Захарова: США вмешиваются во внутренние дела Грузии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию США на возобновление авиасообщения между Россией и Грузией. Она считает, что разговоры о введении санкции в отношении грузинских компаний – вмешательство в суверенные дела двух государств и неприкрытое давление Вашингтона.

«Никакой другой квалификации [для заявлений Госдепартамента], нежели вмешательство во внутренние дела суверенных государств, быть не может. Мы рассматриваем подобные менторские заявления Вашингтона как вмешательство во внутренние дела суверенных государств и в их отношения с третьими странами и неприкрытое давление», - сказала она.

По словам Захаровой, нет и не может быть «здравого объяснения», почему США считают возможным комментировать, о чем договариваются два суверенных государства.

«Если США во главу угла в своей политике везде и всюду ставят права человека, то, наверное, они должны в этой конкретной гуманитарной ситуации исходить из прав человека. Нет ничего более сложного, чем пересекать границу двух стран, с которыми были такие тесные связи, в том числе и родственные, гуманитарные, на протяжении длительного периода без прямого авиасообщения», – добавила Захарова.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что компании в аэропортах Грузии могут оказаться под угрозой санкций из-за обслуживания российских компаний.