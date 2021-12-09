Путин встретился с Советом по правам человека: главное

Президент России Владимир Путин 9 декабря встретился с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. На заседании обсудили вопросы, связанные с иностранными агентами, пытками в российских колониях, QR-кодами о вакцинации и мигрантами.

Иностранные агенты

Главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев обратил внимание президента на то, что закон об иноагентах был принят в спешке, без консультаций с журналистским и правозащитным сообществом, и призвал создать рабочую группу по пересмотру документа. В числе предложений журналиста - передать полномочия по включению в реестр иностранных агентов от Минюста к суду и вносить в список только после предупреждения. Аналогичный законопроект 9 декабря внесли в Госдуму депутаты фракции «Новые люди».

Путин в ответ не стал давать обещаний. Президент сказал, что знает о такой проблеме, и согласился с тем, что документ следовало обсудить с профессиональным сообществом и прийти, «насколько это возможно», к согласованному решению. Также Путин отметил, что за границей к российским СМИ также относятся негативно. «Их вызывают в суды, на допросы, им грозит тюремное заключение за неявку. Нам нужно защитить себя от вмешательства в наши внутренние дела. Это тонкая работа, и тут надо действовать очень аккуратно», - сказал президент.

Пытки в российских колониях

Члена СПЧ Ева Меркачева предложила президенту ввести отдельное наказание для сотрудников ФСИН за пытки вместо превышения должностных полномочий. Она была в числе правозащитников, которые проводили проверку в саратовской туберкулезной больнице № 1 - видеозаписи пыток оттуда первыми опубликовал правозащитный проект Gulagu.net. Меркачева рассказала о результатах проверки, видах пыток и предложила ввести новую статью в Уголовный кодекс.

Член СПЧ также предложила передавать все уголовные дела о пытках в российских колониях для расследования в Центральный аппарат Следственного комитета России и усилить надзор за учреждениями ФСИН. Меркачева также отметила, что единственной тюремной больнице Москвы нужен хотя бы один аппарата КТ и что многих заключенных можно было бы не отправлять в СИЗО, а оставлять под домашним арестом.

«Вещи абсолютно недопустимые. Чего там комментировать? Все правильно вы говорите, работать надо по этому направлению последовательно и добавиться нужных нам результатов», - ответил Меркачевой Путин. По его словам, Совет Федерации уже начал работать над изменениями в законодательстве, закрепляющих понятие состава преступления «пытки». Аресты при предварительном следствии Путин назвал часто неоправданными, на остальные вопросы президент не ответил.

Мигранты

Председатель СПЧ Валерий Фадеев подготовил доклад об отсутствии данных о потребности экономики, в том числе строительной отрасли, в мигрантах. Путин отметил, что вице-премьер Марат Хуснуллин регулярно предоставляет такие данные, в особенности по строительной отрасли.

Президент заявил о важности взаимодействия со странами СНГ при вопросе трудовых мигрантов - в случае, если они уже у себя на родине будут учить русский язык и право. В случае, если мигранты нарушают российское законодательство, в том числе участвуют в драках, их необходимо высылать из страны, считает президент.

QR-коды

Фадеев также призвал выдавать QR-коды тем, кто переболел коронавирусом, при наличии у них высокого уровня антител. Глава СПЧ также предложил пускать людей на работу с отрицательным ПЦР-тестом, сделав, при этом, тестирование бесплатным.

С вопросами о законопроектах, которые 14 декабря будет рассматривать Госдума, обратилась президент межрегиональной общественной организации «Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуйте!» Ирина Боровова. Она спросила в том числе о том, как QR-коды будут проверять в экстренных ситуациях, можно ли будет их получить, привившись за рубежом, и в случае высокого уровня антител. Президент пообещал, что все вопросы будут прописаны в законах.