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Путин посетит Олимпиаду в Пекине несмотря на запрет CAS
Президент России Владимир Путин принял приглашение Китая посетить зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. Об этом сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров, пишет Sports.ru. По словам Лаврова, на Игры Путина пригласил глава КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора.
В декабре 2020 года спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российскому руководству, включая президента, посещать Олимпиады и чемпионаты мира в ближайшие два года. Это связано с допинговым скандалом в Российском спорте, в частности, за внесение изменений в базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Личное приглашение главы государства, принимающего турнир, по решению арбитража, является исключением.
Кроме того, арбитраж решил, что в течение двух лет российские спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом. Исполнение гимна также запрещено.
Допинговый скандал в российском спорте продолжается уже несколько лет. Российские власти отрицают, что допинговая программа существовала на государственном уровне.
Другие новости дня
Члены партии «Гирчи – Больше свободы» разгромили автомобиль у здания СГБ
Члены партии «Гирчи – Больше свободы» устроили перформанс с разгромом автомобиля у здания Службы государственной безопасности Грузии. Лидер политического движения Зураб Джапаридзе заявил, что точно также будет разгромлена СГБ, сообщает SOVA.
В качестве мишени партия выбрала автомобиль марки Skoda Octavia. Как отметил Джапаридзе, именно на таких разъезжают сотрудники Службы госбезопасности. Члены «Гирчи – Больше свободы» символически разгромили кувалдами машину. По словам Джапаридзе, автомобиль принадлежит им. Задержаны, по меньшей мере, два участника перформанса.
«Этот Мордор будет разрушен, как только сменится правительство. Первое, что надо сделать, - положить конец этому безумию», - сказал лидер партии.
Такой стала реакция «Гирчи – Больше свободы» на сообщения о массовой прослушке, осуществляемой грузинскими спецслужбами. В частности, появилась информация о том, что СГБ следила за духовенством и сотрудниками иностранных дипмиссий.
Задержан ли преступник? Подробности убийства 22-летнего Нико Кварацхелия
Задержан ли убийца 22-летнего Нико Кварацхелия? В МВД Грузии лишь говорят, что «ведется расследование», не уточняя также, идентифицирован ли преступник.
Телеканал «Формула» выпустил в эфир кадры убийства, зафиксированные камерой видеонаблюдения. На них видно, как неизвестный поджидает Кварацхелия. Стрелять злоумышленник начинает в спину, без предупреждения – сразу после того, как 22-летний Нико подходит к своей машине.
Кварацхелия был застрелен накануне во второй половине дня на улице Анджапаридзе в центре Тбилиси. Как пишут СМИ, в него попало восемь пуль – в район груди, спины и бедра. Истекающий кровью Кварацхелия на частном автомобиле был срочно доставлен в больницу. Врачи не смогли его спасти – сегодня утром молодой человек скончался.
Мотив убийства пока не известен. СМИ сообщили, что Нико Кварацхелия – сын грузинского криминального авторитета Гии Кварацхелия. При этом знавшие молодого человека люди утверждают, что лично у Нико не было никаких связей с криминальным миром.
Получив образование за границей, Кварацхелия вернулся в Грузию и несмотря на молодость, успел стать перспективным предпринимателем в сфере IT-технологий – он даже входил в список успешных бизнесменов «до 30 лет», составленный грузинским изданием Forbes.
Нико Кварацхелия был одним из создателей грузинской онлайн-платформы Feedc, которая объединяет социальную сеть, телевизионные и образовательные каналы и так далее. У платформы было уже 250 тысяч пользователей, по количеству трафика она занимала 20-е место в Грузии.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что хорошо знал Нико Кварацхелия. Каладзе уверен, что МВД раскроет преступление по горячим следам.
ВОЗ приостановила одобрение «Спутника V» из-за нарушений на производстве
Вопрос об одобрении российской вакцины от коронавируса "Спутник V" во Всемирной организации здравоохранения приостановлен до начала новой инспекции завода производителя. Об этом сообщил замглавы Панамериканской организации здравоохранения доктор Жарбас Барбоса.
"Производители вакцин должны подтвердить, что места, где производятся вакцины, согласны со стандартами надлежащих практик производства. Что касается процесса одобрения вакцины "Спутник V" для экстренного применения, то этот процесс приостановлен, потому что во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства "Спутника V", не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства",— сказал Барбоса. О какой конкретно фабрике идёт речь, он не сказал.
Панамериканская организация здравоохранения — интернациональное агентство в Северной и Южной Америке, которое не обладает правом одобрения лекарств, но выступает в качестве регионального отделения ВОЗ.
В середине июня экспертная группа ВОЗ выявила нарушения на производстве "Спутника V" в Уфе на предприятии "Фармстандарт-УфаВИТА". Претензии были связаны с защитой окружающей среды и мониторингом выбросов. К другим предприятиям у экспертов замечаний не было. ВОЗ выразила обеспокоенность:
- целостностью данных и результатов тестирования в ходе микробиологического и экологического мониторинга во время производства и проверки качества;
- внедрением программы экологического мониторинга для контроля за асептической эксплуатацией и наполнением вакцин;
- полнотой прослеживаемости и идентификации партий вакцины и лекарственных субстанций ее компонентов;
- внедрением мер по предотвращению перекрестного загрязнения;
- соблюдением необходимой стерильности на линиях заполнения, а также по вопросу ношения средств индивидуальной защиты операторами;
- проверкой стерильности фильтрации вакцины.
Выводы инспекции были направлены производителю вакцины, ее разработчику и в российские надзорные органы.
- "Спутник V" в России производится на семи площадках — "Медгамал" центра имени Гамалеи, "Биннофарм", "Р-Фарм", "Биокад", "Генериум", "Лекко" и "Фармстандарт-УфаВИТА".
Проверка ВОЗ проводилась в связи с заявкой производителя "Спутника V" на экстренную регистрацию вакцины. В апреле ВОЗ сообщала, что будет проводить инспекцию вместе с Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). 13 июня представитель EMA Марко Кавалери сообщил, что агентство завершило осмотр площадок, на которых производится "Спутник V". Сейчас вакцина проходит процедуру постепенной экспертизы (rolling review), заявку на регистрационное удостоверение (marketing authorisation) разработчики пока не подавали. Об этом сообщило EMA в ответ на запрос издания "Фармвестник".
На сайте EMA указано, что агентство использует процедуру rolling review для "ускорения оценки перспективного лекарства во время чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения". В ходе этого процесса комитет EMA по лекарствам для человека (CHMP) рассматривает данные о препарате по мере того, как они появляются в ходе проведения различных исследований. Как только CHMP решит, что у него имеется достаточное количество данных о лекарственном средстве, компания-производитель может подать официальную заявку на регистрацию препарата.
- В июле Reuters сообщил, что разработчики "Спутника V" испытывают сложности с подачей данных в EMA. Агентство писало, что создатели препарата не смогли подтвердить, что основной банк клеток вакцины соответствует нормам ЕС по предотвращению заражений. Также издание отмечало, что EMA не хватает индивидуальных регистрационных карт, где бы описывались зафиксированные в ходе испытаний побочные эффекты, а также выражало сомнение в том, каким образом специалисты отслеживали результаты получивших плацебо пациентов.
- За прошедшие сутки в России подтвердили заражение коронавирусом у 19 594 человек, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. Это первый раз с 29 августа, когда суточный прирост оказался больше 19 тысяч, — тогда выявили 19 286 заболевших. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 7 214 520. Также за сутки в России от коронавируса скончались 794 человека.
В Южной Осетии выявили еще 57 случаев коронавируса
За минувшие сутки в Южной Осетии выявили 57 новых случаев коронавируса, сообщили в Юго-Осетпотребнадзоре самопровозглашенной республики.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 738 человек, 30 человек сняты с учета за сутки», – заявили в ведомстве.
Как пишет агентство «Рес», количество инфицированных с начала пандемии составило 5425 человек, 4687 выздоровели. В Южной Осетии не публикуют статистику смертности от COVID-19.
Накануне в Цхинвали сообщили о вспышке коронавируса среди педагогов и учеников школы №5.
Европарламент: ЕС должен быть готов не признавать выборы в Думу
Европейский парламент одобрил рекомендации для Еврокомиссии и Евросовета по вопросу об отношениях с Россией. Документ содержит жёсткую риторику в отношении российских властей, призывы к ужесточению санкций и возможному отказу в признании легитимности выборов в Госдуму. Он носит рекомендательный характер – исполнительные структуры ЕС не обязаны им руководствоваться.
Как пишет Радио Свобода, результаты голосования стали известны сегодня. В поддержку документа высказались 494 депутата, 103 были против и 72 воздержались.
В документе перечисляются многочисленные нарушения прав человека и международного права, которые, по мнению Европарламента, допускают российские власти. Среди них аннексия Крыма, российская пропаганда и дезинформация в странах ЕС, законодательство об "иностранных агентах", отравление и арест Алексея Навального, репрессии против политических и гражданских активистов, диверсия на территории Чехии и так далее.
Россия в документе названа "неотъемлемой частью Европейского континента", которая имеет исторические, экономические, культурные и человеческие связи с ЕС и имеет потенциал для развития как демократическое государство. Европарламент видит разницу между "российским народом и режимом президента Путина, который является стагнирующей авторитарной клептократией". Подчёркивается, что предложенные меры направлены против российских властей, а не против народа России. Соответственно, предлагаемая стратегия должна основываться как на сдерживании действий Кремля, так и на диалоге с гражданами России.
Стратегия ЕС, по мнению авторов документа, должна быть направлена на поддержку свободы и демократии, а также на обеспечение безопасности ЕС и его соседей. Диалог с властями России возможен по вопросам, которые представляют взаимный интерес. В то же время ЕС не должен поступаться такими ценностями, как права человека.
В документе говорится, что ЕС должен быть готов к тому, чтобы призвать отключить Россию от системы SWIFT. В нём вновь содержится призыв отказаться от эксплуатации газопровода "Северный поток – 2". Содержится также призыв рассмотреть возможность включения России в список стран с большим риском отмывания денег и подготовить санкции против высокопоставленных чиновников, олигархов и приближённых Владимира Путина "за нарушения прав человека или систематические репрессии в отношении демократических сил". При этом предлагается укрепить сотрудничество с российским гражданским обществом, поддерживать обучение российских студентов в ЕС, облегчить получение россиянами виз, а также оказывать содействие политическим беженцам из России. Предлагается также создать русскоязычное "Свободное российское телевидение".
В документе также содержится призыв расследовать убийство Бориса Немцова и отравление Алексея Навального.
ЕС также должен быть готов к тому, чтобы не признавать легитимными предстоящие выборы в Госдуму, и к исключению России из международных парламентских ассамблей – в том случае, если выборы будут признаны сфальсифицированными и проведёнными с нарушениями демократических принципов. Также в документе содержится призыв осудить попытки Путина остаться на посту президента после 7 мая 2024 года, когда истекает его нынешний срок.
- Европарламент не в первый раз принимает резолюцию с призывом к жёстким мерам в отношении российских властей. Как правило, реальная политика государств-членов ЕС и самого Евросоюза по отношению к России значительно мягче.
- Выборы в Госдуму России пройдут 17–19 сентября. В них участвуют 14 партий, в избирательных округах за победу борются кандидаты от различных политических сил. В то же время к выборам не были допущены десятки сторонников Алексея Навального и другие независимые кандидаты.
Доклад Европарламента: Россия должна вывести войска с оккупированных территорий Грузии
Европейский парламент утвердил доклад, рекомендующий Евросоюзу ужесточить свою политику в отношении России.
Отдельные положения документа касаются Грузии. К примеру, евродепутаты призывают ЕС оказать давление на Российскую Федерацию, чтобы Москва безоговорочно выполнила все положения соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года – в частности, обязательство вывести все свои вооруженные силы с оккупированных территорий Грузии.
«Неспособность ЕС адекватно отреагировать на различные российские агрессии, начиная с агрессии против Грузии в 2008 году, побудила Россию продолжать агрессивные военные и политические кампании, как в соседних странах, так и за их пределами, тем самым ослабляя и подрывая основанный на правилах международный порядок и стабильность – в Европе и не только», – сказано в документе.
В Европарламенте также считают, что ЕС должен продолжить поддержку выполнения Украиной, Грузией, Молдовой, Арменией, Азербайджаном и Беларусью политических, демократических, социальных и правовых критериев ЕС, на которых основываются Договоры ЕС и «Хартия основных прав Европейского Союза».
В документе евродепутаты призывают ЕС расширить антироссийские санкции, проводить политику «сдерживания» Москвы, выработать стратегию максимального снижения зависимости объединения от российских энергоресурсов и поставок металлов. Документ также содержит призыв к Европарламенту быть готовым к непризнанию нового состава Госдумы.
Предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом «жесткий» доклад по отношениям ЕС с Россией поддержали 494 депутата, против выступили 103, воздержались – 72.
Суд приостановил решение МВД о запрете на въезд в Россию комика Мирзализаде
Замоскворецкий районный суд Москвы приостановил решение МВД о нежелательности пребывания в России стендап-комика Идрака Мирзализаде. Об этом сообщает его адвокат Сергей Бадамшин.
МВД России пожизненно запретило ему въезд в страну после того, как комик был арестован по статье о возбуждении ненависти или вражды за шутку про русских. Мирзализаде — родившийся в Азербайджане талыш с белорусским гражданством. Многие его выступления обыгрывают его сложную идентичность и встречи с национальными стереотипами. В России он получил вид на жительство.
Сам юморист извинился за шутку. В его поддержку выступили другие стендаперы, заявившие, что Мирзализаде в своём скетче выступал против ксенофобии, а не за неё. Они провели в его поддержку благотворительный концерт.
- В августе "Единая Россия" анонсировала законопроект, запрещающий въезд в страну так называемым русофобам. В документе предлагается не пускать в Россию людей, возбуждающих ненависть или вражду, распространяющих ложные сведения о СССР и одобряющих преступления нацистов. Русские в сообщении партии не упоминались.
Французские военные убили лидера «ИГ в Большой Сахаре»
Французские военные убили лидера джихадистской группировки "Исламское государство в Большой Сахаре" (ИГБС). О “нейтрализации” Аднана Абу Валид аль-Сахрауи сообщил в Twitter в ночь на 16 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Это еще один большой успех в нашей борьбе с террористическими группировками в Сахеле", - подчеркнул он.
Предполагается, что бойцы ИГБС совершили большинство атак на территории между Мали, Нигером и Буркина-Фасо. В последнее время в регионе участились нападения на гражданское население.
Франция помогает так называемой "большой пятерки Сахеля" - Мали, Мавритании, Буркина-Фасо, Нигера и Чада - бороться с экстремистскими группировками. В рамках миссий ООН и ЕС в Мали также находятся несколько сотен солдат бундесвера. С весны 2020 года в регионе действует европейская оперативная группа сил специального назначения "Такуба".
- Сейчас в регионе Сахель размещены 5100 французских солдат. К началу 2022 года Франция планирует сократить их численность примерно вдвое и завершить военную миссию. 14 сентября глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан пригрозил вывести французские войска из Мали, если правящая военная хунта заключит договор о сотрудничестве с российской частной военной компанией (ЧВК) Вагнера.
- По данным французских источников, военное руководство Мали планирует пригласить в страну около одной тысячи сотрудников "ЧВК Вагнера" для обучения малийской армии.
США, Великобритания и Австралия создали оборонный альянс
Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области обороны и безопасности – AUUKUS. Об этом сообщает Би-би-си.
"Эта инициатива направлена на обеспечение того, чтобы каждый из нас обладал самыми современными возможностями, которые нам необходимы, для маневрирования и защиты от быстро развивающихся угроз", - сказал президент США Джо Байден.
Австралия Великобритания и США обеспокоены ростом военного присутствия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Новое партнёрство должно противостоять региональному влиянию Пекина, особенно в спорном Южно-Китайском море, а также противодействовать усилению Китая в военной и технологической сферах, пишет Politico со ссылкой на американские источники.
Первым проектом AUUKUS станет оснащение Австралии атомными подводными лодками без ядерного оружия. Австралия получит от союзников технологии строительства, отказавшись от соглашения с Францией на 66 миллиардов долларов. Париж возмущён. "Это действительно удар в спину. Союзники так не поступают",— заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Info.
В 2017 году Австралия объявила о контракте с французской судостроительной компанией Naval Group на строительство 12 подлодок стоимостью более 60 миллиардов долларов. Это крупнейший оборонный контракт в истории страны.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что его страна купит американские крылатые ракеты большой дальности "Томагавк". Их установят на эсминцах королевского военно-морского флота Австралии для нанесения ударов на большие расстояния , заявил австралийский премьер журналистам.
В рамках партнерства AUUKUS Австралия, Великобритания и США намерены также тесно сотрудничать в сфере кибертехнологий , искусственного интеллекта и квантовых технологий, говорится в заявлении о создании альянса.
В Воронежской области неизвестный напал на отдел полиции
В городе Лиски Воронежской области вооруженный мужчина в военной форме открыл стрельбу рядом с отделом полиции и привел в действие взрывное устройство внутри здания. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
В ведомстве уточнили, что в половине шестого утра неизвестный проник на территорию районного отдела полиции, ранил полицейского и скрылся на автомобиле.
По данным Baza, нападавший, одетый в военную форму и бронежилет, подъехал к зданию ОВД на автомобиле "Нива" и открыл огонь из автоматического оружия. Затем нападавший сумел проникнуть внутрь, где и взорвал бомбу. По некоторым данным, пострадавший – дежурный постовой.
Для поиска нападавшего ввели "план перехват".
По данным телеграм-канала Mash, подозреваемый в нападении на отдел полиции мужчина может быть причастен к трём убийствам.
Позже региональное управление Следственного комитета подтвердило эту информацию. В ведомстве сообщили, что нападавший, личность которого установлена, убил семью своих знакомых. Причиной стал бытовой конфликт.
Владимир Путин заявил о десятках заболевших в его окружении
Президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении коронавирусной инфекцией заболели "не один, не два", а "несколько десятков" человек.
Выступая по видеосвязи на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в четверг, Путин сказал, что из-за этой вспышки заболеваемости в последний момент отменил свою поездку в Душанбе на этот саммит.
"Теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции", - сказал Путин, посетовав, что не может лично обнять участников саммита. Фамилий и должностей тех, кто заболел, он не назвал. Он также не сказал, были ли они привиты.
О том, что ему придётся уйти на карантин, Путин сообщил в понедельник. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тогда фактически дезавуировал его слова, сказав, что президент выражался образно. Однако на следующий день Путин сказал, что ушёл на самоизоляцию. Песков это подтвердил, сказав, что сам Путин здоров и будет продолжать работать удалённо.
Неясно, каким образом Путин будет голосовать - если будет - на предстоящих 17-19 сентября в выборах в Госдуму. Ранее сообщалось, что на электронное голосование он не зарегистрировался. Теоретически, избирательную урну могут принести к нему в то место, где он находится на самоизоляции. Кремль пока не комментировал этот вопрос.
В столице Таджикистана проходит саммит ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества. Главная его тема - события в Афганистане. Ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин тоже не приедет на саммит.
Скончался раненный в центре Тбилиси молодой мужчина
В Университетской клинике им. Хечинашвили сегодня утром скончался молодой мужчина, раненный накануне на улице Анджапаридзе в центре Тбилиси. Об этом пишут грузинские СМИ.
Ранее в клинике сообщили, что парень получил множественные огнестрельные ранения. Его доставили в больницу в критическом состоянии.
Уголовное дело было возбуждено по двум статьям – «попытка умышленного убийства» и «незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия». После смерти мужчины дело могут переквалифицировать.
Издание BMG сообщило, что погибший – Николоз Кварацхелия, входивший в список грузинского Forbes как молодой перспективный предприниматель. Кварацхелия вместе с несколькими однокурсниками создал в Грузии онлайн-платформу Feedc, которая объединяла социальную сеть, телевизионные и образовательные каналы и так далее. У платформы было уже 250 тысяч пользователей. По данным Alexa.com, по показаниям трафика платформа находилась на 20-м месте в Грузии в списке с такими гигантами, как Facebook и Google, пишет агентство «Новости-Грузия».
COVID-19 в Грузии: 2176 новых случаев, 43 пациента скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 43 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 8390.
За сутки в стране выявили 2176 новых случаев коронавируса. Накануне провели 35 400 тестов: PCR-тестов – 16 849, экспресс–тестов на антиген – 18 551.
Выздоровели еще 2838 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 589 727, выздоровевших – 554 618.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 6,15%, за последние 14 дней составляет 7,46%, за неделю – 7,21%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 25 150 человек, всего в Грузии использовано 1 589 024 вакцин.
В Великобритании сменился министр иностранных дел
В Великобритании в результате перестановок в консервативном кабинете Бориса Джонсона сменился министр иностранных дел. Внешнеполитическое ведомство возглавила Элизабет (Лиз) Трасс. Ранее она была министром торговли. Трасс также возглавляет министерство по делам женщин и равных возможностей.
Лиз Трасс станет первой женщиной - представительницей Консервативной партии, возглавляющей министерство иностранных дел Британии.
Пост главы МИД покинул Доминик Рааб. Он возглавлял ведомство с 2019 года и фактически был заместителем Джонсона. Он руководил правительством весной 2020 года, в дни, когда Джонсон был госпитализирован в связи с COVID-19. В последние недели Рааб подвергался резкой критике - в связи с его поведением в дни захвата талибами (движение "Талибан" включено в России в список террористических и запрещено) Кабула. В этот момент он находился на отдыхе на Крите и не отреагировал на динамично менявшуюся обстановку в Афганистане.
Рааб остался в правительстве, получив менее престижную должность министра юстиции. Джонсон произвёл и другие перестановки в правительстве - на фоне недовольства действиями кабинета, который обвиняют в неспособности справиться с проблемами в экономике, вызванными последствиями пандемии.
Четыре непрофессионала впервые полетели в космос
В среду на орбиту с мыса Канавералл был запущен космический корабль Dragon компании SpaceX, в экипаже которого впервые в истории космических полетов нет профессионального астронавта. Все четыре человека на борту - космические туристы, которые проведут на орбите Земли три дня.
Идея полета принадлежит американскому миллиардеру Джареду Айзекману. Вместе с ним на орбиту отправилась медсестра из детского онкологического госпиталя St. Jude, победитель лотереи и преподаватель городского колледжа. Формальная цель полета - сбор пожертвований в пользу детского госпиталя. Полет оплачивает Айзекман, но о стоимости этой экспедиции не сообщается.
Этот автоматический космический корабль Dragon уже побывал в космосе. Он доставил астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Возращаемая ракета-носитель Falcon уже триджы использововались для запусков космических кораблей.По просьбе Айзекмана, полет будет проходит на необычно высокой орбите в 575 километрах от поверхности Земли, на 160 километров выше орбиты вращения МКС. Несмотря на полную автоматизацию процессов управления полетом, его участники прошли шестимесячную подготовку на случай аварийных ситуаций, которая включала тренировки в центрифуге, полеты на самолетах-истребителях и симулирование процесса запуска и посадки на космических тренажерах.
Этот полет, как надеются его участники и организаторы, станет важным шагом на пути к сравнительно массовому космическому туризму. "Полет на околоземной орбите становится более доступным для большего числа людей, которые смогут испытать чудеса космоса", - написал в Твитере глава Американского космического агентства Билл Нельсон.
Следующий туристический полет компания SpaceX планирует на начало следующего года. Тогда на МКС должны отправиться три предпринимателя в сопровождении бывшего астронавта.
«Билайн» обвинил Саакашвили во лжи и дистанцировался от грузинской политики
В компании «Вион Грузия» (бренд «Билайн») опровергают заявление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что сотовый оператор передал данные абонентов партии экс-премьера Георгия Гахария.
Как сказано в распространенном заявлении, компания «Билайн», как член международной группы (VEON), дистанцируется от всякой политической активности, а данные абонентов хранятся в соответствии со строгими стандартами.
«Безопасное хранение связанной с абонентами информации, кроме существующих в компании норм, также обеспечивает внедренная в «Билайн» ведущая технология, которая полностью соответствует как местному законодательству, так и существующим международным требованиям защиты данных», – говорится в заявлении.
В этой связи в компании назвали «полной ложью» заявление о том, что «Билайн» якобы передает данные абонентов какой-либо политической партии или любому другому субъекту, пишет «Интерфакс».
Накануне Саакашвили заявил, что «российская компания «Билайн» передала из своего грузинского филиала партии Гахария целый список абонентов». «Сегодня эта компания полностью контролируется российской ФСБ», – отметил он.
Саакашвили, который обещает вернуться в Грузию к выборам 2 октября, назвал интересным «прямое участие Москвы в грузинской предвыборной кампании».
Коронавирус в Абхазии: 102 новых случая, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 425 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 102 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 26 пациентов. Состояние 8 человек оценивается как тяжелое, 12 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончались две женщины - 70 и 62 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 28 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 16 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 16, состояние 5 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 64 пациента, состояние 12 человек тяжелое.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 26 477 человек. Зарегистрировано 397 летальных случаев. Выздоровели 21 820 человек.
Мелия обещает упразднить СГБ в случае победы своей партии
Председатель «Единого национального движения» и кандидат в мэры на выборах в органы местного самоуправления Ника Мелия обещает упразднить любую «жандармерию», независимо от того, носит она название КГБ, СГБ или Департамента конституционной безопасности, сообщает SOVA.
«Я обещаю, что жандармерия под названием Служба государственной безопасности будет упразднена. В стране не будет ведомства, финансируемого за счет ваших налогов, которое вы бы вас прослушивало и шантажировало! Не будет механизма, попирающего свободы», – заявил Мелия.
При этом он добавил, что страна сегодня находится в тяжелом положении, к которому ее подвел «режим Иванишвили».
«Я хочу сделать заявление о тяжелом положении, в котором оказалась страна благодаря преступному режиму Иванишвили. Они окончательно ее развратили и развратили многих порядочных людей. Они уничтожили все государственные институты. С тех пор, как Иванишвили пришел к власти, его единственной задачей было установить полный контроль над страной и по совместительству уничтожить все органы власти, которые конкурируют с его режимом», – заявил Мелия.
Экстрадиция Мегиса Кардава приостановлена – он взят под защиту Верховного комиссара ООН по делам беженцев
Экстрадиция Мегиса Кардава из Украины в Грузию, которая еще накануне казалась решенным вопросом, приостановлена на три месяца. Бывший начальник военной полиции Грузии времен президента Михаила Саакашвили, обвиняемый по 11 уголовным делам, взят под защиту Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Соответствующий документ опубликован в социальной сети.
Международная протекция, под которую взят Кардава, свидетельствует о том, что против него ведется политическое преследование, заявил журналистам адвокат Кардава Малхаз Велиджанашвили.
По его словам, управление верховного комиссара ООН по делам беженцев в течение трех месяцев даст украинской стороне рекомендацию – экстрадировать Кардава в Грузию или нет. Адвокат также подчеркнул, что Украина еще не решила вопрос о предоставлении Кардава политического убежища, поэтому параллельно вести дело о его экстрадиции – изначально ошибочно.
«Политическое преследование против Кардава настолько очевидно, что подлинно демократическое государство не может его выдать. Если, конечно же, Украина хочет быть в ряду демократических стран. Наверное, это то, что видела ООН, и поэтому прекратила эту процедуру, которая проходила совершенно незаконно. ООН изучит это дело в течение трех месяцев, и, возможно, представит какие-то рекомендации», – сказал Велиджанашвили.
О задержании Кардава украинскими властями стало известно в ноябре 2017 года. С тех пор началось рассмотрение дела об его экстрадиции в Грузию, а сам Мегис Кардава находился под домашним арестом. 11 сентября появилась информация о том, что украинские власти готовы его экстрадировать.
В тот же день стало известно о смерти украинского судьи, который рассматривал дело об экстрадиции Кардава. Тело Виталия Писанца было найдено в селе Погребы Киевской области - в доме, куда он приехал в гости. Точная причина смерти в настоящее время неизвестна. Украинская пресса не исключает, что это связано с профессиональной деятельностью судьи. Следствие ведется по статье «умышленное убийство».
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В «Грузинской мечте» считают, что оператор сам оступился на балконе их штаба
Один из лидеров «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе подтвердил, что между съемочной группой телекомпании «Мтавари» и представителями правящей партии в Карели произошла ссора. Однако в отличие от оппозиционной телекомпании, Мдинарадзе утверждает, что оператор сам оступился во время съемки и поэтому упал с балкона.
По словам Мдинарадзе, журналист и оператор «Мтавари» пытались устроить в штабе провокацию. Журналист Бека Коршия оскорблял представителей штаба, в том числе кандидата в мэры Карели от правящей партии. Их выгнали с территории, после чего произошла ссора.
«Между представителями нашего штаба и журналистом «Мтавари» действительно имела место ссора. Оператор пятился назад, покидая территорию, это происходило на террасе, там на лестнице низкие поручни, он зацепился за перила и упал. Это не было падением с большой высоты, хотя это не имеет значения, надеюсь, все будет хорошо», - сказал Мдинарадзе.
Представитель «Мечты» обвинил во лжи гендиректора «Мтавари» Нику Гварамия, который утверждает, что оператора столкнули с балкона. По словам Мдинарадзе, никто из представителей партии не трогал оператора.
«Это очередная аморальная ложь в исполнении одного из лидеров «Национального движения» Ники Гварамия. Не было никакого физического соприкосновения между оператором и представителями штаба. Ника Гварамия солгал – они не то что не сбрасывали его со второго этажа, они до него не дотрагивались, и он не был сброшен со второго этажа», - сказал Мдинарадзе.
По его словам, полиция уже изучает этот вопрос, есть два видео, на которых зафиксирован инцидент.
Еще один участник инцидента – журналист Бека Коршия, так рассказал о случившемся: «Мы пришли в штаб-квартиру «Грузинской мечты» в Карели. Нас с самого начала встретили агрессивно, было физическое противостояние, все заснято. Его действительно сбросили. Полиция прибыла слишком поздно. На меня также оказывалось физическое давление».
Согласно первоначальному осмотру медиков, у пострадавшего оператора сломана нога и в нескольких местах повреждено плечо. Молодой человек находится в сознании и доставлен на скорой помощи в местную клинику «Эвекс». Место происшествия оцеплено полицией. Находящиеся на месте представители властей заявляют, что следственные мероприятия проводятся, но не уточняют, по какой статье. Пока никто не задержан, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Би-би-си: Медведев хотел возглавить Думу, но ему не дал Кириенко
Бывший президент и глава правительства России Дмитрий Медведев рассчитывал на то, что возглавит на выборах в Госдуму список «Единой России» и станет спикером новой Думы, но против этого выступила Администрация президента и лично заместитель ее главы Сергей Кириенко. Об этом со ссылкой на источники в российской власти пишет Русская служба Би-би-си.
В большом материале, посвященном деятельности Медведева на посту заместителя председателя Совета безопасности, рассказано о его попытках вернуться в большую политику после ухода с поста главы правительства в начале прошлого года. Утверждается, что эти попытки пока не достигли успеха.
«Медведев не хочет уходить на политическую пенсию, каковой для него очевидно и является Совбез. И после своей отставки он больше года боролся, в том числе с куратором внутренней политики в администрации президента Сергеем Кириенко, за право попасть в Думу и стать ее спикером, чтобы вновь обрести формальный статус влиятельной политической фигуры», – пишет Би-би-си.
Как утверждается, Кириенко выступил против того, чтобы Медведев возглавил список «Единой России», из-за его высокого антирейтинга. В результате, несмотря на все усилия Медведева, он не вошел в список партии, которую формально возглавляет.
В статье также говорится, что отставка с поста главы правительства 15 января 2020 года стала для Медведева неприятным сюрпризом – Владимир Путин сообщил ему о своем решении за несколько дней или даже часов до выступления о поправках к Конституции, реакцией на которое стала отставка.
В тексте также говорится, что Медведев не смог «найти себя» в Совбезе и постепенно теряет влияние. У него, в частности, как утверждается, не сложились отношения с новым премьер-министром Михаилом Мишустиным. При этом он остается лояльным Владимиру Путину.
Утверждается также, что некие силы в Кремле склоняли Медведева к тому, чтобы он стал пожизненным сенатором, однако бывший президент отказался, надеясь на то, что ему удастся попасть в Госдуму.
Представитель Медведева заявил Би-би-си: «Все эти вопросы базируются на ложных домыслах. Все это неправда».
Телекомпания «Мтавари»: оператора сбросили со второго этажа штаба «Грузинской мечты»
Оператора оппозиционной телекомпании «Мтавари» сбросили со второго этажа избирательного штаба «Грузинской мечты» в Карели (небольшой город в регионе Шида Картли, в 102 км от Тбилиси).
О происшествии сообщил генеральный директор телекомпании Ника Гварамия на своей странице в Facebook, передает агентство «Новости-Грузия» .
«Я еду в Карели. Наша группа была на съемках в Карели - Бека Коршия и Леван Аблотия. Нашего оператора сбросили со второго этажа штаба «Грузинской мечты», сейчас его на скорой помощи перевозят в местную больницу. Молитесь о том, чтобы с ним ничего не случилось», - пишет Гварамия.
Судя по кадрам, которые распространяет телекомпания, оператор Леван Аблотия находится в сознании, но получил травмы. Находящаяся на месте съемочная группа сообщает, что территория штаба оцеплена полицейской лентой, проводятся следственные мероприятия и им не разрешают записывать комментарии представителей «Грузинской мечты».
Гварамия также обратился к председателю «Грузинской мечты», напомнив о сегодняшнем заявлении Ираклия Кобахидзе, в котором тот обвинил оппозицию в подготовке провокации.
«Ираклий Кобахидзе, ты говорил, что оппозиция считает, что нужен «Лексо Лашкарава в квадрате», или какой еще подобный яд распространял ты, подонок?!! Разве это была оппозиция, когда из офиса твоей партии в Карели, члены твоей же партии сбросили человека? Или может быть, вы обвините Беку Коршия в том, что он сбросил собственного оператора? Или, может, он спрыгнул сам? А может, он был «в кайфе» и упал из-за этого?», - пишет Гварамия.
Против сотрудников Гагрской милиции возбудили уголовное дело
Прокуратура Гагрского района самопровозглашенной республики Абхазия сегодня возбудила уголовное дело в отношении сотрудников УВД по Гагрскому району.
Начальника отделения по борьбе с имущественными преступлениями отдела уголовного розыска, капитана милиции Багателия Х.В., оперуполномоченного отдела уголовного розыска, младшего лейтенанта милиции Аншба Т.Р., а также участкового уполномоченного милиции, младшего лейтенанта Джалагония Д.Ю. обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия, оружия и специальных средств. По версии прокуратуры, закон нарушили и другие, пока неустановленные сотрудники УВД.
В следственном ведомстве заявляют, что 7 апреля текущего года сотрудники милиции задержали гражданина России Артема Русских по подозрению в сбыте наркотических средств путем производства тайных закладок и применили в отношении него насилие.
«В одном из служебных кабинетов Багателия, Аншба, Джалагония и неустановленные сотрудники Гагрского УВД умышленно совершили действия, явно выходящие за пределы предоставленных им полномочий, применив физическое насилие в отношении Русских А.А.
Артему Русских были нанесены многочисленные удары руками и ногами по различным частям тела, с целью устрашения ему демонстрировали огнестрельное оружие – пистолет неустановленного образца, сопровождая все это угрозами расправы.
Затем сотрудники милиции вывезли Русских в неустановленное следствием место – пустырь на территории Гагрского района, где с применением специального средства, а именно резиновой дубинки, нанесли удары в различные части тела, причинив телесные повреждения Русских А.А. в виде кровоподтеков и ссадин», – сказано в заявлении прокуратуры.
По информации ведомства, «приказом министра внутренних дел сотрудники УВД по Гагрскому району Багателия Х.В. и Джалагония Д.Ю. отстранены от выполнения служебных обязанностей».
О возбуждении дела в прокуратуре сообщили спустя день после того, как стало известно о смерти 24-летнего жителя Гагрского района Анри Атейба. По имеющейся информации, мужчину могли избить сотрудники Гагрского районного отдела внутренних дел, после чего он совершил попытку суицида. Анри Атейба был перевезен в клинику на территорию, контролируемую властями Грузии, где скончался 14 сентября, не приходя в сознание. Мать Анри говорит, что его «довели до суицида в КПЗ».
Уполномоченная по правам человека Асида Шакрыл призвала органы прокуратуры «провести незамедлительное тщательное расследование по факту смерти Атейба» в соответствии с абхазским законодательством. Она заявила, что офис Уполномоченного по правам человека не раз указывал на факты применения насилия в местах лишения свободы.
«Я сожгу тебя в синем пламени» – Кадыров пригрозил Закаеву расправой
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригрозил бывшему полевому командиру и "вице-премьеру сепаратистской Ичкерии" Ахмеду Закаеву, что "сожжет его в синем пламени". Эта угроза прозвучала в совместном эфире Кадырова со спикером парламента Чеченской Республики Магомедом Даудовым, который они провели в инстаграме.
"Если ты еще раз произнесешь имя моего отца, то посмотришь, что с тобой станет. Даже если этот мир будет гореть синим пламенем (имеется в виду "какими бы ни были последствия"), я сожгу тебя в синем пламени, если назовешь имя моего отца", – передает слова главы Чечни "Кавказ.Реалии".
Кадыров утверждает, что Закаев не выполнил свое обещание, согласно которому он должен был окончательно вернуться в Чечню – с 2002 года лидер чеченских сепаратистов живет в Великобритании. Сразу после высказанных угроз глава Чечни заявил, что его критики именно этого и добиваются – на основе его заявлений в Сети они "получают политические убежища в разных странах".
Ахмед Закаев не в первый раз получает угрозы от Кадырова. Ранее глава Чечни пригрозил Закаеву физической расправой из-за его слов о спецоперации в Чечне, в которой был убит амир Аслан Бютукаев и еще пять членов подполья. Тогда "вице-премьер Ичкерии" выразил соболезнования родным убитых, а также назвал их "национальными героями".
В том же совместном эфире в инстаграме глава Чечни предложил живущему в Норвегии Анзору Масхадову – сыну убитого президента самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова – приехать на родину и "подорвать себя в центре Грозного". По видению Кадырова, таким образом Масхадов должен "доказать свое мужество".
В августе 2020 года Анзор Масхадов заявил о давлении на его родственников в Чечне. Он заявлял, что после очередного визита и прессинга со стороны "кадыровцев" умер его пожилой дядя. Масхадов связал давление на родственников с собственными критическими заявлениями в адрес нынешнего чеченского руководства и записал видеообращение к властям Чечни, в котором потребовал оставить его родных в покое.
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