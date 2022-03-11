Редакция радиостанции «Эхо Москвы» начала выпускать программы на Youtube-канале

Редакция радиостанции "Эхо Москвы", которую ранее закрыли, а доступ к её сайту заблокировали, начала выпускать передачи на Youtube-канале "Живой гвоздь". На это обратило внимание издание "Медуза".

В четверг 10 марта на Youtube-канале "Живой гвоздь" вышли передачи "Пастуховские четверги" с Владимиром Пастуховым и Алексеем Венедиктовым, "Один" с Дмитрием Быковым, "Атака с флангов" с Лизой Лазерсон, Лизой Аникиной и Никитой Василенко. 11 марта должны выйти программы "#СлухайЭто" с Венедиктовым, "Сканер" с Сергеем Алексашенко и Ольгой Бычковой и "2022" с Григорием Юдиным и Виталием Дымарским.

Сайт и эфир радиостанции "Эха Москвы" были заблокированы Роскомнадзором в начале марта, корпоративные аккаунты в соцсетях были удалены. Поводом стало освещение редакцией войны в Украине. Российские власти требуют называть её "специальной операцией" и запрещают использовать при её освещении что-то, кроме официальных государственных источников.

После этого основной акционер радиостанции, окологосударственный холдинг "Газпром-медиа" принял решение закрыть станцию. Её главный редактор Алексей Венедиктов, представляющий интересы миноритарных владельцев, пообещал обжаловать это решение в суде.