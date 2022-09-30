Путин подписал документы об аннексии четырех областей Украины

Президент России Владимир Путин в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца выступил с речью, в которой объявил об аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины, большая часть которых оккупирована российскими войсками.

Многие страны мира уже заявили, что не признают аннексию. Украина заявляет, что будет вооружённым путём бороться за возвращение этих территорий под свой контроль.

После выступления Путин и руководители сепаратистских «ДНР» и «ЛНР», а также оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о включении этих территорий в состав России.

О чём говорил Путин

В своём выступлении Путин заявил, что аннексируемые регионы так называемой Новороссии связаны с Россией тысячелетней историей. Он также попросил минутой молчания почтить память погибших на войне российских солдат, а также сепаратистов, упомянув имена убитых Александра Захарченко, Арсена Павлова (Моторолы) и других. Он также подверг резкой критике Беловежские соглашения о роспуске СССР 1991 года, сказав, что они развалили страну вопреки воле людей. По утверждениям Путина, за вступление в Россию выступили "миллионы" людей.

Путин призвал, как он выразился, киевский режим завершить боевые действия и начать переговоры, но при этом подчеркнул, что Россия не будет обсуждать статус четырёх аннексируемых областей.

Путин также обрушился с критикой на страны Запада, вновь обвинив его в стремлении развалить Россию, «неоколониализме» и расизме. По его словам, Запад ведёт против Москвы «гибридную войну». Он провозгласил Россию «страной-цивилизацией», которая не будет жить по отстаиваемым Западом правилам. Он также заявил, что страны Запада «покушаются на наших философов», по всей вероятности, имея в виду гибель в результате взрыва дочери радикального философа Александра Дугина. Путин также спросил, хотят ли россияне называться «родитель номер 1», «родитель номер 2» и «родитель номер 3», и хотят ли они, чтобы детей учили, что кроме женщин и мужчин есть ещё какие-то гендеры.

По словам Путина, Запад злится на Россию, поскольку не смог превратить её в колонию, благодаря российскому централизованному государству, основанному, как заявил российский президент, на "духовных ценностях православия, ислама, иудаизма и буддизма». Говоря об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки в 1945 году, Путин сказал, что США «создали прецедент». Путин также обвинил «англосаксов» во взрывах на газопроводах «Северный поток», не приведя никаких доказательств.

По словам Путина, сейчас идёт «битва» за «большую историческую Россию». Что он имеет в виду под этими словами, он не пояснил. Ранее Путин, в частности, называл «исторической России» Советский Союз. В завершение своей речи Путин процитировал философа Ивана Ильина.

Кто собрался в Кремле

В Георгиевском зале собрались депутаты и члены Совета Федерации, высшие чиновники, главы регионов, прокремлёвские общественные деятели и журналисты государственных и прокремлёвских СМИ, а также представители сепаратистских «ДНР» и «ЛНР», оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей.

Как и на подобном заседании в 2014 году, когда Путин объявлял об аннексиии Крыма, отсутствовал патриарх Кирилл. В РПЦ заявили, что он заболел коронавирусной инфекцией.

Что будет дальше

Накануне Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Ещё в феврале Путин признал независимость так называемых «ДНР» и «ЛНР», провозглашённых поддерживаемыми Россией сепаратистами Донецка и Луганска ещё в 2014 году. Российские власти ссылаются на результаты так называемых референдумов, прошедших на оккупированных территориях 23-27 сентября. Украина и многие другие страны называют прошедшее голосование псевдореферендумом, указывая на то, что оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, вопреки национальному законодательству и международным нормам.

Большая часть Херсонской и Запорожской областей перешла под контроль российских войск вскоре после начала российского вторжения в Украину, в феврале-марте 2022 года. Часть признанных Путиным независимыми областей по-прежнему находится под контролем Украины, в частности она контролирует областной центр Запорожской области, город Запорожье, а также значительную часть Донецкой области. Напротив, оккупационные власти включили в состав Херсонской области небольшой участок территории Николаевской области с городом Снигирёвка, занятым российскими войсками.

Формально процесс аннексии территорий, как ожидается, завершится на следующей неделе. Её должны одобрить Госдума и Совет Федерации. Украина заявляет, что будет бороться за освобождение этих территорий, и то, что российские власти будут считать их частью России, ничего не изменит. Украинские военные продолжают наступать, в частности, в Донецкой области. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу заявил, что российские власти будут считать аннексированные территории частью России, соответственно боевые действия украинских военных на их территории Москва будет считать агрессией. Ранее Путин говорил, что для отражения "агрессии" Россия готова применить все средства.

Ожидается, что после церемонии подписания документов в Кремле Путин выступит на митинге в поддержку аннексии на Красной площади.