Путин и Эрдоган встретятся в Сочи и обсудят зерновую сделку

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган проведут в начале сентября встречу в Сочи. Об этом сообщила Партия справедливости и развития Турции, главой которой является Эрдоган. На встрече будет обсуждаться возможное возобновление участия России в черноморской зерновой сделке или альтернативы ей.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тоже заявил о скорых переговорах лидеров Турции и России и о том, что Кремль ведет к ним подготовку. Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники пишет, что встреча может состояться 8 сентября.

Ранее в Анкаре утверждали, что Путин совершит визит в Турцию в августе. Если бы поездка состоялась, она стада бы первым визитом российского лидера в страну НАТО после полномасштабного вторжения в Украину.