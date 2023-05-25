Республиканец Рон Десантис выдвинул свою кандидатуру на пост президента

Губернатор Флориды республиканец Рон Десантис подал в Федеральную избирательную комиссию США уведомление о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2024 года. Он будет соперничать в борьбе за номинацию от Республиканской партии с бывшим президентом Дональдом Трампом. Через несколько часов Десантис объявил о выдвижении в своем твиттере, а также в беседе с Илоном Маском на платформе Twitter Spaces.

Эта презентация с участием Маска и его давнего друга и компаньона Дэвида Сакса оказалась омрачена техническими сбоями: трансляция, к которой поначалу подключились 300 тысяч человек, надолго «зависала» и прерывалась, отмечает Би-би-си.

Некоторое время Десантис опережал по опросам Трампа и считался более перспективным соперником Джо Байдена. Однако в последние недели его популярность среди республиканцев заметно снизилась и он начал «значительно» отставать от Трампа.



Главный аргумент Десантиса в пользу его кандидатуры, вероятно, будет заключаться в том, что он единственный республиканец, который может победить Байдена, говорится в комментарии «Голоса Америки».

«Мы должны отказаться от культуры проигрыша, которая повлияла на нашу партию в последние годы. Время для оправданий прошло», – сказал Десантис на мероприятии в Айове в начале этого месяца.

Губернатор подписал меры, которые строго ограничили аборты в штате, облегчили жителям скрытое ношение оружия, расширили ваучерную программу, позволяющую учащимся посещать частные школы, и ликвидировали финансирование инклюзивных программ в государственных университетах.

Десантис продолжает бороться с Walt Disney Co из-за критики компанией законов, запрещающих преподавание концепций гендерной идентичности в государственных школах. Компания подала федеральный иск, обвинив Десантиса в том, что он использует правительство штата в качестве оружия, чтобы наказать Walt Disney за ее деятельность.

Среди других кандидатов от республиканцев — бывший постоянный представитель США в ООН Никки Хейли и сенатор от Южной Каролины Тим Скотт.