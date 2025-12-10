Путин: безусловно доведем «СВО» до логического завершения

Россия достигнет целей «специальной военной операции» (СВО) и доведёт её до логического завершения, заявил во вторник российский президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«СВО» российские власти называют начавшееся в феврале 2022 года полномасштабное вторжение армии РФ в Украину.

Россия, по словам Путина, «пытается завершить конфликт в Украине» и «вынуждена делать это вооруженным путем». Ранее он уже высказывался в аналогичном ключе. На пресс-конференции в Бишкеке 27 ноября российский президент заявил, что боевые действия в Украине прекратятся тогда, когда ВСУ покинут «занимаемые ими территории». При этом он не уточнил, идёт ли речь только о Донбассе, или о других регионах тоже.

Новое заявление Владимира Путина прозвучало на фоне продолжающихся активных переговоров при посредничестве США с целью положить конец войне России против Украины.

2 декабря Путин вновь встречался в Москве со спецпосланником американского президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. На встрече присутствовал также зять Трампа Джаред Кушнер. Вскоре после этой встречи Кремль заявил, что «компромиссы пока найдены». Сам Путин позднее подтвердил, что российские представители не согласились с рядом пунктов плана США по завершению военного конфликта.

В интервью изданию Politico на этой неделе Трамп, комментируя мирные переговоры, заявил, что Россия сейчас «без сомнения» находится в более сильной переговорной позиции, чем Украина. Трамп отметил, что советует украинскому президенту Владимиру Зеленскому согласиться с американской мирной инициативой, предусматривающей значительные уступки со стороны Украины.

Сам Владимир Зеленский 8 декабря заявил, что компромисс по территориальным вопросам пока не найден. Общаясь с журналистами, Зеленский подчеркнул, что Украина не имеет права отдавать свои территории ни по Конституции страны, ни по международному праву. «Безусловно, Россия настаивает, чтобы мы отдали территории. Мы определенно не хотим ничего отдавать – за это мы и боремся», – сказал украинский лидер.

С ноября США ведут переговоры с представителями Украины и США по разработанному Вашингтоном мирному плану. В ходе консультаций число пунктов плана сократилось. Первоначальная версия документа (о ней писали СМИ, но официально проект не публиковался) предполагала передачу всего Донбасса России, вывод украинских войск с удерживаемых ими территорий Донецкой области и заморозку боёв в Херсонской и Запорожской областях по линии соприкосновения.



