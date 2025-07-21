Рекомендации ЕС «вызвали большое разочарование» у Патриархии Грузии

Служба по связям с общественностью Патриархии публикует заявление в ответ на письмо, направленное правительству Грузии директором Генерального управления Еврокомиссии по вопросам миграции и внутренних дел Беате Гминдер. В нём содержатся восемь рекомендаций, которые Тбилиси должен выполнить для сохранения безвизового режима с ЕС. Патриархия Грузии же пишет, что «содержание рекомендаций, данных Европейским Союзом Грузии, вызывает серьёзную обеспокоенность грузинского общества и Православной Церкви», а «последние рекомендации на сегодняшний день открыто представляют несовместимую позицию, с одной стороны, поддерживающую семейные традиции и защищающую подростков от пропаганды ЛГБТ, а с другой – перспективу европейского движения страны, что вызывает разочарование у значительной части населения Грузии».

Речь идёт о части письма, в котором рекомендуется отменить закон «направленный на защиту семейных ценностей и ограничивающий ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних».

Такой подход, как заявляют в Патриархии «полностью противоречит принципам и заявлениям, которые на протяжении многих лет распространялись как представителями стран ЕС, так и высокопоставленными дипломатами в ходе многочисленных встреч с высшими иерархами Грузинской православной церкви. Они всегда чётко разъясняли, что процесс интеграции Грузии в европейские структуры не связан с пропагандой нетрадиционного образа жизни».

Согласно заявлению, в ходе встреч с Католикосом-Патриархом Илией II было заявлено, что «не будет никаких категоричных требований и навязывания каких-либо обязательств на пути страны к вступлению в европейские структуры, противоречащих нашим традициям».

На этом фоне, по мнению Патриархии, «включение в действующие европейские рекомендации положений, прямо или косвенно подразумевающих отмену законов о защите несовершеннолетних от пропаганды ЛГБТ, вызывает большое разочарование, полностью противоречит не только учению Божию и основам христианства, но и устным и письменным обещаниям, которые неоднократно давались в прошлом в отношениях со странами-партнерами», — пишет Служба по связям с общественностью Патриархии, отмечая, что в свое время законы «о семейных ценностях и защите молодежи от пропаганды нетрадиционного образа жизни были полностью поддержаны верующей общественностью, и Церковь выразила благодарность властям».

«Даже сегодня, в существующих условиях, верующая община считает, что эти законы во всех отношениях адекватны для укрепления здорового образа жизни в обществе».

Напомним, во второй рекомендации Еврокомиссии говорится:

«Избегать и отменить любые законодательные акты, которые могут ограничивать основные права и свободы, противоречат принципу недискриминации и не соответствуют европейским и международным стандартам. В частности, отменить Закон «О прозрачности иностранного влияния» и законодательный пакет «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», а также внести изменения в национальную стратегию и план действий по правам человека с целью полного обеспечения прав ЛГБТИК-персон».