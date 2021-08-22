Путин о беженцах из Афганистана: не хотим повторения 90-х

Владимир Путин, выступая в воскресенье перед членами партии «Единая Россия», раскритиковал предложение Запада размещать беженцев из Афганистана, спасающихся от режима талибов, в странах Центральной Азии до получения ими виз в США и Европу. Российский президент назвал эту идею «унизительной» и «угрожающей безопасности России».

«Мы не хотим, чтобы под видом беженцев из Афганистана у нас появились боевики, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что было в 90-х и в начале 2000-х годов», - заявил Путин, посетовав на близость и открытость границ со странами Центральной Азии. «Да граница-то какая? - добавил президент. - Тысяча километров. Сел на что угодно, хоть на осла, и поехал по степи».

С середины августа десятки тысяч афганцев стремятся покинуть страну, опасаясь за свою жизнь и не веря обещаниям талибов, захвативших власть в Афганистане, об «амнистии» и о том, что они не будут расправляться со своими оппонентами. Из ряда регионов уже поступают сообщения о расправах талибов над бывшими военными и полицейскими, однако в нынешней ситуации не все из них можно надлежащим образом проверить на подлинность.

США, Великобритания и некоторые европейские страны объявили о готовности принять беженцев из Афганистана.