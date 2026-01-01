Разведка Украины заявила, что лидер РДК Денис Капустин жив

Командир «Русского добровольческого корпуса» (РДК) Денис Капустин не погиб в результате удара российского беспилотника. Он жив. Об этом заявило Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР).

«В результате комплексной спецоперации ГУР МО Украины, которая длилась более месяца, была сохранена жизнь командира РДК Дениса Капустина, которого российский диктатор Владимир Путин считает своим личным врагом, а также установлен круг лиц — заказчиков преступления в российских спецслужбах и исполнителей», — говорится в сообщении.

ГУР утверждает, что на покушение на жизнь Капустина российские спецслужбы выделили 500 тысяч долларов. Командир «спецподразделения Тимура», который участвовал в инсценировке, эти деньги «конфисковал». Капустин продолжит руководить РДК.

Новость о гибели Капустина появилась в телеграм-канале РДК 27 декабря 2025 года. Тогда сообщалось, что неонацист и основатель «Русского добровольческого корпуса» убит дроном на Запорожском направлении.

Это не первая инсценировка ГУР. Так, в 2018 году было сообщалось об убийстве бывшего военнослужащего российской армии и блогера Аркадия Бабченко. Впоследствии он оказался жив, а СБУ сообщила о задержании исполнителя, нанятого российскими спецслужбами.

Гражданин России Денис Капустин переехал в Киев в 2017 году. До начала полномасштабной войны он организовывал бойцовские клубы для людей ультраправых взглядов. Сам он, будучи известным под псевдонимом White Rex, также придерживался их.

В 2022 году Капустин создал «Русский добровольческий корпус» — вооружённое формирование, воюющее на стороне Украины, но состоящее, как утверждается, исключительно из российских граждан. В России РДК признан террористической организацией.

После рейда РДК в Брянскую область в апреле 2023 года Капустина внесли в российский список террористов и экстремистов и объявили в федеральный розыск.

В ноябре 2023 года суд в России заочно приговорил Капустина к пожизненному сроку в колонии особого режима, признав его виновным по обвинениям в госизмене, покушении на теракт, обучении террористической деятельности, создании террористического сообщества и приобретении взрывчатки.