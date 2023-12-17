Путин: у России «нет интереса» воевать со странами НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что у России «совершенно нет резона» и «интереса» воевать со странами НАТО. В беседе с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным, отрывки из которой публикуют российские телеграм-каналы утром в воскресенье, Путин отреагировал на недавние слова президента США Джо Байдена о том, что в случае нанесения поражения Украине Россия может напасать на одну из стран НАТО. Он назвал эти слова «чушью», сказав при этом, что и Байден, по его мнению, это понимает.

«У России нет никакого интереса, ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного воевать со странами НАТО», - сказал Путин. По его словам, Россия «заинтересована в развитии отношений» со странами НАТО. При этом саму организацию он назвал «задним двором» США. Он также посетовал на вступление в НАТО Финляндии, сказав, что у этой страны в отношениях с Россией «проблем не было», а теперь они будут, поскольку Россия сконцентрирует у границ с Финляндией «определенные воинские подразделения».

Путин также вновь обвинил руководство стран Запада в стремлении «развалить Россию». По его словам, раньше он был наивным и не верил в такие планы, но потом «абсолютно на сто процентов убедился», что после распада Советского Союза страны Запада хотели «доразвалить» и Россию: «как предлагал известный политический деятель США Бжезинский, разделить на пять частей, и вот эти части отдельно подчинить себе и использовать ресурсы».

Байден выдвинул аргумент о том, что в будущем Россия может напасть на союзников США по НАТО, 6 декабря в выступлении, посвященном поддержке Украины. Президент США обратился к Конгрессу с просьбой одобрить запрос администрации на продолжение помощи этой стране, указав в том числе на то, что, если Путин «продолжит продвигаться», то после Украины «атакует союзников по НАТО». «Если Путин нападет на союзника [США] по НАТО... что ж, мы, как член НАТО, обязались защищать каждый дюйм территории НАТО. Тогда мы получим то, к чему мы не стремимся и чего у нас нет сегодня: американские войска, сражающиеся с российскими войсками», - заявил в частности Байден.