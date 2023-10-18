Путин: самолёты МиГ-31 будут вести патрулирование над Чёрным морем

Российские военные самолёты МиГ-31 начнут «постоянное патрулирование» пространства над Чёрным морем. Об этом заявил на пресс-конференции в Китае российский президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что эти самолёты имеют на вооружении гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал». При взлёте такого самолёта в Украине как правило объявляется воздушная тревога.

Путин заявил, что решение о патрулировании уже принято, и объяснил его тем, что США, по его мнению, всё более «втягиваются в конфликт» в Украине, а также направили в Средиземное море две авианосные группировки в связи с конфликтом между Израилем и группировкой ХАМАС в секторе Газа. «Мы будем осуществлять визуальный контроль, контроль с помощью оружия за тем, что происходит в Средиземном море», – сказал Путин.

Он также прокомментировал поставки Украине дальнобойных американских ракет ATACMS, которые накануне подтвердили в Киеве и Вашингтоне. По мнению Путина, такие поставки только продлят «агонию» Украины. При этом он заявил, что видит некие сигналы о том, что власти Украины могут согласиться на переговоры с Россией, но этого, по его словам, мало, а надо отменить запрет на такие переговоры. Что он имеет в виду, Путин не уточнил.

Международное пространство над Чёрным морем нередко патрулируют американские дроны Reaper. Один из них в марте этого года упал в море в результате инцидента с участием двух российских истребителей. Он не был сбит, однако истребители совершали резкие маневры, сбившие его с курса, и даже задели его корпус. В США назвали действия пилотов опасными и непрофессиональными.

Также сообщалось, что осенью прошлого года российские самолёты чуть не сбили британский разведывательный самолёт, на борту которого были около 30 человек. По нему открывался огонь, однако российский пилот промахнулся. В Лондоне не стали обвинять Россию в умышленных действиях, хотя, как утверждал ряд СМИ со ссылкой на имеющиеся данные, пилот стрелял намеренно, неправильно поняв команду с земли.