В результате ракетного удара по Киеву разрушен многоэтажный дом

Россия решила передать на вооружение союзной Беларуси ракетные комплексы «Искандер М», заявил российский президент Владимир Путин на встрече в субботу в Санкт-Петербурге с белорусским авторитарным лидером Александром Лукашенко.

По словам Путина, системы будут переданы Минску в течение ближайших месяцев. Одновременно он отметил, что «Искандер М» могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, «причем как в обычном, так и в ядерном исполнении». Официально названная дальность полета ракет этих комплексов составляет до 500 километров.

Путин и Лукашенко встречаются в Петербурге по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между своими странами.

Их переговоры проходят на фоне заявлений Украины о том, что ее территория впервые подверглась массированной ракетной бомбардировке из воздушного пространства Беларуси. Удару подвергся населенный пункт Десна в Черниговской области. «Сегодняшний удар напрямую связан с усилиями Кремля втянуть Беларусь в войну в Украине в качестве одной из воюющих сторон», – заявили в украинской разведке.

На переговорах с Лукашенко 25 июня российский президент также предложил дооборудовать на российских заводах стоящие на вооружении у Беларуси штурмовики Су-25. Лукашенко обратился к Путину с просьбой помочь адекватно отреагировать на тренировочные полеты самолетов НАТО, которые могут нести ядерное оружие. В этой связи Лукашенко попросил рассмотреть возможность зеркального ответа или хотя бы помочь «приспособить» для ответа на данную угрозу белорусские самолеты.

Владимир Путин отметил, что на вооружении белорусской армии находится достаточно большая группировка самолетов Су-25. «Их можно было бы соответствующим образом дооборудовать», – цитирует Путина ТАСС.

Александр Лукашенко в беседе с Путиным предложил обсудить готовность применения «самого серьезного оружия» для защиты Беларуси и России от внешней опасности. Как сказал Лукашенко, его «сильно напрягает» агрессивная, нацеленная на конфронтацию политика Польши и Литвы. «Я не знаю, зачем им нужна эта конфронтация, но ясно, что за спиной стоят, подталкивают», – утверждает Лукашенко.

Беларусь не является прямым участником войны в Украине. Страны Запада, включая США, Великобританию и государства Евросоюза, резко осудили нападение и ввели против Москвы несколько пакетов жестких санкций. Лукашенко, которого западные союзники не признают легитимным главой государства после выборов августа 2020 года, оказывает так называемую логистическую поддержку России после начала ее вторжения в Украину в конце февраля. Часть российских войск вошла в Украину через участок границы с Беларусью.

Западные страны в связи с войной в Украине подвергли финансовым санкциям и окружение Лукашенко - за его помощь Москве.