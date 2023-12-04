Путин и кукла Барби попали в шорт-лист людей года по версии Time

Американский журнал Time опубликовал шорт-лист претендентов на звание человека 2023 года. В него попали девять кандидатов, среди которых глава КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и кукла Барби - героиня фильма Греты Гервиг.

В аннотации, касающейся Си, говорится, что в 2023 году глава КНР занял свой пост в третий раз, укрепив свою роль как одного из самых влиятельных современных лидеров Китая. Си Цзиньпин более 10 раз попадал в список 100 самых влиятельных людей мира по версии Time. Он также занял второе место в номинации Time «Человек года» в 2017 году.

В описании к номинации Путина говорится, что президент России уже второй год продолжает войну против Украины. В 2023 году он столкнулся с кратковременной угрозой своей власти во время мятежа ЧВК «Вагнер», но, в конце концов, его влияние только усилилось, отмечает издание.

В пояснениях к номинации Барби отмечается, что фильм стал самым кассовым фильмом 2023 года. Cборы от показа составили почти полтора миллиарда долларов, а сама картина вызвала стремительный рост внимания к розовому цвету в мире моды.

Кроме того, в шорт-лист попали участники забастовки работников Голливуда; американская певица Тейлор Свифт; гендиректор компании OpenAI Сэм Альтман; прокуроры, выступающие на судебных процессах против бывшего президента США Дональда Трампа, король Великобритании Карл III и глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.

В прошлом году человеком года по версии Time стал президент Украины Владимир Зеленский.

Путин был признан человеком года по версии Time в 2007 году. Российский президент неоднократно попадал в список 100 самых влиятельных людей мира, в том числе в 200 году.