Путин и Эрдоган встретятся в Сочи и обсудят зерновую сделку

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган проведут в начале сентября встречу в Сочи. Об этом сообщила Партия справедливости и развития Турции, главой которой является Эрдоган. На встрече будет обсуждаться возможное возобновление участия России в черноморской зерновой сделке или альтернативы ей.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тоже заявил о скорых переговорах лидеров Турции и России и о том, что Кремль ведет к ним подготовку. Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники пишет, что встреча может состояться 8 сентября.
Ранее в Анкаре утверждали, что Путин совершит визит в Турцию в августе. Если бы поездка состоялась, она стада бы первым визитом российского лидера в страну НАТО после полномасштабного вторжения в Украину.
- Зерновая сделка, по которой продовольствие вывозилось из заблокированных Россией черноморских портов, была заключена в июле 2022 года. Четырехстороннее соглашение подписали представители Украины, России, Турции и ООН. В соглашении оговаривались условия беспрепятственного экспорта сельскохозяйственной продукции по Черному морю из российских и украинских портов под гарантии ООН и Турции.
- 17 июля Россия вышла из зерновой сделки. Москва заявила, что часть договоренностей, касающихся экспорта российских удобрений и продовольствия, не выполнена.
- С 18 июля российские войска начали практически ежедневно обстреливать Одесскую область, уничтожая портовую инфраструктуру. При этом причинами обстрелов Кремль назвал атаку на Крымский мост в ночь на 17 июля.
- В середине июля немецкая газета Bild сообщила, что Россия совместно с Турцией и Катаром готовят новое соглашение на смену зерновой сделке. По сведениям журналистов, страны-участницы разрабатывают новую схему экспорта российского зерна в бедные страны, согласно которой Турция будет выступать как организатор, а Катар – как спонсор поставок.