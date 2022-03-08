Путин пообещал не использовать резервистов и срочников в Украине

Минобороны России заявило, что утром в понедельник объявляет режим тишины с 10:00 мск и открывает гуманитарные коридоры из украинских городов Киева, Мариуполя, Харькова и Сум.

Гуманитарные коридоры открываются с учетом "катастрофической гуманитарной обстановки" и по личной просьбе президента Франции Эммануэля Макрона к президенту России Владимиру Путину - сказано в сообщении Минобороны. В Елисейском дворце, однако, отрицают, что просьба была сформулирована именно так. В канцелярии французского президента заявили, что он призвал Путина прежде всего прекратить наступательные действия и бомбёжки, а также обеспечить защиту мирного населения.

В сообщении описаны маршруты гуманитарных коридоров, причём если из Мариуполя и Сум предполагается выезд или в Россию, или на запад, на ту территорию Украины, где нет российских войск, то из Киева предложен выезд лишь в Беларусь через территории, занятые российскими военными, а из Харькова - только в Россию.

Министр правительства Украины Ирина Верещук подтвердила получение предложения российской стороны. Она отметила, что Украина не согласна с предложенными маршрутами гуманитарных коридоров - украинская сторона против их открытия в сторону России и Беларуси. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского назвал российский вариант маршрутов "аморальным" и созданным для "телевизионной картинки" того, как Россия якобы помогает мирным жителям. Украина призвала Россию открыть "реальные" гуманитарные коридоры.

В результате российского вторжения несколько крупных городов Украины оказались под ударами, некоторые из них в окружении или полуокружении. Речь идёт о Чернигове, Харькове, Сумах, наиболее угрожающая ситуация в Мариуполе, который фактически блокирован. Во время прошлых режимов тишины в субботу и воскресенье для попытки вывода мирного населения из Мариуполя перемирие в том районе не соблюдалось, жители не смогли покинуть город. Обе стороны обвиняют друг друга в срыве перемирия.

В ночь на понедельник в ряде регионов Украины продолжались бои и обстрелы. Сообщается, что при обстреле предположительно из РСЗО были повреждены жилые дома в Николаеве. Есть разрушения и в Харькове.

Администрация украинского посёлка Гостомель под Киевом, занятого российскими войсками, сообщила о гибели главы посёлка Юрия Прилипко. Сообщается, что он был убит при раздаче гуманитарной помощи. Российская стороны сообщение пока не комментировала.

Сегодня 12-й день российского вооружённого вторжения России в Украину.