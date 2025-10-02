Путин: в случае военной угрозы из Европы Москва ответит быстро

Президент России Владимир Путин, выступая в четверг на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил о возможности ответных мер со стороны Москвы в случае милитаризации Европы. При этом он подчеркнул, что процесс милитаризации набирает обороты.

«ФРГ, например, говорит о том, что немецкая армия должна быть опять самой мощной в Европе. Ну хорошо, мы внимательно это слушаем, смотрим, что имеется в виду. Думаю, ни у кого нет сомнений, что ответные

меры России не заставят долго ждать», - сказал Путин, подчеркнув, что ответ на угрозу «будет очень убедительным». «Именно ответ. Мы сами никогда не инициировали военное противостояние», — добавил президент России, армия которой уже четвёртый год продолжает войну против Украины.

Российский президент также выступил с утверждением, что в продолжении войны в Украине виноваты именно страны Европы. «Пока, к сожалению, прекратить боевые действия не удалось. Но ответственность за это лежит не на большинстве, а на меньшинстве, прежде всего — на Европе которая постоянно эскалирует конфликт», — подчеркнул Путин. «Правящие элиты объединенной Европы продолжают нагнетать истерию. Оказывается, война с русскими чуть ли не на пороге, повторяя эту чушь, мантру раз за разом», — сказал Путин на заседании Валдайского клуба в Сочи.

Начиная с сентября, было несколько подряд случаев нарушения воздушного пространства стран ЕС предположительно российскими беспилотниками, а также обнаружения неизвестных беспилотников над объектами критической инфраструктуры в Дании, Германии и ряде других стран. На саммите ЕС в Копенгагене 1 октября лидеры ЕС говорили о ситуации с безопасностью с учётом этих событий. В частности, в Копенгагене обсуждалась выдвинутая Еврокомиссией идея создания так называемой «стены дронов» на восточных рубежах ЕС. Ряд лидеров выразили поддержку идее, которая предусматривает широкое развёртывание систем защиты от вторжения беспилотников.

Россия с февраля 2022 года ведет полномасштабную войну против Украины, начавшуюся с вторжения российских войск на украинскую территорию. Кремль отверг предложения Украины и европейских стран о долгосрочном перемирии, упирая на необходимость устранения, как это называют российские руководители, «коренных причин конфликта». В качестве таковых Москва называет якобы имевшее место ущемление прав русскоязычных жителей Украины и стремление Киева вступить в НАТО.

На заседании клуба «Валдай» в четверг российский президент назвал российскую армию самой боеспособной, подчеркнув продвижение российских подразделений в Украине. «Практически по всей линии боевого соприкосновения наши войска уверенно идут вперед», — сказал Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене заявил, что Россия достигла небольших успехов на поле боя в 2025 году, и необходимо продолжать давление на неё, чтобы Москва была вынуждена закончить войну. «Нам необходимо усилить пакеты санкций и прибегнуть к другим очень сильным инструментам, что касается торговли нефтью, нефтепродуктами, и также максимальным санкциям», - добавил Зеленский.

На Валдайском форуме в четверг Владимир Путин упомянул и об отношениях с США, сказав, что восстановление полноформатных отношений с Вашингтоном соответствует интересам России. Нынешняя американская администрация во главе с Дональдом Трампом, по словам Путина, заявляет о своих интересах «прямо, но без лишнего лицемерия». При предыдущей администрации под руководством Джо Байдена у Владимира Путина не было контактов с лидером США после полномасштабного вторжения в Украину.

После возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года у него и Путина было уже несколько телефонных контактов и одна официальная личная встреча на Аляске. Трамп не раз говорил, что стремится добиться скорейшего завершения войны в Украине, и для этого необходимо сохранять контакт с Россией, с президентом которой у него хорошие отношения. В последнее время однако Дональд Трамп не раз заявлял, что очень разочарован в Путине из-за продолжающихся российских бомбардировок Украины. Ранее на этой неделе Трамп вновь назвал Россию «бумажным тигром». На «Валдае» в четверг Путин ответил на эти слова, отметив, что Россия последние годы воюет не с ВСУ, а практически со всеми странами НАТО. «И это бумажный тигр? Что тогда сама НАТО?», — добавил Владимир Путин.

Возможные поставки США «Томагавков» Украине не изменят соотношения сил на поле боя, они будут сбиваться, а сам факт поставок нанесет ущерб российско-американским отношениям, сказал Владимир Путин на Валдайском форуме.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в конце сентября, что в Вашингтоне обсуждают возможность поставок на Украину крылатых ракет дальнего радиуса действия «Томагавк», подчеркнув, что окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом.

В 2014 году Россия аннексировала Крым, а в 2022-м объявила о присоединении еще четырех регионов востока и юга Украины. Российские войска оккупировали значительную часть территории этих областей, но не контролируют их полностью. В отношении России за последние годы введено в действие несколько пакетов санкций ЕС, а также Великобритании, США, Японии, Австралии, Украины и ряда других стран.



