Путин на встрече с бизнесом: операция против Украины - «вынужденная мера»

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами Российского союза промышленников и предпринимателей прокомментировал военную операцию против Украины, которая была начата в ночь на четверг по его приказу.

Путин назвал вооруженное вторжение «вынужденной мерой». «Нам не оставили шансов поступить иначе» - сказал он, посетовав на то, что страны Запада «не сдвинулись ни на миллиметр» в вопросе о так называемых гарантиях безопасности, и это якобы создавало для России большие риски.

Страны Запада неоднократно заявляли, что НАТО не представляет угрозы для России, и предлагали Москве переговоры.

При этом Путин сказал, что Россия «остается частью глобальной экономики» и сказал, что бизнесу дадут «больше свободы». Он признал, что в связи с вторжением в Украину против России скорее всего будут введены серьезные экономические санкции.

Начало встречи транслировалось по телевидению. Это необычно, ранее такие встречи проходили за закрытыми дверями.