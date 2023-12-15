В Грузию начнутся авиарейсы из еще одного российского города

Российская авиакомпания «Азимут» запускает регулярные рейсы из Башкирии в Грузию, сообщается на сайте аэропорта Уфы.

С 26 января полеты по маршруту Уфа-Тбилиси-Уфа будут выполняться раз в неделю на самолете Sukhoi Superjet 100.

В прошлом регулярные рейсы из Башкирии выполнялись в Батуми, но между Уфой и Тбилиси прямое сообщение запускается впервые, передает агентство «Новости-Грузия».

«Эхо Кавказа» ранее писало об увеличении числа рейсов между Россией и Грузией. Начаты полеты российской Red Wings из нескольких городов России в Тбилиси, Кутаиси и Батуми (из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Екатеринбурга, Челябинска).

«Азимут» выполняет рейсы Москва–Тбилиси–Москва, Сочи–Тбилиси-Сочи; Москва-Батуми-Москва; Минеральные Воды–Тбилиси–Минеральные Воды. Georgian Airways летает из Тбилиси в Москву и Санкт-Петербург.