Путин: у России «нет интереса» воевать со странами НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что у России «совершенно нет резона» и «интереса» воевать со странами НАТО. В беседе с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным, отрывки из которой публикуют российские телеграм-каналы утром в воскресенье, Путин отреагировал на недавние слова президента США Джо Байдена о том, что в случае нанесения поражения Украине Россия может напасать на одну из стран НАТО. Он назвал эти слова «чушью», сказав при этом, что и Байден, по его мнению, это понимает.
«У России нет никакого интереса, ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного воевать со странами НАТО», - сказал Путин. По его словам, Россия «заинтересована в развитии отношений» со странами НАТО. При этом саму организацию он назвал «задним двором» США. Он также посетовал на вступление в НАТО Финляндии, сказав, что у этой страны в отношениях с Россией «проблем не было», а теперь они будут, поскольку Россия сконцентрирует у границ с Финляндией «определенные воинские подразделения».
Путин также вновь обвинил руководство стран Запада в стремлении «развалить Россию». По его словам, раньше он был наивным и не верил в такие планы, но потом «абсолютно на сто процентов убедился», что после распада Советского Союза страны Запада хотели «доразвалить» и Россию: «как предлагал известный политический деятель США Бжезинский, разделить на пять частей, и вот эти части отдельно подчинить себе и использовать ресурсы».
Байден выдвинул аргумент о том, что в будущем Россия может напасть на союзников США по НАТО, 6 декабря в выступлении, посвященном поддержке Украины. Президент США обратился к Конгрессу с просьбой одобрить запрос администрации на продолжение помощи этой стране, указав в том числе на то, что, если Путин «продолжит продвигаться», то после Украины «атакует союзников по НАТО». «Если Путин нападет на союзника [США] по НАТО... что ж, мы, как член НАТО, обязались защищать каждый дюйм территории НАТО. Тогда мы получим то, к чему мы не стремимся и чего у нас нет сегодня: американские войска, сражающиеся с российскими войсками», - заявил в частности Байден.
- О возможной российской угрозе странам НАТО - в первую очередь называются страны Балтии, а также Польша - в особенности с начала вторжения в Украину неоднократно заявляли и другие западные политики и аналитики. О возможном нападении на страны НАТО говорил и ряд российских деятелей - в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров. Заместитель Путина в Совете Безопасности Дмитрий Медведев угрожал Европе «ядерным Армаггедоном», а близкий к Кремлю политолог Сергей Караганов прямо предлагал нанести ядерный удар по Польше. В пакете требований так называемых гарантий безопасности, выдвинутых Россией за несколько месяцев до вторжения в Украину, содержалось и требование демонтажа всей военной инфраструктуры НАТО в странах, вступивших в союз после 1997 года.
- Вплоть до 24 февраля 2022 года российские власти отрицали планы вторжения в Украину. В частности в январе глава МИД России Сергей Лавров говорил, что Москва «не заинтересована» в войне с Украиной: «Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы не позволим», - говорил он. После начала вторжения его обосновали тем, что это был «превентивный» удар, поскольку Украина якобы сама хотела атаковать сепаратистские республики Донбасса и аннексированный Крым.
- Американский политолог и государственный деятель Збигнев Бжезинский, которого российские официальные лица нередко называют русофобом и автором концепций развала России, в действительности никогда не говорил о разделении России на пять частей. В своей работе «Геостратегия для Евразии» он писал о желательности децентрализации России – например, в виде конфедерации Европейской России, Сибирской и Дальневосточной республик, что, по его мнению, в сочетании с экономической свободой позволило бы в большей мере «раскрыть творческий потенциал русского народа и российских природных ресурсов». При этом Бжезинский отмечал: «Между Россией и остальной Европой существует взаимное признание исторической роли и культурных особенностей. И я предвижу в будущем появление обширного единого сообщества от Ванкувера до Владивостока».
- Путин сейчас баллотируется в президенты России на пятый срок. За время его пребывания у власти в США сменились пять президентов.