Red Wings планирует летать в Грузию восстановленным Ту-214

Российская авиакомпания Red Wings с 9 февраля планирует выполнять рейсы по маршруту Москва-Батуми-Москва восстановленным Ту-214. Информация об этом размещена на официальном сайте авиаперевозчика.

В настоящее время рейсы в Грузию Red Wings выполняет самолетами Sukhoi Superjet 100.

О том, что Red Wings пополнила парк пассажирским самолетом Ту-214 с восстановленной летной годностью, российские СМИ сообщили в конце прошлого года.

По данным авиакомпании, полученный Ту-214 (бортовой номер RA-64518) был изготовлен на Казанском авиационном заводе в 2009 году и до 2017 года эксплуатировался в авиакомпании «Трансаэро», а затем и в самой Red Wings. В 2023-м лизинговая компания «Ильюшин Финанс Ко.» по решению правительства организовала работы «по восстановлению летной годности лайнера после длительного хранения», после чего борт получил новый сертификат летной годности.

«Сегодня западные санкции по сути стимулируют ускоренное восстановление отечественного гражданского авиапрома. Наша компания имеет хороший опыт работы с самолетами семейства Ту-204/214. Уверен, что обновленный Ту-214 усилит компетенции Red Wings и будет удобен пассажирам», – заявил гендиректор Red Wings Евгений Солодилин.

В декабре Red Wings также сообщала о получении первого дальнемагистрального самолета Ил-96-400Т, который прошел процедуру восстановления летной годности. Эксплуатантом лайнера выступает грузовая «дочка» компании – Sky Gates Airlines.

Сегодня же стало известно, что выполнять рейсы по маршруту Батуми-Москва планирует грузинская авиакомпания Georgian Airways. Согласно информации, размещенной на сайте авиакомпании, рейсы будут выполняться со 2 апреля, три раза в неделю.