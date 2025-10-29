Путин сообщил об испытании торпеды с ядерным двигателем

Президент России Владимир Путин на встрече с пациентами центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка рассказал, что Россия 28 октября провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерным двигателем.

Устройство, заявил президент, впервые смогло начать работу с подводной лодки-носителя и запустить свою атомную энергетическую установку, которую оно использует для питания.

Путин назвал испытания «огромным успехом», заявив, что аппарат невозможно будет перехватить из-за его малых размеров, высокой скорости и достигаемой глубины.

Он заявил, что аппарат мощнее ракетного комплекса «Сармат». Неизвестно, что имел в виду президент, но если речь шла о мощности ядерной боеголовки, то суммарный заряд «Сармата» оценивается в 7,5 мегатонн.

Путин впервые сообщил о существовании проекта в марте 2018 в послании Федеральному собранию. Он заявил, что в России разработаны подводные беспилотники, способные двигаться на большой глубине со скоростью, «кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов, даже самых скоростных, надводных кораблей».