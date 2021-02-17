Путин: лозунг «Россия для русских» – «пещерный национализм»

Президент РФ Владимир Путин, общаясь 17 февраля с лидерами парламентских фракций, заявил, что лозунг «Россия для русских» является «пещерным национализмом» и «способствует раскачке страны изнутри».

Так он ответил на реплику главы ЛДПР Владимира Жириновского, который заявил, что в Россию не нужно пускать мигрантов из Центральной Азии.



«Болгары, украинцы, белорусы, сербы, – это можно. Из Средней Азии – нельзя. Он [мигрант] в кармане, каждый из них, привезет по два грамма наркотика для личного потребления. Но они продадут это здесь. Поэтому нельзя завозить мигрантов, уехали – и хорошо», – цитирует Жириновского РБК.

«Пещерный национализм, лозунг которого «Россия только для русских», только вредит русским, только вредит России и способствует ее раскачке изнутри, – ответил на это Путин. – А этого мы допустить не должны. Конечно, мы должны обеспечить, чтобы культура каждого народа, его история, истоки каждого народа почитались, развивались и уважались в нашей стране».

В 2020 году в Конституцию РФ была внесена поправка о русском языке как языке «государствообразующего народа» России. Она вызвала много споров, особенно с учетом того, что требование внести русский народ как государствообразующий в Конституцию еще с начала 1990-х годов было требованием русских националистов. Общественные организации национальных республик (Татарстана, Якутии и других) в связи с поправкой говорили о дискриминации 25 миллионов российских граждан – представителей «негосударствообразующих народов».

Путин, однако, не видит противоречий между принятой поправкой и своей репликой про «пещерный национализм»:

«Конечно, русский человек и русский народ заинтересован в сохранении страны, где он является основной составляющей силой. Для того чтобы сохранить Россию, которая является многонациональной и многоконфессиональной, чтобы представитель каждого этноса, даже самого малого, чувствовал, что это его родина, другой у него нет».