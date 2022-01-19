Пётр Порошенко остался на свободе под личное обязательство

Житель села Коротково Красночикойского района Забайкальского края России Евгений Линейцев погиб в Грузии при странных обстоятельствах. Об этом информагентству «Чита.Ру» сообщила мать погибшего Татьяна Линейцева.

По её словам, Линейцев познакомился в интернете с американкой и переписывался с ней около 2 лет. Девушка предложила ему заключить брак в Албании, так как местное законодательство позволяет это, и выслала денег на дорогу. Однако из Албании Линейцев сообщил матери, что процесс оформления документов и их перевода на албанский язык занял много времени. У пары якобы закончилась виза, им пришлось покинуть страну и ехать в Грузию, чтобы жениться там.

«Сын Женя уехал из дома 25 ноября, забрал в Чите загранпаспорт и поехал дальше. Он звонил мне ежедневно, около 7 часов вечера. Всегда был весел, доброжелателен. Вечером 12 января он не позвонил, я набрала сама, но трубку никто не взял. Ночью дочери позвонил следователь грузинской полиции, сообщил, что родственник мёртв. Позже я связалась со следователем сама, у меня есть запись разговора. Он сообщил, что сын с девушкой подали заявление на бракосочетание, отметили это дело, выпили. Сын якобы пошёл в душ и пырнул себя ножом. На вопрос, куда он нанёс себе рану, следователь мне так и не ответил», – рассказала Линейцева.

По её словам, грузинская полиция опросила девушку, после чего она улетела домой. Контактов с ней у матери нет, однако сестра погибшего смогла связаться с ней в соцсетях.

«Девушка через некоторое время дочери сказала, что Евгению стало плохо, он задыхался, но отказывался от вызова скорой, а умер из-за проблем с лёгкими и сердцем. С версией полиции это вообще никак не сходится. Нам вообще непонятно, почему её отпустили, думаю, она могла бы быть подозреваемой», – добавила Татьяна Линейцева.

Также она рассказала, что не может получить достоверного подтверждения, что в морге Тбилиси находится именно её сын. Следователь якобы говорит, что тело погибшего опознано по имеющимся документам, но не отправляет родственникам фотографий и не называет больницу.

«В морге, где находится тело, нам тоже сказали, что опознали его по документам. Мы связались с посольством Грузии, там попросили написать запрос и заплатить 8 тысяч рублей, чтобы получить свидетельство о смерти. Что делать дальше, я просто не знаю», – сказала мать погибшего.

«Чита.Ру» публикует и комментарий юриста, общественного деятеля Валерия Афицинского. Он считает, что Евгений Линейцев мог стать жертвой вербовщиков для незаконных бандформирований, или охотников за органами.

«Это странная история от начала до конца. Я предполагаю, что парня могли завербовать в незаконное бандформирование и убить из-за разногласий. Вторая версия — это использование его органов, хотя в этом случае от тела могли бы просто избавиться. То, что в морге его опознали только по документам — тоже странно, для этого проводится специальная процедура», – сказал Афицинский.