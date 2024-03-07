Республиканка Никки Хейли вышла из президентской гонки в США

Республиканка Никки Хейли объявила о прекращении своей президентской кампании после поражения на праймериз в ходе «супервторника». Хейли была единственным конкурентом бывшего президента США Дональда Трампа в борьбе за номинацию от Республиканской партии.

Как сообщает Associated Press, Хейли не стала напрямую призывать своих сторонников голосовать за Трампа. Она пожелала Трампу завоевать поддержку умеренных республиканцев и внепартийных избирателей, которые были бы готовы голосовать за неё.

«Политика – это о том, как привлекать людей на свою сторону, а не отталкивать их. А нашей консервативной стороне нужно больше сторонников», – сказала она.

В «супервторник» 5 марта в 16 штатах и на одной зависимой территории прошли первичные внутрипартийные выборы, в ходе которых Демократическая и республиканская партии определяют, кто из их кандидатов будет номинирован на пост президента. В 12 из 15 штатов, голосовавших за республиканского кандидата, с большим преимуществом одержал победу Дональд Трамп. Его соперница Хейли победила лишь в одном штате – Вермонте.

Нынешний президент США Джо Байден, баллотирующийся на второй срок, одержал убедительную победу во всех штатах.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года.