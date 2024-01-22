Республиканец Десантис объявил о выходе из президентской гонки в США

Губернатор Флориды Рон Десантис объявил в воскресенье о выходе из борьбы за номинацию кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Десантис также заявил о поддержке кандидатуры экс-президента Дональда Трампа, который баллотируется на второй срок.

Десантис сообщил о решении в видео в своем аккаунте в сети X. Политик говорит, что после того, как он занял на кокусах в Айове второе место, он не может «просить сторонников добровольно посвящать своё время и жертвовать свои ресурсы без ясного пути к победе».

Как отмечает Би-би-си, неожиданное заявление Десантиса появилось в преддверии намеченных на вторник, 23 января, президентских праймериз в Нью-Гэмпшире. После выхода Десантиса из гонки единственным серьёзным соперником Трампа среди республиканцев остаётся бывший губернатор Южной Каролины и бывший постоянный представитель Соединённых Штатов при ООН Никки Хейли.

Как отмечает «Голос Америки», многие считали Десантиса главным претендентом на республиканскую номинацию на будущих выборах. В начале 2023 года он лидировал в нескольких опросах. Однако в течение последующих месяцев база поддержки губернатора Флориды сократилась.