ПВО Украины отразили ночную атаку российских беспилотников

Россия утром в четверг для ударов по разным регионам Украины применила крылатые ракеты воздушного и морского базирования, зенитные управляемые ракеты, комплексы С-300 и С-400, заявили в украинском Генштабе.

По словам замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова, в ходе очередного массированного удара российские военные запустили около 70 ракет, из которых украинская ПВО уничтожила 54.

Советники офиса президента Украины Михаил Подоляк и Алексей Арестович писали в соцсетях, что по украинской территории выпущено 100-120 ракет.

Ранее сообщалось, что во всех регионах Украины 29 декабря была объявлена воздушная тревога. Оперативное украинское командование «Юг» передало, что в Черное море вышли два надводных российских ракетоносца, готовых выпустить до 20 ракет типа «Калибр». Кроме того, сообщалось об угрозе с бомбардировщиков Ту-95. Об этом, в частности, писала «Украинская правда».

В Киеве и области утром прозвучали взрывы. Позднее Киевская городская военная администрация сообщила, что в городе работает ПВО. Военные призвали жителей пройти в укрытия. По последним данным, в украинской столице три человека, включая 14-летнюю девочку, пострадали при ударе по Дарницкому району. «На месте работают спасатели. Вот так выглядит предновогодний российский террор», – написал в соцсетях замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил о «прилётах» четырёх ракет – в Немышлянском и Основянском районах Харькова. По словам Синегубова, под прицелом вновь оказалась критическая инфраструктура. Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов написал об ударе по инфраструктуре в Индустриальном районе.

В результате массированного обстрела в ряде областей повреждены объекты генерации и электросети, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Сложной он назвал ситуацию в Одесском и Киевском регионах.

Над Одесской областью подразделение противовоздушной обороны сбило более 20 ракет. Обломки одной из них попали в жилой дом. Обошлось без раненых. В Одесской, а также Днепропетровской областях превентивно отключено электричество из-за угрозы аварийных остановок.

ПВО работало в Житомирской, Черниговской и Сумской областях. Во Львове были остановлены трамваи и троллейбусы. Сообщалось, что электроэнергии нет практически во всем городе. Об ударах сообщили и власти Николаевской области. Там тоже произошло аварийное отключение электроэнергии.

В утренней сводки украинского Генштаба говорилось, что за предшествующие сутки Россия совершила по территории Украины 30 авиационных и семь ракетных ударов. В частности, ударам подверглась гражданская инфраструктура города Константиновка, в Донецкой области, а также Харьков.

Вечером в среду украинское командование «Восток» сообщало, что над Днепропетровской областью были сбиты пять беспилотников – предположительно "Шахедов" иранского производства.