Путин назначил выборы в Госдуму на 19 сентября 2021 года

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму – они пройдут 19 сентября 2021 года. Указ вступает в силу со дня официального опубликования. Решение о назначении выборов должно быть опубликовано на портале правовой информации или в "Российской газете" в течение пяти дней после его принятия.

Теперь ЦИК России должен принять порядок проведения голосования, а политические партии – провести съезды и утвердить кандидатов и программы. В России действует более 30 политических партий, которые имеют право участвовать в выборах. У 14 из них есть парламентская льгота – идти на думские выборы без сбора подписей избирателей.

Одновременно с выборами в Госдуму должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

В конце мая Госдума приняла закон, запрещающий причастным к деятельности экстремистских организаций участвовать в выборах. А 9 июня Мосгорсуд признал экстремистскими организациями основанный Алексеем Навальным ФБК, а также штабы Навального и организацию "Фонд защиты прав граждан" (внесена российскими властями в список "иностранных агентов") и запретил их деятельность в России.

Теперь сторонники Навального и даже те, кто не работал в ФБК или штабах, не смогут баллотироваться на выборах любого уровня, если их действия будут признаны поддержкой экстремистской организации.

Из-за принятия этих законов соратница оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь остановила свою предвыборную кампанию на выборах в Госдуму. Она объяснила, что в нынешней ситуации она не может обеспечить безопасность своим волонтёрам, сотрудникам и жертвователям на избирательной кампании, так как все данные этих людей будут у государства.