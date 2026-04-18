Рассматривается включение Армении в формат сотрудничества Турция–Грузия–Азербайджан

В Турции, на полях 152-й Генеральной ассамблеи Межпарламентского союза (IPU), спикеры парламентов трёх стран Кавказского региона и Турции провели двусторонние встречи. Стороны обсудили возможность включения Армении в формат сотрудничества Грузия–Турция–Азербайджан.

Инициатива была озвучена на встрече представителей Грузии и Турции. Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили 17 апреля встретился с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем. Согласно информации, распространённой офисом Нумана Куртулмуша: он отметил, что придаёт большое значение миру и стабильности на Кавказе; подчеркнул необходимость усиления совместных усилий в этом направлении; заявил, что трёхсторонний механизм Турция–Грузия–Азербайджан должен быть укреплён; добавил, что «всесторонняя работа по вопросам мира и стабильности может быть реализована при подключении Армении к этому механизму».

В сообщении парламента Грузии акцент на Армении не сделан, однако отмечается, что Папуашвили обсудил с турецким коллегой «дальнейшее развитие межпарламентских связей и активизацию региональных парламентских форматов».

«Мы отметили, что Грузия примет трёхстороннюю встречу комитетов по внешним связям парламентов Грузии, Турции и Азербайджана», - говорится в сообщении грузинского парламента.

Позднее Нуман Куртулмуш также встретился со спикером Национального собрания Армении Аленом Симоняном.

По сообщению пресс-службы парламента Армении, Ален Симонян «выразил удовлетворение предложением, озвученным его турецким коллегой на встрече с председателем парламента Грузии».

«Собеседники также обсудили другие детали, связанные с реализацией этой инициативы», - сообщает парламент Армении.