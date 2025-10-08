Accessibility links

«Решение принято». Чем «Томагавки» могут помочь Украине

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что «в некотором смысле» принял решение о поставке крылатых ракет «Томагавк» Украине. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

При этом Трамп уточнил, что сначала хотел бы знать ответы на вопросы о том, что Украина «собирается делать с ними». «Куда они будут их направлять? Я хотел бы задать этот вопрос», — сказал Трамп. Он добавил, что «не стремится к эскалации», и вновь повторил призыв к завершению войны. Президент не сказал, когда примет окончательное решение.

Ранее СМИ со ссылкой на источники, в том числе в администрации США, сообщали о том, что на недавней встрече с Трампом в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский ставил перед ним вопрос о возможных поставках ракет «Томагавк» с радиусом действия до 2500 километров. Зеленский косвенно подтвердил это, сказав, что передал Трампу список потребностей Украины.

Ранняя версия ракеты "Томагавк", которую испытывали над Нью-Мексико в 1976 году."Томагавк" был разработан в 1970-х годах на фоне напряженности в отношениях США с Советским Союзом во время Холодной войны. Крылатая ракета предназначена для полетов на большие расстояния на достаточно низкой высоте, чтобы избежать большинства радаров, сохраняя при этом скорость пассажирского самолета
1 Ранняя версия ракеты "Томагавк", которую испытывали над Нью-Мексико в 1976 году.

"Томагавк" был разработан в 1970-х годах на фоне напряженности в отношениях США с Советским Союзом во время Холодной войны. Крылатая ракета предназначена для полетов на большие расстояния на достаточно низкой высоте, чтобы избежать большинства радаров, сохраняя при этом скорость пассажирского самолета
На этом коллаже видно, как "Томагавк" взрывается над самолетом во время испытаний в 1986 году. Ракета длиной 5,5 метров оснащена боеголовкой весом почти полтонны и может пролететь около 1600 километров
2 На этом коллаже видно, как "Томагавк" взрывается над самолетом во время испытаний в 1986 году. Ракета длиной 5,5 метров оснащена боеголовкой весом почти полтонны и может пролететь около 1600 километров
Сочетание дальности, скорости и разрушительной силы "Томагавков" делает это оружие не похожим на что-либо состоящее на вооружении Украины
3 Сочетание дальности, скорости и разрушительной силы "Томагавков" делает это оружие не похожим на что-либо состоящее на вооружении Украины
Каждая ракета оснащена сложными внутренними навигационными системами и стоит около 2 миллионов долларов
4 Каждая ракета оснащена сложными внутренними навигационными системами и стоит около 2 миллионов долларов

