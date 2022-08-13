Разведка Украины предупредила о провокациях вблизи Запорожской АЭС

Киев и Москва 13 августа вновь обменялись обвинения в ударах по территории Запорожской АЭС, которая, по сообщениям, периодически подвергалась обстрелам всю последнюю неделю.

Атомная электростанция, расположенная в городе Энергодар, считается крупнейшей в Украине и всей Европе. С марта, практически с самого начала российского вторжения на украинскую территорию, АЭС находится под контролем российских военных. Украинские власти обвиняют Москву в размещении на станции сотен солдат и хранении там оружия.

Глава украинской администрации оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов сообщил в субботу со ссылкой на местных жителей, что российские войска вновь открыли огонь в направлении АЭС из одного из районов города. Орлов порекомендовал горожанам не покидать жилища. Не выходить на улицы посоветовало и руководство украинского «Энергоатома».

Главное разведуправление Украины утром в субботу сообщило в Telegram, что в результате нового артиллерийского удара российской армии на АЭС был поврежден первый блок насосной станции Цеха тепловых и подземных коммуникаций, а также частично разрушено здание пожарной части, отвечающей за безопасность всего объекта. Как отмечают в украинской разведке, российские военные обстреливают атомную станцию из села Водяное и могут готовить провокации под украинским флагом.

Ранее украинская сторона заявляла, что при ударе в направлении АЭС 5 августа там был поврежден силовой кабель, что привело к остановке работы одного из реакторов, а обстрел в четверг повредил датчики радиации.

Представитель оккупационных властей Запорожской области Владимир Рогов в субботу обвинил в новом обстреле АЭС и Энергодара украинские силы. «Прилеты в районе побережья Днепра и АЭС», - написал он в соцсетях.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в субботу, комментируя напряженность вокруг Запорожской атомной электростанции, отметил, что «Россия обстреливает часть АЭС, откуда идет энергоснабжение юга Украины». «Цель - отключить нас от ЗАЭС и обвинить в этом ВСУ. ООН и МАГАТЭ продолжают смотреть в потолок», - написал Подоляк в Twitter.