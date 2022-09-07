Путин: Россию и бедные страны «кинули» с зерновой сделкой

На сегодняшний день лишь три процента от вывезенного из портов Украины в рамках зерновой сделки продовольствия было направлено в беднейшие страны. Об этом во время выступления на Восточном экономическом форуме заявил президент России Владимир Путин.

По словам президента, большая часть судов из разблокированных черноморских портов направилась в страны Евросоюза. Путин отметил, что всемирной программе продовольствия ООН, которая подразумевает помощь нуждающимся странам, было загружено всего два из 87 кораблей. На них было вывезено 60 тысяч тонн продовольствия из вывезенных на сегодняшний день двух миллионов тонн.

"Нас и беднейшие страны обманули, как в народе говорят, просто кинули", - сказал Путин, комментируя ход сделки. Президент подчеркнул, что направления вывоза украинского зерна в Европу необходимо ограничить.

Путин отметил, что поднимет вопрос о вывозе продовольствия с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, при посредничестве которого Россия и Украина заключали свои договорённости в Стамбуле.

Комментируя войну с Украиной, Путин отметил, сто главное приобретение России от спецоперации – укрепление суверенитета. "Все ненужное, вредное, что мешает идти вперед, будет отторгнуто", - сказал президент.

Путин также упомянул предстоящее ограничение цены на российский газ странами ЕС. По словам Путина, в установлении потолка цен нет смысла, потому что в таком случае Россия будет продавать топливо в другие страны.

На днях журналисты "Ведомостей" на основе открытых данных ООН и портала Marinetraffic подсчитали, что в рамках зерновой сделки из 88 судов в страны ЕС и НАТО отправились 65 судов. Они вывезли 57 процентов продовольствия – более одного миллиона тонн. Основным лидером по импорту зерна стали Турция – туда пошли 32 сухогруза.

В беднейшие страны пошло пять судов со 171 тысячей продуктов. Входят ли в эту статистику сухогрузы, зафрахтованные ООН, о которых говорил Путин, "Ведомости" не раскрывают.

В свою очередь о срыве стамбульского соглашения заявил постпред России при ООН Василий Небензя. По словам дипломата, часть соглашения, которая касается экспорта российского зерна и удобрений, не работает. Сделку подписали 22 июля. Её срок истекает в ноябре. Небензя допустил, что договорённости могут не продлить.

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что у России нет оснований для пересмотра знакового соглашения и что условия сделки строго соблюдаются. Позицию России Подоляк назвал неожиданной и безосновательной.

Вместе с тем, как стало известно агентству Bloomberg, зарубежные покупатели зерна, страховщики и грузоотправители избегают работать с российскими компаниями из-за боязни попасть под вторичные санкции.

Больше новостей Радио Свобода: