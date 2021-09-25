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Путин провел встречу с лидерами партий, прошедших в Госдуму
Владимир Путин провел видеоконференцию с лидерами партий, прошедшими в Госдуму. Президент России заявил, что выборы прошли открыто и в строгом соответствии с законом. Претензии к электронному голосованию, по мнению Путина, есть лишь у тех, кому »не понравился результат». Он подчеркнул высокую явку, а также отметил, что впервые с 1999 года в Думе появится пятая партия.
На посту спикера Госдумы восьмого созыва Путин предложил оставить Вячеслава Володина. Кроме того, президент отметил ряд задач, которые стоят перед депутатами. Это борьба с бедностью, повышение уровня здравоохранения и образования.
Накануне встречи лидер КПФР Геннадий Зюганов говорил журналистам, что намерен раскритиковать прошедшие выборы. Но оказался на эту тему немногословным.
«Трехдневка и административка, связанная с дистанционным электронным голосованием, порушит, во-первых, доверие, а во-вторых, снесет и политическую систему», – заявил Зюганов в разговоре с Путиным. Главной проблемой, стоящей перед Россией, лидер КПРФ назвал вымирание населения.
Про митинги упомянул и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В своем выступлении он предложил отправить всех, кто бунтовал на Пушкинской площади 25 сентября, «в ссылку» в Магадан, чтобы они строили новые города в Сибири. Так протестующие, по мнению Жириновского, «больше бунтовать не будут». На что Владимир Путин ответил, что и работать они не будут.
Другие новости дня
Более десятка домов в Западной Грузии остались без крыш и окон после смерча
Смерч сорвал крыши более десятка жилых домов в Потийском и Хобском муниципалитетах в Западной Грузии, сообщает телеканал «Мтавари».
Стихия продолжалась примерно полторы минуты. Порывистый ветер срывал окна и кровли. В результате смерча повалены деревья, повреждены сельхозугодья, десятки семей остались без электроэнергии.
В двух селах Хобского муниципалитета – Патара Поти и Учагари без крыш остались 13 домов. В черноморском городе Поти пострадали три семьи. Кроме того, были повреждены несколько грузовых контейнеров в порту.
Местные власти заявляют, что на местах мобилизованы соответствующие службы, группы пожарных-спасателей и аварийные бригады энергораспределительной компании Energo Pro-Georgia.
«Временно крыши перекрывают кровельными материалами. Специальная комиссия изучает ущерб, нанесенный стихийным бедствием, после чего пострадавшим семьям будет оказана соответствующая помощь», - сказали в мэрии Поти.
В мэрии Хобского муниципалитета, где сразу после смерча начался ливневый дождь, обещают, что никто из пострадавших не останется на улице. «Они будут переселены в разные семьи. Также создана комиссия для оценки ущерба и оказания соответствующей помощи населению», - сказал журналистам и.о. мэра района Махаре Чокорая.
Грузинский дзюдоист завоевал золото турнира из серии Гран-при в Загребе
Грузинский дзюдоист Тато Григалашвили завоевал золотую медаль на турнире из серии Гран-при, проходящем в Загребе (Хорватия), сообщает «Новости-Грузия».
В финале соревнований в весовой категории до 81 кг Григалашвили одержал победу над Гильерме Шмидтом из Бразилии.
На пути к решающей схватке Григалашвили также победил Никона Заброскиу из Молдовы, француза Баптиста Пьера, и Джима Хейманса, представляющего Нидерланды.
Благодаря победе на турнире грузинский спортсмен набрал 700 рейтинговых очков и возглавил список сильнейших дзюдоистов мира в своей весовой категории.
Для 21-летнего Григалашвили это уже вторая победа на турнирах из серии Гран-при. Два года назад он стал победителем соревнований в Будапеште.
В Афганистане талибы публично казнили несколько человек
Участники движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) публично казнили несколько человек. Четыре трупа были повешены на главной площади в городе Герат на западе Афганистана, еще три талибы увезли для демонстрации в другие части города, сообщает очевидец в интервью AP.
По словам местного чиновника, эти люди были убиты в перестрелке после того, как якобы похитили афганского бизнесмена и его сына. По информации других изданий, один из похищенных был боевиком «Талибана».
Заместитель губернатора Герат Маулваи Шаир Ахмад Эмар, как пишут местные СМИ, заявил, что боевики «Талибана» выследили предполагаемых похитителей и убили в перестрелке.
«Мы повесили их трупы на площадях Герата, чтобы никто больше не решился на такое преступление», - сказал чиновник.
На видео, опубликованном в социальных сетях, можно увидеть окровавленное тело мужчины, обернутое в цепи и подвешенное на подъемном кране на главной площади Герата.
- Один из основателей движения «Талибан» и сторонник сурового толкования исламского права Мулла Норуддин Тураби заявил на этой неделе, что талибы планируют возобновить публичные казни, в том числе отсечение конечностей за воровство.
- «Талибан» заявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана 15 августа. После взятия без боя Кабула талибы объявили об окончании войны, лидеры движения заявляли, что намерены воссоздать Исламский эмират Афганистан.
- «Талибан» владел большей частью Афганистана с 1996 по 2001 год. В этот период за преступления наказывали публичными порками, забиванием камнями до смерти и отрубанием конечностей.
В Грузии по случаю Всемирного дня туризма посещение музеев будет бесплатным
27 сентября отмечается Всемирный день туризма, в рамках которого проводятся мероприятия по всему миру, что очень важно для развития туристического потенциала стран, популяризации их истории и культуры.
Согласно решению Министерства культуры, спорта и молодежи Грузии, по случаю Всемирного дня туризма в сотрудничестве с Национальной администрацией туризма 28 сентября этого года посещение государственных музеев, находящихся в ведении министерства, будет бесплатным для местных и иностранных посетителей.
В ведении Министерства культуры, спорта и по делам молодежи Грузии действуют 24 музея и музейных союза и 12 музеев-заповедников.
Информацию распространяет Министерство культуры, спорта и молодежи.
В Сочи затопило федеральную трассу, в Туапсинском районе заметили смерч
В ночь на 25 сентября в Краснодарском крае прошли сильные ливни, скорость ветра поднималась до 20 метров в секунду, сообщает краевое управляли МЧС. В поселке Джубга в Туапсинском районе заметили смерч.
Участок федеральной автодороги А-147 в районе «Фара» был затоплен. В районе поселка Половинка из-за схода грунта произошел камнепад. Движение по этим участком возобновлено, но с ограничениями.
Организаторы «Формулы 2» отменили гонку, которая должна была пройти утром 25 сентября. Не состоится из-за непогоды и третья сессия свободных заездов «Формулы 1».
В аэропорту Сочи задержали как минимум 20 авиарейсов, 24 отменили. Из-за обрыва контактной сети затруднено движение поездов на участке в Адлеровском районе.
По прогнозу синоптиков, дожди будут идти в течение суток 25 и 26 сентября.
В Гонконге на фоне репрессий распался альянс демократических движений
Члены Гонконгского альянса в поддержку демократический движений Китая проголосовали за роспуск организации. Такое решение поддержал 41 человек против четырех, сообщает AP.
Организация ежегодно проводила пикеты в память о жертвах протеста на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Тогда Народно-освободительная армия Китая применила огнестрельное оружие и бронетехнику, чтобы разогнать митинг. Погибли по разным данным от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.
В августе полиция предупредила, что против участников Гонконгского альянса ведется расследования – их подозревают в работе на иностранные государства.
- В 2020 году правящая Коммунистическая партия Китая приняла новый закон о национальной безопасности. Он ограничил свободу слова и поставил под угрозу работу оппозиционных партий. После чего несколько некоммерческих гражданских организаций объявили о роспуске. Более 100 активистов были арестованы, среди них – лидеры Гонконгского альянса.
Общее количество избирателей в Грузии на выборах 2 октября составляет 3 497 345 человек
Общее количество избирателей в Грузии на выборах 2 октября составляет 3 497 345 человек, - сообщили на брифинге в Центральной избирательной комиссии, посвященном единому списку избирателей, передает Общественный вещатель.
Как заявила пресс-секретарь ЦИК Натия Иоселиани, 15 сентября Центральная избирательная комиссия получила обновленную базу данных потенциальных избирателей от Агентства развития госуслуг.
«Избирательная администрация завершила процесс работы над единым списком избирателей. Общее количество избирателей на муниципальных выборах 2 октября составляет 3 497 345 человек. Количество избирателей в Тбилиси - 1 002 900 человек, из которых 41 314 избирателей, зарегистрированных в Крцанисском избирательном округе, будут участвовать в выборах с использованием электронных технологий.
Число избирателей, которые будут голосовать впервые в этом году в связи с достижением избирательного возраста к 2 октября, составляет 39 135 человек, - уточнили в ЦИК.
Пятый день подряд число смертей от COVID-19 в России превышает 800
В России и аннексированном Крыму число выявленных случаев коронавируса превысило 22 тысячи – это максимум с середины августа. За день от COVID-19 умерли 822 пациента. Показатель выше 800 держится пятый день подряд.
Лидеры по числу новых случаев коронавируса – Москва, Санкт-Петербург и Московская область.
Всего с начала пандемии в стране, по официальным данным, COVID-19 заболели почти семь с половиной миллионов человек, умерли более 203 тысяч. При этом, по данным Росстата, от вируса и его последствий умерли почти 368 тысяч российских жителей.
Ранее врачи предупреждали о приближении новой волны коронавируса в России – на фоне сезонных инфекций, возвращения людей из отпусков и начала нового учебного года. Вирусологи полагают, что основной всплеск заболеваемости, в случае новой вспышки, придется на регионы. По прогнозам Роспотребназдора, рост может произойти за счет тех, кто не вакцинировался.
Сегодня же стало известно о переводе на дистанционное обучении в школах в городах Саратовской области.
В России с конца 2020 года идет вакцинация от COVID-19 препаратами отечественного производства. При этом темпы вакцинации остаются низкими. Хотя бы один компонент вакцины получили 32 процента населения России, полностью привиты 28 процентов.
В центре Москвы проходит несогласованная акция КПРФ
В Москве на Пушкинской площади проходит несогласованная акция КПРФ. Члены партии и их сторонники выражают несогласие с итогами выборов в Госдуму. Они прошли с 17 по 19 сентября. Парламентское и конституционное большинство в Думе нового созыва получила партия «Единая Россия».
Как передает корреспондент Радио Свобода, пока что акция проходит спокойно. Выходы в метро не перекрыты, ограничений для пешеходов нет. Из громкоговорителей на площади транслировали песню «Дядя Вова, мы с тобой». Полиция предупреждает о необходимости соблюдения социальной дистанции.
Лидера партии Геннадия Зюганова на митинге нет. Он принимает участие во встрече лидеров партий, прошедших в Госдуму, с президентом Владимиром Путиным.
На мероприятие пришли члены прокремлевского движения НОД. Они известны своими провокациями в отношении участников оппозиционных акций.
Московское отделение КПРФ подавало заявку на 25 сентября на проведение митинга в центре российской столицы с участием пяти тысяч человек. Мэрия в проведении акции отказала, сославшись на ограничения из-за коронавируса. Коммунисты тогда решили провести акцию в формате встречи с избирателями. В ответ московские власти напомнили, что такой тип мероприятий тоже является незаконным.
Накануне акции в Москве были задержаны несколько человек, среди которых координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. На них составили административные протоколы по статье за нарушение порядка проведения митинга.
В субботу Удальцова арестовали на 10 суток. По словам оппозиционера, суд признал его виновным в организации несогласованной акции 25 сентября. Удальцов намерен обжаловать решение. По словам лидера «Левого фронта», он анонсировал в соцсетях встречу с избирателями. В знак протеста Удальцов объявил голодовку.
МВД Грузии отрицает вмешательство в предвыборную кампанию
МВД Грузии отрицает вмешательство своих сотрудников в ход предвыборной кампании. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном сегодня, 25 сентября.
На днях телеканал «Формула» сообщил, что по заданию правящей партии «Грузинская мечта» перед муниципальными выборами влиятельных чиновники МВД направили в разные регионы страны. По версии журналистов, таким образом силовики «контролируют» регионы, и подобные мероприятия служат запугиванию избирателей.
«Министерство внутренних дел – политически нейтральное ведомство и распространение СМИ подобной ложной информации служит целенаправленной дискредитации полиции», - говорится в заявлении ведомства.
В МВД отмечают, что их главные задачи – это защита правопорядка и обеспечение проведения выборов в свободной, демократической и безопасной среде.
Ранее министерство подписало меморандум о сотрудничестве с ЦИК Грузии. Согласно меморандуму, силы полиции должны быстро реагировать на вызовы с избирательных участков и обеспечивать безопасность на местах в день голосования, сообщает «Новости-Грузия».
При этом, по закону, сотрудники полиции не могут постоянно находиться на участке. Им позволено только приехать на вызов и после наведения порядка покинуть его. Процесс голосования во время присутствия сотрудников полиции прекращается.
Выборы в Грузии пройдут 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
Патриархия Грузии: пусть никто не удивляется, если Церковь объяснит пастве, что делать на выборах
Пресс-секретарь Патриархии Грузинской православной церкви протоиерей Андрия Джагмаидзе обратился к телекомпаниям и людям, «которые за ними стоят». В эфире канала Патриархии «Единоверие» он прокомментировал скандал вокруг предполагаемой утечки данных из архива Службы госбезопасности, сообщает SOVA. Записи свидетельствуют о тотальной слежке за гражданами, в том числе за духовенством.
Джагмаидзе раскритиковал ТВ (судя по всему, его адресат – оппозиционные СМИ), заявив, что они распространяют неподтвержденную информацию. По его словам, в случае выявления нарушений в Церкви будут приняты соответствующие меры. Кроме того, протоиерей обвинил телекомпании в том, что они стремятся вовлечь Церковь в политику.
«Кто люди, стоящие за этими телевидениями? Мы задаем им вопрос: действительно ли вы хотите, чтобы Церковь обо всем говорила? Действительно ли вы хотите, чтобы перед выборами мы все разжевали и рассказали своим прихожанам, что думаем о вас? Вот мы понаблюдаем еще несколько дней, какая будет риторика, какой будет пафос, и, возможно… после этого пусть никто не удивляется, если Церковь четко объяснит своей пастве, что делать на этих выборах», - сказал пресс-секретарь патриархии.
- Напомним, 12 сентября грузинские СМИ получили ссылку, по которой можно было обнаружить тысячи документов – более 25 гигабайт текстовых файлов, видео- и аудиозаписей и фотографий. По одной из версий, в течение долгих лет эта информация собиралась сотрудниками Служба госбезопасности Грузии. Среди документов – свидетельства предполагаемой прослушки разговоров духовных лиц, журналистов и дипломатов.
- Ранее патриархия уже комментировала скандал с утечкой. В заявлении говорилось, что большая часть материалов основана на лжи. В части файлов ложь и правда перемешаны (вероятно, сознательно), а часть из них содержит правду, отметили в ГПЦ.
Туристический сектор Грузии готовится к введению ковид-пропусков
Представителей туристического сектора и сферы гостеприимства Грузии знакомят с принципом работы новой онлайн-платформы для распознавания ковид-статуса граждан, сообщает Служба инспекции труда Минздрава Грузии.
Портал covidpass.moh.gov.ge заработал в Грузии 14 сентября. С помощью этой платформы информацию о ковид-статусе как граждан страны, так и иностранных путешественников можно узнать по специальному QR-коду. Власти рассчитывают, что сайт поможет поэтапно внедрить в стране систему ковид-пропусков.
Глава инспекции труда Бека Перадзе проводит встречи с представителями разных отраслей, чтобы предоставить им информацию о новой системе. По его словам, беседа с работниками сферы туризма была очень плодотворной.
«Представители отрасли хотят, чтобы приложение было внедрено, и были определены зеленые зоны, которые, с одной стороны, позволят им поддерживать экономическую активность в случае любых эпидемиологических осложнений, а с другой стороны, обеспечат безопасность потребителей», - сказал Перадзе.
Глава инспекции труда не исключает, что в будущем именно новая система позволит полноценно работать бизнесу, в том числе объектам питания, которые сейчас не могут принимать гостей после 22:00.
Ожидается, что на первом этапе система ковид-пропусков будет использоваться добровольно. В том случае, если она хорошо зарекомендует себя, координационный совет определится с дальнейшими действиями, сообщает «Новости-Грузия».
Как пояснил Перадзе, «зеленый статус» будет присваиваться тем гражданам, которые в течение последних 24 часов получили отрицательный результат быстрого теста на COVID-19; тем, кто в течение последних 72 часов получил отрицательный результат ПЦР-теста; тем, кто в течение последних шести месяцев переболел коронавирусом; тем, кто дважды вакцинирован.
В Шереметьеве задержали защитницу прав мигрантов Валентину Чупик
Правозащитницу Валентину Чупик в ночь на субботу, 25 сентября, задержали в аэропорту Шереметьево после прилета из Армении. Об этом Радио Свобода сообщил соратник Чупик Александр Ким.
Чупик – гражданка Узбекистана. В России она проживала в статусе беженца. На границе после прилета ей выдали уведомление о лишении статуса и запрете на въезд до 2051 года. По словам Кима, Чупик успела сообщить ему о задержании и выслать фотокопии документов, выданных ей на границе (имеются в распоряжении Радио Свобода). Затем связь с задержанной пропала.
Чупик в России занималась защитой прав мигрантов. Коллеги правозащитницы полагают, что задержание – это месть за активную гражданскую деятельность.
Соратники опасаются, что Чупик могут отправить в Узбекистан, и допускают, что на родине ее ожидают преследование спецслужб и пытки. По мнению коллег, Чупик необходимо отправить в третью страну.
По данным МВД, за первые шесть месяцев 2021 года в Россию не пустили почти 99 тысяч иностранных граждан. Подробностей ведомство не приводит.
- Валентина Чупик переехала в Россию в 2006 году после Андижанских событий в Узбекистане. Чупик сообщала, что ей угрожали сотрудники спецслужб. В 2009 году Чупик получила в России статус беженца. В Москве Чупик основала правозащитную организацию «Тонг Жахони» (Утро мира), которая оказывает бесплатную юридическую помощь мигрантам, столкнувшимся с незаконными задержаниями полицией и депортацией, невыплатой зарплаты и другими нарушениями прав приезжих работников.
Следком РФ задержал двух подозреваемых в нападении на Ботлихский район Дагестана в 1999 году
Сотрудники Следкома России вместе с представителями ФСБ, МВД и Росгвардии задержали уроженцев Ставропольского края Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева. По данным правоохранительных органов, они принимали участие в нападении на Ботлихский район Дагестана в 1999 году.
Ведомство указывает, что Елакаев и Мусаев входили в незаконное вооруженное формирование, которым руководили Шамиль Басаев и Эмир Хаттаб. Они подозреваются в преступлениях, предусмотренных статьями УК РФ «Бандитизм», «Вооруженный мятеж», «Посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов».
«Установлено, что в середине июля 1999 года указанные лица добровольно вступили в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, - уточняет пресс-служба Следственного комитета. - Так, в период с 7 августа по 24 августа 1999 года боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее 1 000 человек, приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации».
- В августе 1999 года различные вооруженные группировки, в том числе «ногайский джамаат», объединились под руководством Басаева и Хаттаба и вторглись в Ботлихский район Дагестана. Это послужило началом второй чеченской войны. При нападении погибло более 280 военнослужащих, еще 800 получили ранения.
- Задержанный весной житель Сочи Александр Пономаренко также обвиняется в нападении на Ботлихский район. Он отрицает свою вину, утверждая, что вообще никогда не был в Дагестане, и жалуется на пытки.
- К уголовной ответственности за действия против федеральных войск во время войн в Чечне 1990-2000-х годов привлекают в том числе тех, кто получил амнистию. Кавказ.Реалии подробно писал об одном из таких случаев в отношении братьев Идаловых.
- Адвокаты и правозащитники в России отмечают, что часто те, кого выдают за боевиков, на судах заявляют, что во время предварительного следствия давали показания под пытками.
Суд в Италии освободил лидера каталонских сепаратистов Пучдемона
Суд в Италии отпустил из-под стражи лидера движения за независимость Каталонии Карлеса Пучдемона. Адвокат рассказал, что его экстрадицию в Испанию обсудят на заседании в октябре.
Пучдемона задержали в пятницу, 24 сентября, на острове Сардиния по запросу испанских властей. Теперь итальянский суд хочет установить, обладал ли политик правом на неприкосновенность в момент ареста. На Сардинию он приехал в качестве члена Европарламента для участия в культурном фестивале.
В Испании Пучдемона обвиняют в подстрекательстве к мятежу и хищениях, а также считают его главным организатором референдума о независимости Каталонии. Голосование прошло в 2017 году. Мадрид посчитал его незаконным, а Конституционный суд страны запретил проводить референдум.
Когда власти распустили парламент Каталонии, Пучдемон бежал из страны. Несколько его соратников были приговорены в Испании к тюремным срокам. Летом нынешнего года они были амнистированы, однако на Пучдемона это решение не распространяется.
В начале сентября The New York Times и другие СМИ сообщали о том, что соратники Пучдемона могли обращаться к России за помощью в отделении автономии от Испании. По данным журналистов, советник Пучдемона встречался в Москве с действующими представителями спецслужб и властей.
Россия неоднократно заявляла, что не занимается вмешательством в дела иностранных государств.
Темпы вакцинации от коронавируса в Грузии замедлились в два раза
За последние две недели темпы вакцинации против коронавируса в Грузии замедлились примерно в два раза. Об этом свидетельствуют данные Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья, передает «Новости-Грузия».
За последние пять дней в стране сделали всего 68 364 прививки, в среднем по 12-14 тысяч уколов день. 24 сентября прививки сделали 13 580 гражданам. Для сравнения, 11 сентября в Грузии провели 25 132 прививки.
В целом по состоянию на 25 сентября в Грузии сделали 1 729 672 прививки от коронавируса. Полный курс вакцинации прошли 762 231 человек, что составляет 26,7% взрослого населения страны. Только одну дозу вакцины получили 889 903 человек или 34,1% взрослого населения.
На данный момент в Грузии разрешена вакцинация препаратом Pfizer лиц с 16 лет. Лица старше 45 лет могут выбрать AstraZeneca, а старше 18 лет – Sinovac или Sinopharm. При этом сделать прививку можно как по предварительной записи, пройдя регистрацию на сайте Минздрава, так и в порядке живой очереди.
Согласно национальному плану, до конца 2021 года от ковида должны быть привиты 60% взрослого населения Грузии или около 1,3 миллиона граждан.
В Нью-Йорке состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана
Накануне, 24 сентября, сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили заявление, в котором сообщили о состоявшейся в Нью-Йорке встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана, передает Радио Азатутюн.
В заявлении, опубликованном на официальном сайте ОБСЕ, говорится:
«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Ховаев (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) в рамках 76-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провели отдельные встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым. Также состоялась совместная встреча министров иностранных дел, в которой принял участие и постоянный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.
Сопредседатели и министры иностранных дел обсудили широкий круг нерешенных вопросов между Арменией и Азербайджаном. Сопредседатели предложили конкретные целевые меры по деэскалации ситуации, а также возможные дальнейшие шаги. Сопредседатели заявили о своей неизменной решительной поддержке всего комплекса необходимых действий и шагов, предпринятых Личным представителем Действующего председателя ОБСЕ и его командой.
24 сентября сопредседатели и Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ встретились с заместителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и строительству мира Розмари Дикарло и Действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Анн Линде, представив им свои усилия за последний год, включая последние развития.
Сопредседатели приветствуют первую встречу министров иностранных дел двух стран с ноября 2020 года как знак решимости двух стран возобновить мирный процесс посредством прямого диалога, направленного на обеспечение безопасности, стабильности и процветания в регионе. Сопредседатели подтверждают свою приверженность продолжению работы со сторонами в соответствии с их мандатом – для поиска всеобъемлющих решений всех других вопросов, которые связаны с нагорно-карабахским конфликтом и являются следствием».
В Северной Осетии отмечают День Республики и День города
Массовые гуляния, приуроченные к 247-летию вхождения Осетии в состав России, и 237-летию Владикавказа начались в столице Северной Осетии, сообщает 15-й Регион.
Праздничные площадки развернулись на набережной по улице Кесаева. Там проходит фестиваль осетинских пирогов, на котором лучшие пекари проведут мастер-класс по выпечке всеми любимого национального блюда. Кроме того, на набережной открылась ярмарка с товарами от местных производителей: молочными продуктами, колбасами, мороженым, фруктами, овощами и предметами художественного промысла.
Жители и гости города смогут принять участие в «Нартских играх», открытом городском турнире по быстрым шахматам и танцевальном вечере (ирон хъазт). Для детей откроют спортивные площадки, организуют различные мастер-классы, также будет работать летний кинотеатр.
В этот же день состоится концерт с участием оркестра национальных инструментов «Иристон» государственной филармонии под управлением Олега Ходова, вокальной группы «Уацамонга», ансамбля танца «Амонд», инструментального ансамбля «Нартон», ансамбля гармонистов и других творческих коллективов республики.
Впервые в Северной Осетии пройдет фестиваль аутентичного и стилизованного этнического костюма «Рон». Свои коллекции традиционной этноодежды и варианты ее стилизации представят 18 мастеров и дизайнеров Юга России и других регионов нашей страны. Первый день празднования завершится вечерним концертом и салютом.
Партия Гахария заявила об обстреле автомобиля кандидата в регионе
Неизвестные обстреляли автомобиль кандидата в мэры Цагери от партии «За Грузию» бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария. Об инциденте заявила один из лидеров политического движения Натия Мезвришвили. Она возложила ответственность за случившееся на правящую партию и силовые ведомства, передает SOVA.
Сам мажоритарный кандидат Бесо Бенделиани заявил, что поздно вечером 24 сентября припарковал машину у своего дома, а утром обнаружил повреждения. По словам оппозиционера, ни он, ни его соседи выстрелов не слышали. Бенделиани связал случившееся с предстоящими 2 октября выборами в органы местного самоуправления.
Мезвришвили также исключила связь обстрела машины с личной деятельностью однопартийцы, подчеркнув, что это связано исключительно с его политической деятельностью.
«Партия «За Грузию» практически лишена возможности вести предвыборную кампанию. Сегодня на рассвете, за неделю до выборов, была обстреляна машина кандидата в мэры Цагери Бесо Бенделиани. Ответственность за это полностью лежит на руководстве «Грузинской мечты», на [Ираклии] Кобахидзе, [Кахе] Каладзе, [Ираклии] Гарибашвили, которые ежедневно оправдывают насилие и поощряют язык ненависти. Естественно, ответственность за это несут также министр внутренних дел [Вахтанг] Гомелаури, генеральный прокурор [Ираклий] Шотадзе, поскольку они не реагируют на системные преступления», - заявила Мезвришвили.
Она добавила, что бездействие «Мечты» в том числе привело к таким инцидентам как в Дманиси, когда было совершено нападение на сторонников оппозиции во время предвыборной кампании. По факту ранения двух активистов холодным оружием задержан сын местного кандидата правящей партии. «Теперь это привело к обстрелу автомобиля в Цагери. Никто не знает, к чему все это приведет в день выборов», - добавила член партии «За Грузию».
Канада освободила из-под домашнего ареста финдиректора Huawei
Верховный суд в Ванкувере прекратил процедуру экстрадиции и освободил из-под домашнего ареста финансового директора и дочь основателя компании Huawei Мэн Ваньчжоу.
Телеканал CBC сообщает, что Мэн Ваньчжоу заключила сделку с прокуратурой США и частично признала вину в нарушении американских санкций в отношении Ирана. Суд в Канаде отклонил запрос Вашингтона о выдаче топ-менеджера США.
По данным СМИ, Мэн Ваньчжоу вылетела из Ванкувера в китайский город Шэньчжэнь. Там находится штаб-квартира Huawei.
Мэн Ваньчжоу задержали в Канаде в 2018 году. По данным следствия, топ-менеджер ввела в заблуждение банк HSBC, не сообщив о бизнесе Huawei в Иране. Таким образом, банк мог непредумышленно нарушить американские санкции в отношении Тегерана.
Через две недели после задержания Мэн Ваньчжоу отправили под домашний арест с залогом в 10 миллионов канадских долларов. Финансовому директору Huawei грозила выдача США. 24 сентября стало известно, что американский Минюст и представители Huawei договорились о возвращении Мэн Ваньчжоу в Китай.
После освобождения Мэн Ваньчжоу премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о возвращении из Китая на родину канадских граждан Майкла Коврига и Майкла Спавора. Они были арестованы в Китае вскоре после задержания Мэн Ваньчжоу. Канадцев обвинили в краже и продаже китайских государственных секретов. В августе китайский суд приговорил Майкла Спавора к 11 годам тюрьмы.
Спасатели эвакуировали десятки туристов из отрезанной от внешнего мира Тушетии
Спасатели эвакуировали из высокогорной Тушетии несколько десятков туристов, которые оказались отрезаны от внешнего мира из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает телеканал «Имеди» со ссылкой на Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Иностранных граждан и местных туристов доставили в безопасное место на вертолете пограничной полиции. С этой целью сегодня утром было выполнено несколько рейсов.
Эвакуация потребовалась после того, как движение на единственной автомобильной дороге, ведущей в Тушетию, было запрещено. Из-за ливневых дождей уровень воды в реках поднялся, в горах активизировались оползневые процессы, повреждены были сразу три участка трассы Пшавели-Абано-Омало.
Дорога в 72 километра через ущелье – единственная, связывающая c Телави – главный город региона Кахети с высокогорным селом Омало. Она считается одной из самых опасных не только в Грузии, но и в мире. Дорога бывает открыта с мая до октября, а остальные шесть месяцев становится непроходимой.
В Грузии зафиксировано 1 597 новых случаев коронавируса, умерли 38 пациентов
Согласно информации, опубликованной на правительственном сайте Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 34 331 теста, отсюда 17 205 на антигены и 17 126 PCR. В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 1 597 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 605 360.
Что касается показателя положительности, то по состоянию на 24 сентября, дневной показатель положительности составляет 4,65%, за последние 14 дней – 6,62%, а за 7 дней – 6,17%.
За последние сутки выздоровели 1 189 лиц, в целом же количество выздоровевших выросло до 573 542.
За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 38 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 8 787 человек.
Из выявленных за сутки 1 597 новых случаев коронавируса 497 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии - 84, в Имеретии - 278, в Квемо Картли – 102, в Шида Картли – 119, в Гурии – 50, в Самегрело и Земо Сванетии – 153, в Кахетии - 220, в Мцхета-Мтианети - 49, в Самцхе-Джавахети – 33, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 12.
На данном этапе в Грузии 23 005 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечится 4 656 человек, в том числе в Тбилиси – 1 711, в Аджарии – 494, в Имеретии – 948. Тяжелых пациентов – 1 066, в том числе в Тбилиси - 408, в Аджарии – 125, в Имеретии – 298. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 300 лиц, в том числе в Тбилиси - 169, в Аджарии – 34, в Имеретии – 32.\
В клинических гостиницах находятся 906 человек, в том числе в Тбилиси – 453, в Аджарии – 260. На дому лечатся 17 443 человека, в карантинном пространстве - 45 человек, в том числе в Тбилиси – 36, в Аджарии - 9. На данном этапе на самоизоляции находятся 18 773 человека.
Более 60% учителей в Грузии сделали прививку от коронавируса
65% учителей, а также административного персонала государственных и частных школ Грузии прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Грузии.
Как отмечают в ведомстве, в последние месяцы в сотрудничестве с грузинским представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) среди педагогов проводилась информационная кампания по вопросам прививок. «В результате количество вакцинированных учителей за последние два месяца увеличилось с 9% до 65%, и их количество растет с каждым днем», - заявляют в министерстве.
С целью содействия ходу вакцинации во всех центрах иммунизации в Грузии открыты дополнительные кабинеты для представителей сектора образования. Там педагоги могут сделать прививки без предварительной регистрации любой вакциной, доступной в стране.
К началу учебного года осенью 2020 года в Грузии было зарегистрировано 2 309 школ, в том числе 2 086 государственных и 223 частных. В них было трудоустроено 62 699 учителей. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации учебный год 2021-2022 начался в школах Грузии в дистанционном формате. Ожидается, что к очной форме занятий учреждения вернутся 4 октября.
Вакцинация от коронавируса началась в Грузии 15 марта. Массовый характер кампания приобрела 5 июля. По состоянию на 24 сентября в стране сделали 1 715 073 прививки от коронавируса. Полностью вакцинированы 751 410 человек, что составляет 26,3% взрослого населения страны, передает «Новости-Грузия».
Премьер Грузии на Генассамблее ООН призвал положить конец российской оккупации
«Сегодня мы обращаемся ко всем с просьбой положить конец незаконной оккупации Россией суверенных земель Грузии», - с такими словами премьер-министр Ираклий Гарибашвили обратился к мировому сообществу с трибуны 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
По словам главы правительства, Россия не только оккупирует 20% территории Грузии, но и активно пытается подорвать ее национальные устремления о вхождении страны в европейскую и евроатлантическую семьи. Гарибашвили призвал международное сообщество к совместным действиям по реагированию на нарушения основополагающих принципов международного права на оккупированных территориях.
«В этом году Европейский суд по правам человека своим решением признал Российскую Федерацию оккупантом двух регионов Грузии, страной, осуществляющей реальный контроль над ними. Именно на нее была возложена ответственность за нарушения прав человека в Абхазии и Цхинвальском регионе Грузии. Сегодня с этой трибуны я призываю международное сообщество к совместным действиям и реагированию на нарушения основополагающих принципов международного права на оккупированных территориях. Призываю совместными усилиями способствовать выполнению Соглашения о прекращении огня, подписанного в августе 2008 года при посредничестве ЕС».
Премьер-министр также заявил, что Россия продолжает процесс «ползучей аннексии» и т. н. бордеризации, передает SOVA.
«Это включает похищения людей, незаконные задержания, незаконные ограничения свободы передвижения и лишение права на образование на родном языке, особенно в Гальском районе. Во время пандемии это сделало практически невозможным эвакуацию людей для оказания медицинской помощи», - добавил глава правительства.
Обращаясь к мировому сообществу, Ираклий Гарибашвили призвал: «Все должны четко понимать причины этого: заранее спланированная этническая чистка с целью изгнания этнического грузинского населения. Этому нужно положить конец».
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