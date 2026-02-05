Райан Рут получил пожизненный срок за попытку покушения на Трампа

Суд в США приговорил 59-летнего Райана Рута к пожизненному заключению и и семи годам тюрьмы дополнительно за попытку покушения в 2024 году на Дональда Трампа в гольф-клубе в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида.

Рута признали виновным по пяти федеральным уголовным обвинениям, включая попытку покушения на кандидата в президенты США, нападение на федерального служащего и в многочисленных правонарушениях, связанных с владением огнестрельным оружием.

В ходе предвыборной кампании на Дональда Трампа были совершены две попытки покушения.

13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл по нему огонь из полуавтоматической винтовки. Кукс убил одного участника митинга, а три человека были ранены. Одна из пуль прошла в миллиметрах от головы Трампа, повредив ему ухо. Крукс был застрелен на месте.

Затем 15 сентября на поле для гольфа во Флориде, где в этот момент играл Трамп, был замечен Райан Рут с оружием. Охрана Трампа открыла по подозреваемому огонь, он попытался скрыться, но был задержан. Рут, по версии обвинения, планировал застрелить кандидата в президенты из винтовки с оптическим прицелом.

По словам прокуроров, Рут несколько недель планировал убийство Трампа. На суде агент Секретной службы, помогавший охранять Трампа на поле для гольфа, дал показания, что заметил обвиняемого ещё до того, как Трамп появился в его поле зрения. Рут направил винтовку на агента, тот открыл огонь. Рут бросил оружие и убежал, так и не сделав ни одного выстрела.