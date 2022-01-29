Путин отреагировал на пожелания членов СПЧ, высказанные 9 декабря 2021

Агентство ТАСС публиковало перечень поручений, который утвердил президент России Владимир Путин после рассмотрения итогов заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Заседание состоялось 9 декабря прошлого года. В тот же день Путин встретился с членами Совета.

Обсуждались, в частности, вопросы, связанные с применением так называемого закона об иностранных агентах, пытками в российских колониях, QR-кодами о вакцинации и мигрантами.

Главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев обратил внимание президента на то, что закон об иностранных агентах был принят в спешке, без консультаций с журналистским и правозащитным сообществом, и призвал создать рабочую группу по пересмотру документа. В числе предложений журналиста, как пишет ТАСС, передать полномочия внесения новых физических и частных лиц в реестр иноагентов от Минюста - суду. Аналогичный законопроект 9 декабря был внесен в Госдуму депутатами фракции «Новые люди».

В связи с этим предложением Владимир Путин теперь дал поручение: «Проанализировать вопрос исключения иноагентов из реестра».

В опубликованном списке поручений также:

- Продумать упрощение назначения соцвыплат для россиян, живущих в ДНР и ЛНР.

- Рассмотреть проект создания реестра токсичного контента в интернете.

- До 1 июня рассмотреть законопроект, ужесточающий наказание за пытки.

- Проанализировать соблюдение прав коренных народов;

- Продумать финансирование расширения сети исправительных центров.

- Провести проверки в сфере добычи китов.

Комментарии от членов Совета по правам человека на очередные поручения Путина пока не поступали.