Центр Белгорода подвергся массированной атаке дронов

Центр Белгорода оцеплен военными, слышны автоматные очереди и звуки взрывов, над городом летает много дронов, сообщает РБК.

Телеграм-канал SHOT пишет, что с утра четверга в небе над Белгородом были сбиты не менее тридцати дронов. По данным SHOT, удары наносятся беспилотниками типа «Дартс», а также FPV-дронами. Несколько раз было атаковано здание правительства Белгородской области и другие объекты в центре Белгорода, они получили серьезные повреждения. Уничтожением дронов занимаются вооруженные автоматами мобильные группы.

Утром в четверг в результате атаки дронов в Белгороде получили ранения три человека, — написал в телеграме губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Из опубликованных им видео следует, что это произошло в центре города. На одном из роликов видно, как дрон с дистанционным управлением попадает в едущий по оживлённой улице автомобиль. На пресс-конференции по итогам экстренного заседания областного правительства Гладков заявил, что белгородцы сейчас проживают то, что «еще не проживали в современной истории».

Из-за угрозы атак госучреждения в Белгороде переведены на удалённый режим работы. Торговые центры закрываются, уличные мероприятия отменены до воскресенья, жителей попросили ограничить пребывание на улице.