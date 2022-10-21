Путин создал Координационный совет по снабжению армии

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооружённых сил, других войск, воинских формирований и органов. О необходимости создать такой орган - не предусмотренный законодательством - Путин говорил на этой неделе на заседании Совета безопасности.

Согласно указу, совет должен координировать работу органов власти по снабжению армии и других силовых структур во время специальной военной операции (так власти России называют войну в Украине). Прокремлёвские блогеры сравнивали эту структуру с действовавшим во время Второй мировой войны в СССР Государственным комитетом обороны. ГКО, впрочем, в отличие от нового совета, принадлежала вся полнота власти.

Сам Путин не вошёл в состав Координационного совета. Его возглавил глава правительства Михаил Мишустин. В состав совета вошли несколько вице-премьеров, ряд министров, руководители силовых ведомств и мэр Москвы.

В ходе войны, а в особенности после начала мобилизации, от российских военных, их родственников и активистов поступали многочисленные жалобы на снабжение армии.