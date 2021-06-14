Путин о Навальном: «У нас нет обычая кого-либо убивать»

Президент России Владимир Путин утверждает, что у российских властей "нет такого обычая - кого-либо убивать". Такими словами он ответил на вопрос журналиста американской телекомпании NBC о возможной причастности Кремля к отравлению оппозиционера Алексея Навального.

Интервью публикуется сегодня - в преддверии встречи Путина с президентом США Джо Байденом в Женеве.

В ответ на перечисление имён известных российских деятелей, убитых или умерших при подозрительных обстоятельствах за годы правления Путина — отравленного полонием в 2006 году Александра Литвиненко, умершего в СИЗО бухгалтера Сергея Магнитского, скончавшегося в Берлине и найденного со следами избиения бывшего министра Михаила Лесина. Российский президент сказал, что не считает их смерти как-то связанными между собой и назвал список "несварением".

Говоря об условиях содержания Навального в колонии, Путин ответил, что к оппозиционеру там не будут относиться хуже, чем к другим заключённым. В то же время, российский президент не дал положительного ответа на вопрос о том, выйдет ли Навальный на свободу живым. По словам Путина, вопросы осуждения к лишению свободы в России решает не президент.

Путин вновь не назвал Алексея Навального по имени.

Сам Навальный, переживший в августе прошлого года отравление "Новичком", обвиняет в нём сотрудников ФСБ и считает, что покушение не могло обойтись без указания или ведома Путина.

Путин общался с американским каналом около полутор часов и успел поделиться своими представлениями о широком спектре вопросов. Он отказался признать ответственность Москвы за кибератаки, категорически отрицал возможность создания спутниковой системы слежения для Ирана, как написала недавно газета Washington Post.

Путин отрицает вмешательство России в американские выборы и допускает возможность обмена заключёнными с Вашингтоном. Комментируя политические события в США, он процитировал пословицу "нечего на зеркало пенять, коли рожа крива" и заявил, основываясь на деле о захвате здания Капитолия в Вашингтоне, что у Штатов есть, с его точки зрения, свои внутренние проблемы.

Путин не дал прямого ответа на прямой вопрос, является ли он убийцей. Вместо этого он заявил, что за свою карьеру привык к различным нападкам.