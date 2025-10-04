Рэпера P.Diddy приговорили более чем к 4 годам тюрьмы

Федеральный суд Нью-Йорка приговорил рэпера Шона Комбса, известного как P. Diddy, к четырем годам и двум месяцам тюрьмы, пишет CNN.

Комбс находится в следственном изоляторе в Бруклине с момента ареста в сентябре 2024 года. В июле жюри присяжных признало рэпера виновным в перевозке людей с целью занятия проституцией. Он был оправдан по более серьезным обвинениям в рэкете и торговле людьми, избежав возможного пожизненного заключения. По каждому из двух пунктов, по которым оКомбс был признан виновным, ему грозило до 10 лет тюрьмы.

Прокуратура утверждала, что на протяжении 20 лет Комбс принуждал своих партнёрш – Кассандру «Кэсси» Вентуру и женщину под псевдонимом Джейн – к участию в сексуальных «вечеринках» с мужчинами-сексработниками. Свидетели рассказывали о шантаже, угрозах, домашнем насилии и съемках происходящего на видео. В 2023 году Вентура подала гражданский иск, впоследствии урегулированный за $20 млн.

В суде были представлены видеодоказательства, в том числе кадры из отеля в Лос-Анджелесе, на которых видно, что Комбс избивает Вентуру. Против Комбса свидетельствовали его бывшие сотрудники, рассказавшие об организации вышеописанных «вечеринок» и покупке наркотиков. Рэпер Kid Cudi заявил, что Комбс, возможно, причастен к поджогу его машины по мотивам ревности.

Защита настаивала, что сексуальные действия происходили по взаимному согласию, а обвинения – следствие ревности и пересмотра прошлых отношений.