Путин поручил выделить участникам войны земли в Подмосковье и Крыму

Российский сенатор Александр Башкин заявил, что Россия не допустит строительства Транскаспийского газопровода из Туркменистана в Азербайджан. Вслед за этим министр энергетики и природных ресурсов Турции сообщил о создании рабочей группы для разработки «Дорожной карты» по доставке природного газа из Туркменистана в Европу.

По словам Александра Башкина, западные эксперты считают, что туркменский газ может поступать из Баку в Турцию, а оттуда в Европу, что может помочь снизить зависимость Европы от российского газа. Но он отметил, что согласно документу о статусе Каспийского моря, подписанному пятью прикаспийскими государствами, все прикаспийские государства должны согласиться на реализацию чувствительных проектов с точки зрения экологической безопасности. Об этом 16 декабря сообщило издание «Turkmen.news» со ссылкой на астраханский сайт «Ast-News».

«Россия не может согласиться на строительство газопровода из-за возможной угрозы экологической безопасности Каспийского моря», – заявил российский сенатор.

Его выступление совпало с трехсторонней встречей на высшем уровне глав государств Туркменистана, Азербайджана и Турции в курортном городе Аваза, пишет Радио Азатлык.

На состоявшемся 14 декабря саммите было подписано соглашение между «Туркменгазом» и министерствами энергетики Азербайджана и Турции о развитии энергетического сотрудничества. Но ничего не было сказано о проекте Транскаспийского газопровода.

Между тем, как сообщает агентство «Анадолу», в своем выступлении на саммите президент Турции заявил, что Турция готова сотрудничать с Туркменистаном и Азербайджаном в вопросах поставок туркменского газа в Европу.

«В то же время не стоит беспокоиться об экономических интересах Туркменистана. Любой объем, произведенный в этой дружественной стране, может быть полностью принят Китаем, Индией и Россией», – сказал Башкин.

Вслед за заявлением российского сенатора министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез выразил надежду, что в ближайшее время будет разработана «Дорожная карта» по доставке природного газа из Туркменистана в Европу. Об этом 19 декабря сообщило издание «Туркменпортал» со ссылкой на турецкую прессу.

Фатих Донмез сообщил, что для работы над этим вопросом создана рабочая группа и что деятельность в этом направлении будет ускорена.

Также, ссылаясь на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, издание отмечает, что вопрос о поставках туркменского газа в Европу будет окончательно решен в ходе визита президента Туркменистана в Турцию в январе.

Ранее, вице-президент Турции Фуат Октай, посетивший Ашхабад в начале июля и встретившийся с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, сообщил, что разрабатываются три маршрута доставки туркменского газа в Турцию и завершается подготовительная работа в этом направлении.