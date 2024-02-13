Путин снова отказался участвовать в предвыборных дебатах

Нынешний президент России Владимир Путин, который идет на свой пятый срок, снова отказался от участия в предвыборных дебатах. Он никогда в них не участвовал.

Избирательный штаб Путина известил Центризбирком об отказе кандидата от бесплатного теле- и радиоэфира, который выделяют специально для дебатов, сообщили в ЦИК.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оправдал уход Путина от дискуссии его «напряженным графиком», который «кардинально отличает» Путина от других кандидатов.

Путин никогда не участвовал в предвыборных дебатах, уклоняясь от них под различными предлогами. В разные годы Путин называл их «бессовестным делом», неинтересными и бессмысленными, а Песков говорил, что для дебатов Путину нужен отпуск и конкурент, который «пока еще не созрел».

Остальные претенденты на пост президента в 2024 году – Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ) – будут обмениваться мнениями на пяти федеральных госканалах и трех радиостанциях с 19 февраля.