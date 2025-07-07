Путин отправил в отставку главу Минтранса Романа Старовойта

Президент России Владимир Путин отправил в отставку с должности министра транспорта страны Романа Старовойта. Причины увольнения не объясняются.

Исполняющим обязанности главы ведомства назначен заместитель министра транспорта и бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Ранее о его возможном назначении сообщали «Ведомости». Источники издания утверждают, что решение о смене главы Минтранса готовилось несколько месяцев. Официального подтверждения этим сообщениям нет.

Старовойт возглавил Минтранс в мае 2024 года. До этого, с октября 2018-го, он был губернатором Курской области. На должности главы региона его сменил Алексей Смирнов, которого в апреле этого года арестовали по делу о мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Сейчас Курскую область возглавляет бывший депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Перестановки в министерстве транспорта проходят на фоне коллапса в крупных аэропортах — московском Шереметьеве, петербургском Пулкове и нижегородском Чкалове. Из-за атак и плохой погоды с субботы там задержаны и отменены сотни рейсов.

Для поездок между Петербургом и Москвой люди стали покупать железнодорожные билеты. Это привело к их дефициту. Коллапс в авиасообщении 5–6 июля может стоить авиакомпаниям около 20 миллиардов рублей, утверждают эксперты, опрошенные «Коммерсантом».