Путин поздравил с Днем Победы народы Грузии и Молдовы

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Днем Победы лидерам восьми стран — Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также руководителям двух самопровозглашенных республик — Абхазии и Южной Осетии.

Кроме того, в сообщении Кремля говорится, что Путин направил «поздравительные послания» народам Грузии и Молдовы. Из текста сообщения следует, что это не поздравления лидерам этих стран, пишет «Медуза».

При этом Путин не поздравил с Днем победы ни лидеров Украины, ни украинский народ.

«Сегодня наш нравственный долг — свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, как и оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников», — говорится в послании Путина.