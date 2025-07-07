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СМИ: экс-министр транспорта России Роман Старовойт покончил с собой

Роман Старовойт
Роман Старовойт

Бывший глава российского Минтранса Роман Старовойт, отправленный в отставку в понедельник, покончил с собой. Об этом сообщают газета «Коммерсантъ» и телеграм-каналы Shot и 112. Следственный комитет подтвердил смерть чиновника.

«Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением. Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Основная версия – самоубийство», – говорится в комментарии официального представителя СК России Светланы Петренко.

Причиной самоубийства могло стать возможное уголовное дело, пишет Mash. По данным источника канала, Старовойта подозревали в мошенничестве в особо крупном размере.

Источник «Коммерсанта» сообщил, что против Старовойта дали показания фигуранты дела о хищении как минимум одного миллиарда рублей, выделенного на строительство защитных сооружений на границе с Украиной. Утверждается, что среди них – бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов.

«Также следствие проверяет возможную причастность Романа Старовойта к нарушениям в сфере закупок медикаментов для больниц области и к провальной транспортной реформе в Курске», – сообщает Mash.

  • Утром 7 июля президент России Владимир Путин отправил в отставку с должности министра транспорта страны Романа Старовойта. Исполняющим обязанности главы ведомства назначен заместитель министра транспорта и бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин. По данным источников «Ведомостей», решение о смене главы Минтранса готовилось несколько месяцев.
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