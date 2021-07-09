Разработчики препарата от COVID-19 изучают бустерную вакцину

Компании Pfizer и BioNTech объявили о разработке бустерной вакцины против коронавируса для борьбы с дельта-штаммом COVID-19.

Производители препарата заявили, что третья инъекция в дополнение к двухфазным вакцинам может дать наивысший уровень защиты от всех известных на сегодняшний день штаммов. При этом компании продолжают работать над обновлённой версией вакцины от коронавируса.

Pfizer и BioNTech ссылаются на данные Минздрава Израиля, которые показывают снижение эффективности прививки спустя шесть месяцев после вакцинации на фоне распространения дельта-штамма вируса.

Компании заявили, что клинические исследования бустерной вакцины могут начаться уже в августе при условии получения одобрения регулирующих органов Евросоюза и США. Учёные считают, что третья доза может понадобиться в течение 6–12 месяцев после полной вакцинации для поддержания высокого уровня защиты.

Регуляторы США заявили, что участвуют в исследованиях бустерной вакцины, но пока не видят необходимости использовать третью дозу для полностью привитых людей.

В России в качестве бустерного препарата зарегистрирована вакцина "Спутник Лайт". Это первый компонент двухфазной вакцины "Спутник V. По данным разработчиков, эффективность бустерной вакцины составляет почти 80 процентов на 28 день после иммунизации.

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