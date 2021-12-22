Ректора Казанского федерального университета обвинили в убийстве

Депутату Государственного совета Татарстана, ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову предъявили обвинение в убийстве, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы. Ранее сотрудники правоохранительных органов столицы задержали Гафурова в Казани и доставили в Москву.

Как пишет "Интерфакс", следствие попросило суд арестовать Гафурова до середины февраля 2022 года. Ректору предъявлено обвинение по двум эпизодам - в подстрекательстве и приготовлении к убийству, а также в подстрекательстве к убийству, совершенным группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.

Шестидесятилетний Гафуров возглавляет университет с 2010 года, до этого он 12 лет был мэром Елабуги и главой Елабужского района, избирался в республиканский парламент, в начале 90-х годов занимался бизнесом. В 2012 году "Новая газета" сообщала, что профессор был "хорошо знаком" с руководством организованной преступной группировки "Двадцать девятый комплекс" и связывала его с убийством елабужского предпринимателя и депутата Айдара Исрафилова.

За несколько недель до смерти бизнесмен заявлял в эфире местного телеканала, что мэрия хочет отобрать у него рынок и на него готовится покушение, рассказывала "Новая".