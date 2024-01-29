Red Wings планирует летать в Грузию восстановленным Ту-214

Российская авиакомпания Red Wings с 9 февраля планирует выполнять рейсы по маршруту Москва-Батуми-Москва восстановленным Ту-214. Информация об этом размещена на официальном сайте авиаперевозчика.
В настоящее время рейсы в Грузию Red Wings выполняет самолетами Sukhoi Superjet 100.
О том, что Red Wings пополнила парк пассажирским самолетом Ту-214 с восстановленной летной годностью, российские СМИ сообщили в конце прошлого года.
По данным авиакомпании, полученный Ту-214 (бортовой номер RA-64518) был изготовлен на Казанском авиационном заводе в 2009 году и до 2017 года эксплуатировался в авиакомпании «Трансаэро», а затем и в самой Red Wings. В 2023-м лизинговая компания «Ильюшин Финанс Ко.» по решению правительства организовала работы «по восстановлению летной годности лайнера после длительного хранения», после чего борт получил новый сертификат летной годности.
«Сегодня западные санкции по сути стимулируют ускоренное восстановление отечественного гражданского авиапрома. Наша компания имеет хороший опыт работы с самолетами семейства Ту-204/214. Уверен, что обновленный Ту-214 усилит компетенции Red Wings и будет удобен пассажирам», – заявил гендиректор Red Wings Евгений Солодилин.
В декабре Red Wings также сообщала о получении первого дальнемагистрального самолета Ил-96-400Т, который прошел процедуру восстановления летной годности. Эксплуатантом лайнера выступает грузовая «дочка» компании – Sky Gates Airlines.
Сегодня же стало известно, что выполнять рейсы по маршруту Батуми-Москва планирует грузинская авиакомпания Georgian Airways. Согласно информации, размещенной на сайте авиакомпании, рейсы будут выполняться со 2 апреля, три раза в неделю.
- За неполный 2023 год в России было зарегистрировано более 180 инцидентов, связанных с неисправностями и поломками самолётов местных авиакомпаний. Это ровно в три раза больше, чем за весь 2022 год. Согласно подсчётам журналистов издания Newsweek, ситуация продолжает стремительно ухудшаться: если за весь ноябрь в российских самолётах произошло 12 поломок, то с 1 по 11 декабря их было уже 14. Эксперты подчёркивают, что это связано с отсутствием качественного обслуживания бортов из-за введённых в отношении российской авиаотрасли санкций – в частности, запрета на техосмотры и ремонт у сертифицированных техников. В результате российские компании самостоятельно ремонтируют свои самолёты, часто привлекая к этому неквалифицированных рабочих, а кроме того, занимаются так называемым «авиационным каннибализмом», то есть разбирают на запчасти одни борта для обслуживания других.
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