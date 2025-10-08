«Решение принято». Чем «Томагавки» могут помочь Украине

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что «в некотором смысле» принял решение о поставке крылатых ракет «Томагавк» Украине. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

При этом Трамп уточнил, что сначала хотел бы знать ответы на вопросы о том, что Украина «собирается делать с ними». «Куда они будут их направлять? Я хотел бы задать этот вопрос», — сказал Трамп. Он добавил, что «не стремится к эскалации», и вновь повторил призыв к завершению войны. Президент не сказал, когда примет окончательное решение.

Ранее СМИ со ссылкой на источники, в том числе в администрации США, сообщали о том, что на недавней встрече с Трампом в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский ставил перед ним вопрос о возможных поставках ракет «Томагавк» с радиусом действия до 2500 километров. Зеленский косвенно подтвердил это, сказав, что передал Трампу список потребностей Украины.