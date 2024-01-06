Разведка США: за взрывами в Иране стоит афганское крыло ИГ

Источники в разведке США заявили, что за взрывами в Иране 3 января, унесшими жизни более 100 человек, стоит афганское крыло радикальной группировки «Исламское государство» (ИГ). Группировка, признанная террористической во многих странах мира, взяла на себя ответственность за теракт на следующий день после него.

Как сообщает агентство Reuters, американские спецслужбы сделали вывод о причастности к теракту афганских подразделений ИГ на основании прослушки. По их мнению, это позволяет сделать вывод, что организаторами взрывов была афганская группировка «ИГ-Хорасан».

3 января серия взрывов произошла на кладбище в иранском городе Керман, у мемориала убитому в 2020 году генералу Корпуса стражей исламской революции Касему Сулеймани, в годовщину его смерти. Сообщалось о 103 убитых и более чем 200 пострадавших. На кладбище в этот день проходила памятная церемония, посвященная четырехлетию со дня смерти Сулеймани. Власти Ирана расценили произошедшее как теракт.

«Исламское государство» 4 января взяло на себя ответственность за взрывы, заявив, что их осуществили два смертника. Представители группировки не уточнили, какую цель они преследовали. Эксперт вашингтонского Института ближневосточной политики Аарон Зелин предположил, что подоплекой теракта могла являться вражда между мусульманами-суннитами, к которым относятся большинство сторонников ИГ, и шиитами - направлением ислама, доминирующим в Иране.

Ранее иранские СМИ сообщали о демонстрациях памяти погибших участники которых обвиняли во взрывах Израиль или США. Как Соединенные Штаты, так и Израиль отвергли какую-либо причастность к взрывам.