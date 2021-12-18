Регулятор Германии заподозрил RT в вещании без лицензии

Европейский Союз заказал крупную партию вакцины от коронавирусной инфекции компаний BioNTech и Pfizer, адаптированной к новому штамму "омикрон". Как сообщила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, страны ЕС одобрили первый транш в размере 180 млн дополнительных доз вакцины. Контрактом предусмотрено, что адаптированные вакцины "при необходимости" будут разработаны в течение 100 дней.

В Pfizer ранее уже называли такой срок для разработки адаптированного варианта существующей вакцины. Там, однако, подчёркивают, что необходимы дополнительные данные относительно того, насколько "омикрон" способен преодолевать защиту, создаваемую существующей вакциной. Ряд исследований, проведённых в ЮАР и Израиле, показывают, что две дозы вакцины часто бывают недостаточными, чтобы избежать заражения, но третья "бустерная" доза даёт защиту.

Как пишет издание N+1, исследователи из пяти стран проанализировали, насколько хорошо плазма привитых нейтрализует омикрон-вариант коронавируса. Согласно опубликованным результатам, учёные не обнаружили нейтрализующей активности у плазмы привитых российским "Спутником V", а также препаратами Sinopharm и Johnson & Johnson. Сыворотка привитых вакциной Pfizer нейтрализует новый штамм в 41 раз хуже, чем предыдущие варианты коронавируса, защита, создаваемая прививками Moderna и AstraZeneca, также слабее.

Разработчики вакцины "Спутник V" из центра Гамалеи выпустили заявление, в котором выразили сомнения по поводу верности результатов исследования. Они считают, что авторы "намеренно использовали образцы сыворотки, которые не являются репрезентативными". В институте пообещали опубликовать собственные результаты исследования эффективности "Спутника".

В России по состоянию на четверг выявлено 25 заражённых "омикроном" в разных регионах. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сдержать распространение нового штамма в России невозможно.

Новая мутация коронавируса впервые была выявлена во второй половине ноября на юге Африки. Специалисты отмечают его высокую заразность. В то же время, уже имеющиеся данные указывают на то, что в среднем течение болезни может быть более мягким, чем при заражении штаммом "дельта". Медики во многих странах, однако, предупреждают, что, даже если это и так, нагрузка на систему здравоохранения даже при снижении процента тяжелобольных может оказаться критической из-за огромного числа заражённых.

В Британии, где по оценкам "омикрон" скоро станет доминирующим штаммом, за последние сутки выявили больше всего инфицированных с начала пандемии - больше 88 тысяч. На этом фоне Франция запретила гражданам Великобритании свободный въезд на территорию страны. В заявлении французских властей сказано, что "въезд будет разрешен только британцам, которые назовут "веские причины" для путешествия и предъявят негативные тесты. При этом туризм и деловые поездки к веским причинам не относятся.

В России в последние дни число новых случаев инфекции, по официальным данным, несколько снижается. За последние сутки в России, включая аннексированный Крым, выявлены 27 743 новых случая инфекции, умерли 1080 человек.