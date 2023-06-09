Путин утверждает, что украинское наступление началось

Президент России Владимир Путин выступил с утверждением, что украинские военные начали наступление на позиции российских войск, но не достигли успеха.

Заявление прозвучало на фоне сообщений об упорных боях, в частности, в Запорожской области, а также под Бахмутом. По ряду сообщений, украинские военные предприняли ряд попыток прорыва российской обороны. При этом в Киеве официально отрицают, что наступление, о подготовке которого говорилось несколько последних месяцев, уже началось.

По словам Путина, Украина «использует стратегические резервы» и несет большие потери, превышающие «классический показатель». Российский президент утверждает, что украинские войска «не достигли своих целей ни на одном участке», однако еще сохраняют «наступательный потенциал». «Исхожу из того, что военное руководство России реально оценивает складывающуюся ситуацию и будет исходить из этих реалий», - сказал Путин.

Сообщения о переходе украинских войск в наступление на ряде направлений появились в начале июня. В последние дни их несколько раз комментировал министр обороны России Сергей Шойгу, приводя огромные цифры предполагаемых украинских потерь - тысячи человек убитыми, сотни единиц бронетехники. Стороны боевых действий, как правило, преувеличивают потери противника.

Владимир Путин крайне редко комментирует актуальные события на фронте. Ранее он ограничивался заявлениями вроде «специальная военная операция идет по плану», не комментируя ни потерю российскими войсками позиций в Харьковской области, ни оставление ими Херсона осенью прошлого года.

Украинская сторона официально не сообщала ни о переходе в наступление, ни о потерях. Представители Украины заявляли, что ВСУ на ряде участков фронта ведут наступательные действия, однако они носят тактический характер. В Минобороны Украины отмечали, что о контрнаступлении не будут объявлять публично. При этом президент Украины Владимир Зеленский и другие украинские представители в последние дни говорили, что наступление еще не началось. Последние заявления Путина в Киеве пока не комментировали.

Ряд американских и британских СМИ отмечали в последние дни возросшую интенсивность боевых действий и со ссылкой на анонимных украинских представителей писали о том, что речь может идти о начале наступления. Они также отмечали, что украинские войска понесли потери в бронетехнике. По сообщениям, были потеряны и несколько единиц техники, поставленной в последние месяцы с Запада, включая танки «Леопард» и боевые машины «Брэдли». Судя по открытым данным, существенных изменений линии фронта в последние дни не произошло.