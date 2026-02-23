В Абхазии сообщили о падении дрона, работа КПП «Псоу» приостанавливалась

Движение через КПП «Псоу» на де-факто границе России с самопровозглашенной республикой Абхазия было приостановлено из-за работы систем ПВО, отражавших атаку беспилотников на Сочи. Также были введены ограничения на полеты в сочинском аэропорту.

Позже в Погрануправлении абхазской СГБ сообщили о возобновлении работы пункта пропуска.

В соцсетях распространяются видео, снятые из Абхазии, на которых видны следы работы систем ПВО.

Кроме того, появилась информация о падении беспилотника в Гагрском районе.

«Подписчик сообщает, что в районе выше смотровой площадки в лесной массив, предположительно, залетел беспилотник и произошел взрыв», — написал телеграм-канал «ЧП АБХАЗИЯ».

О падении дрона сообщило и агентство «Апсныпресс».

Утверждается, что «в районе первой смотровой площадки на горе Мамзышха в Гагрском районе произошел взрыв»; «в ходе осмотра территории были обнаружены обломки, которые, по предварительной версии, принадлежат БПЛА».

Сообщается, что оперативная группа МЧС приступила к изъятию фрагментов аппарата.

«Все найденные обломки будут направлены на экспертизу для установления типа беспилотника, его происхождения и целей полета. Информации о пострадавших или разрушениях инфраструктуры не поступало. Силовые ведомства продолжают работу на месте инцидента», – пишет «Апсныпресс».

Сочи и ранее становился целью украинских беспилотников, а летом 2025 года сообщалось, что и Абхазия впервые с начала полномасштабной российско-украинской войны оказалась в зоне боевого риска. Украинские дроны, следуя в сторону Сочи, пересекли российско-абхазскую де-факто границу. Тогда абхазский лидер Бадра Гунба созвал экстренное заседание Совета безопасности.