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Reuters: ЕС и США увеличили закупки никеля и алюминия у России
Европейский Союз и США увеличили закупки основных промышленных металлов в России, несмотря на войну в Украине. Об этом пишет Reuters.
Согласно базе данных ООН по статистике торговли, на которую ссылается агентство, импорт в ЕС и США алюминия и никеля за март-июнь 2022 года вырос на 70 процентов. За этот период ЕС и США купили у России этих металлов почти на 2 миллиарда долларов.
По мнению Reuters, увеличение импорта металлов из России свидетельствует о сложностях, с которыми сталкивается Запад, пытаясь оказать давление на экономику России, чтобы снизить доходы Кремля на ведение войны.
Запад ввел множество санкций в отношении поставок широкого круга российских товаров, однако, они почти не затронули сектор промышленных металлов, отмечает агентство.
На Россию приходится около 10 процентов мирового объема производства никеля, пригодного для производства аккумуляторов. "Русал" - крупнейший в мире производитель алюминия за пределами Китая, он обеспечивает около 6 процентов мирового производства.
В течение четырех месяцев после вторжения в Украину Евросоюз купил на 13 процентов больше алюминия и на 22 процента больше никеля из России. США увеличил импорт этих металлов из России соответственно на 21 процент и на 70 процентов.
Представитель Госдепартамента США заявил Reuters, что не исключают, "что цена неоправданной войны Путина против Украины возрастет". В ЕС не ответили на запрос агентства.
По мнению аналитиков, Соединенные Штаты и Европа извлекли уроки после огромных сбоев в строительном, автомобильном и энергетическом секторах, вызванных санкциями, которые США ввели в 2018 году в отношении компаний российского олигарха Олега Дерипаски, в том числе - "Русала".
Другие новости дня
Опрос : россияне относятся к Китаю лучше, чем когда-либо
На фоне войны против Украины и антизападной пропаганды отношение россиян к Китаю достигло пиковых значений. Согласно результатам опроса "Левада-центра", проведённого в августе, 88 процентов респондентов хорошо относятся к КНР, и лишь 5 процентов - плохо.
Участникам опроса предложили оценить своё отношение к Китаю, США, Эстонии, Украине, Грузии, Беларуси, Турции и странам Евросоюза. Такие же высокие цифры, как Китай, набрала только Беларусь - 88 процентов опрошенных россиян относятся к соседней стране положительно.
Положительное отношение к США высказал каждый пятый респондент, негативное - 71 процент опрошенных. Хуже отношение к Соединенным Штатам было только в 2015 году. Тогда 75 процентов россиян заявили о негативном отношении к США.
Социологи "Левада-центра" отмечают, что к странам Запада и Украине россияне в большинстве относятся отрицательно из-за войны. Отношение к Украине остается "стабильно плохим" (66 процентов), положительно к этой стране относятся 23 процента опрошенных. В то же время Евросоюзу большинство россиян относятся положительно (65 процентов).
Существенно ухудшилось отношение россиян к Эстонии: с октября 2021 года доля негативных оценок увеличилась с 10 до 57 процентов. Хорошо к стране относятся треть опрошенных россиян. К Грузии и Турции большинство опрошенных относятся положительно.
В опросе участвовали 1612 человек в 50 регионах России.
- На дипломатическом уровне Пекин поддерживает Москву, осуждает санкции и воздерживается при голосовании в Совете Безопасности ООН, если резолюция касается России. Однако китайские компании, опасаясь вторичных санкций, покидают российский рынок.
«Ход королевы» – Netflix заключил мировое соглашение с Ноной Гаприндашвили
Netflix заключил мировое соглашение с легендарной грузинской шахматисткой Ноной Гаприндашвили.
Напомним, что предметом спора был кульминационный эпизод нашумевшего сериала «Ход королевы» (The Queen’s Gambit), в котором Гаприндашвили упоминается как женщина, никогда не игравшая с мужчинами. В действительности же, к 1968 году, к которому относится эпизод, она сыграла против не менее 59 мужчин-шахматистов, в том числе не менее десяти гроссмейстеров.
Шахматистка обратилась в американский суд осенью 2021 года, обвинив создателей сериала в «наглой, крайне сексистской и унизительной лжи» и обесценивании ее достижений.
Netflix согласился урегулировать иск после годовой судебной тяжбы. Условия, на которых урегулирован спор, не разглашаются, пишет агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на издание Variety.
«Стороны довольны тем, что вопрос был решен», – заявил адвокат Александр Руфус-Айзекс, представлявший интересы Гаприндашвили.
«Мы рады, что вопрос был решен», – сказал представитель Netflix.
Ранее Netflix пытался отклонить иск, указывая, что они имели право на художественный вымысел. В начале 2022 года суд отклонил этот аргумент, указав, что обладание широкой лицензии не позволяет создателям сериала клеветать на реальных людей.
Netflix обжаловал решение в Апелляционном суде девятого округа США, но во вторник дело было прекращено после заключения сделки.
Нона Гаприндашвили пять раз становилась чемпионкой мира по шахматам – с 1962 по 1978 год. Она стала первым международным гроссмейстером среди женщин и первой женщиной, которой присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин. В 1982 году Гаприндашвили получила приз «Шахматный Оскар».
Неожиданный удар украинской армии по Балаклее. Подробности
Вооруженные силы Украины перешли в наступление на Харьковском фронте. Во вторник утром они внезапно нанесли сильный удар во фланг так называемой Изюмской группировке российских войск в направлении Балаклеи.
По многочисленным, хотя и официально неподтвержденным сообщениям, российские силы, состоящие в основном из мобилизованных жителей Донбасса, поспешно отходят за реку Северский Донец, пишет русская служба Би-би-си.
Пророссийские телеграм-каналы полны тревожных постов - по их информации, украинская армия овладела поселком Вербовка под Балаклеей, где базируется крупный российский арсенал. Другие источники сообщают, что украинские войска уже заняли саму Балаклею.
Ряд источников пишет, что «Балаклея находится в оперативном окружении» и «все подъезды перерезаны огнём».
Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский, комментируя военную операцию на юге, намекнул, что ВСУ начали контрнаступление на разных направлениях.
«Я не скажу, что это лишь контрнаступление на Херсонщине... Есть направление или направления - во множественном числе - и мы должны двигаться вперед», – сказал он. По словам Зеленского, он пока не может обсуждать детали военных действий, чтобы «противник получил от нас несколько сюрпризов».
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович не сообщил подробностей, заявив, что российские войска «сильно убежали на восток».
В утренней сводке украинского генштаба нет ни слова о наступлении украинцев на Балаклею или об изменениях линии фронта в Херсонской области.
Американский Институт изучения войны (ISW) в очередной сводке высказывает предположение, что атака украинцев на Балаклею стала возможна благодаря их же наступлению в Херсонской области, в силу того, что россияне перебросили туда некоторые части из Харьковской области.
«Контратаковав 6 сентября в Харьковской области, украинцы, вероятно, воспользовались возможностью, которую предоставила им передислокация российских сил из этого района в Херсонскую область, на укрепление позиций в связи с украинским контрнаступлением», – говорится в сводке.
ISW, опираясь на сообщения источников с обеих сторон, предполагает, что украинцы как минимум взяли Вербовку рядом с городом Балаклея, а россияне везде в этом районе отошли на левый берег Северского Донца и за реку Балаклейку в самом городе, взорвав при этом мосты.
- Балаклея расположена к северо-западу от Изюма, через нее идут потоки снабжения части российской группировки, нацеленной на Славянск и Краматорск.
- Через Балаклею проходит трасса на Купянск - железнодорожную станцию, на которую с российской территории поступает основной объем грузов военного назначения.
- К востоку от Изюма протекает довольно широкая река Оскол, что сильно затрудняет снабжение Изюмской группировки.
- Если сообщения о взятии ВСУ Балаклеи подтвердятся, это серьезно осложнит положение российских войск: во-первых, этот город прикрывал их тыл, во-вторых, оттуда открываются трассы и на Купянск, и на Весёлое. И это чревато окружением.
Германия передала ВСУ первый контрбатарейный радар Cobra
Вооруженные Силы Украины за последнюю неделю получили от Германии ещё четыре зенитных самоходных артиллерийских установки Gepard, а также первую радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы Cobra. Об этом сообщается на сайте правительства Германии.
В целом Украине передано уже 20 зенитных пушек из 30 обещанных Германией, а также 4 тыс. из 10 тыс. снарядов к ним.
РЛС Cobra определяет координаты позиций артиллерийских средств противника, миномётных батарей, а также самодельных ракетных установок террористических групп. Она разработана консорциумом Thales, Airbus Defence and Space and Lockheed Martin для вооруженных сил Франции, Германии и Великобритании. Также несколько единиц таких радаров приобрела Турция. Украина стала пятой страной мира, на вооружении которой теперь стоит Cobra.
Канцлера Германии Олафа Шольца ранее спросили, почему его страна до сих пор не предоставила Украине танки или боевые самолеты. Он ответил, что Германия хотела бы сосредоточиться на поставках артиллерии и систем противовоздушной обороны, говорится на сайте Frankfurter Allgemeine Zeitung.
- Немецкая газета Die Welt заявила, что компания Krauss-Maffei Wegmann ещё в апреле предлагала передать Украине 100 танков Leopard 2A7, но правительство Шольца не согласовало поставки. Один из немецких депутатов в июне заявил, что в Берлине "никто не понимает, почему не дают ВСУ танки Leopard".
Журналистка Евгения Альбац уехала из России из-за опасения ареста
Журналистка Евгения Альбац, которая ранее возглавляла издание The New Times, уехала из России из-за опасения ареста.
"У меня было четыре административки, меня объявили иностранным агентом, и стало понятно, что у меня примерно три-четыре недели до ареста", - заявила Альбац на своём ютьюб-канале, добавив, что перед тем, как принять окончательное решение об отъезде, она посоветовалась с находящимся в заключении оппозиционным политиком Алексеем Навальным. По словам журналистки, Навальный сказал: "Не валяйте дурака, вам надо уезжать, никому не нужно, чтобы вас посадили".
Альбац также уточнила, что переехала в Нью-Йорк, где будет преподавать в одном из университетов.
Евгения Альбац с 2009 года возглавляла оппозиционное издание The New Times (ранее - "Новое время"), а в 2013 году стала его владельцем
В 2017 году из-за финансовых сложностей Альбац объявила о прекращении выхода бумажной версии The New Times, с тех пор журнал выходил только в интернете.
В октябре 2018 года суд оштрафовал журнал The New Times на 22 миллиона и 250 тысяч рублей за непредоставление данных о зарубежном финансировании в Роскомнадзор.
В феврале текущего года Роскомнадзор заблокировал сайт издания за материалы о войне в Украине, а в мае составил на Евгению Альбац четыре протокола о распространении фейков в этих материалах.
В конце июля Минюст России включил Альбац в реестр "иностранных агентов".
Премьер Грузии пожаловался Боррелю на оппозицию и попросил денег на реформы
Перспективы вступления Грузии в Евросоюз обсудили сегодня в Брюсселе верховный представитель ЕС по внешней политике Джозеф Боррель и премьер страны Ираклий Гарибашвили. Грузинский премьер назвал «сильной мотивацией» и «огромной ответственностью» признание европейской перспективы Грузии в июне текущего года.
По информации пресс-службы правительства Грузии, стороны говорили о шагах, от которых зависит предоставление стране статуса кандидата в члены ЕС. Все они сформулированы в 12 рекомендациях Еврокомиссии. Одно из главных условий – преодоление политической поляризации. Гарибашвили заверил Борреля, что правительство «не жалеет усилий для улучшения существующей политической ситуации», однако для разрешения проблемы «подобная включенность необходима и со стороны оппозиции», пишет агентство «Новости-Грузия».
Также премьер Грузии рассказал Боррелю, что его команда «незамедлительно отреагировала на решение Совета Европы и представила план действий по выполнению 12 приоритетов». При этом в процесс были вовлечены «все заинтересованные стороны», подчеркнул он. При этом Гарибашвили усомнился в том, что Грузия сможет добиться успеха в процессе реализации масштабной программы реформ «без мощной поддержки и помощи Европейского союза».
«Премьер выразил надежду, что, поскольку Грузия стала частью политики расширения Евросоюза, финансовые инструменты, которые доступны находящимся в процессе присоединения к ЕС, распространятся и на Грузию», - информирует пресс-служба.
Комментируя встречу в своем Twitter, Боррель подтвердил, что «ЕС поддержит Грузию на ее европейском пути». «Мы хотим, чтобы Грузия продвигалась вперед в амбициозных реформах», - добавил он.
Стороны также обсудили обстановку безопасности в регионе и ситуацию на оккупированных территориях Грузии. «Всем ясно, что Россия проводит одинаковую политику в отношении Грузии, Украины и Молдовы», - сказал Гарибашвили. Премьер-министр выразил надежду, что Европейский союз и впредь будет привержен политике непризнания самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия.
The Insider: «завхоз» ФСБ владеет имуществом на миллиарды рублей
Семья генерала ФСБ Михаила Шекина, который руководит службой обеспечения деятельности ФСБ и отвечает за закупки, владеет имуществом стоимостью более двух миллиардов рублей, – установил The Insider.
Большинство активов Шекина записаны на детей, на них же оформлены несколько компаний, осваивающие государственные заказы, пишет издание.
Журналисты обнаружили, что семье принадлежит как минимум семь квартир в Москве, одна из которых, площадью 201 кв. м, находится в столичном ЖК «Итальянский квартал». Ее рыночная стоимость может достигать 270 млн рублей. Согласно выписке из Росреестра, владеет этой квартирой «Российская Федерация».
У семьи, согласно расследованию The Insider, также есть несколько земельных участков в Одинцовском районе Подмосковья. Из машин – Lexus, два Porsche Cayenne, два Bentley Continental и восемь Mercedes-Benz. Вместе с автопарком Шекиных личное имущество семьи генерала можно оценить в 1 млрд рублей, подсчитали журналисты.
Кроме того, согласно расследованию, на детей Шекина оформлены несколько компаний или доли в бизнесе, в том числе – в производстве одежды ООО «Заспорт», в ООО «Экоресурс» и ООО «Спорт-Юг». Дети также владеют несколькими охотничьими хозяйствами в Ярославской области. Партнером семьи, пишет The Insider, выступает глава банка ВТБ Андрей Костин.
Одна из дочерей Шекина также планирует заложить виноградники на территории Сакского района в оккупированном Крыму и производить 3 миллиона бутылок вина в год.
Еврокомиссия назвала дату окончания упрощенного визового режима
Еврокомиссия утвердила решение с 12 сентября полностью отказаться от соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Ожидается, что Совет ЕС одобрит предложение на этой неделе, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.
Это означает, что визовый сбор для россиян может вырасти до 85 евро, сроки выдачи могут быть увеличены до 45 дней, для подачи заявления потребуется больше документов, а количество многократных виз может быть ограничено, сообщает AFP.
«С Россией больше нельзя вести дела как обычно. Мы предлагаем полностью приостановить действие Соглашения об упрощении визового режима с ЕС и не признавать российские паспорта, выданные в оккупированных украинских регионах. Упрощение визового режима - это знак доверия, полностью разрушенного агрессивной войной России», - написала в твиттере глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Кроме того, организация рекомендовала проверять, не угрожают ли заявители из России безопасности Евросоюза и международным отношениям. Россияне, у которых уже есть многократная шенгенская виза, могут въезжать в ЕС до окончания ее срока действия.
- Действующее соглашение о визовом режиме с Россией обсуждалось 30-31 августа на совещании глав МИД стран ЕС в Праге. Была достигнута договоренность, что граничащие с Россией страны будут иметь право устанавливать дополнительные ограничения на въезд россиян, даже обладающих шенгенскими визами. Представители стран Балтии и Польши ранее заявляли, что могут существенно ограничить или вовсе запретить въезд граждан России.
МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожскую АЭС
Международное агентство по атомной энергии опубликовало отчет о ситуации на оккупированной российскими военными Запорожской атомной электростанции. По итогам проверки, которая состоялась на прошлой неделе, инспекторы зафиксировали несколько повреждений – в том числе хранилища отработанного и свежего ядерного топлива.
Помимо этого повреждены, согласно отчету МАГАТЭ, цистерна со смазочным маслом для турбин; комплекс вблизи здания, где находятся реакторы; учебный корпус; здание, где расположена аварийная система для физической защиты станции; а также контейнер, в котором находится система мониторинга уровня радиации.
Эксперты также установили, что на территории Запорожской атомной электростанции находилась российская военная техника. Они же стали свидетелями обстрела территории.
В подготовленном отчете говорится, что необходимо установить вокруг станции «зону безопасности». МАГАТЭ выразило готовность незамедлительно помочь в этом. Агентство призывает прекратить обстрелы ЗАЭС, так как это может привести к «ядерному инциденту».
- Запорожская АЭС периодически подвергается обстрелам, в которых Украина и Россия обвиняют друг друга. Украина требует демилитаризировать зону вокруг станции, эту идею поддерживают и представители ЕС, в частности глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Россия выступает категорически против демилитаризации, поскольку это сделает электростанцию еще более уязвимой, утверждают в МИД.
- Инспекторы МАГАТЭ приехали на Запорожскую АЭС 1 сентября и провели там почти четыре часа. Шестеро членов миссии остались на станции до конца недели, двое будут находиться там на постоянной основе.
Назначенный Россией военный комендант Бердянска умер после покушения
Назначенный Россией военный комендант Бердянска в Запорожской области Украины Артем Бардин скончался от ранений, полученных после взрыва в его автомобиле, пишет агентство РИА Новости. Ранее сообщалось, что Бардин был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Бердянск был занят российскими войсками в начале февральского вторжения в Украину. Военным комендантом был назначен полковник Артем Бардин. О его биографии точно ничего не известно. Предположительно, речь может идти об офицере Росгвардии, бывшем первом заместителе управления ведомства по Рязанской области. Бывший заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко пишет, что Бардин был полковником Вооруженных сил России, в 2014-2017 годах воевал на территории Донецкой области.
По данным российского государственного агентства «РИА Новости», взрыв автомобиля произошел у административного здания в центре города. После него в районе была слышна перестрелка. Утверждается, что от взрыва также пострадали три гражданских автомобиля. Киев инцидент на момент публикации новости не комментировал.
С весны было совершено несколько покушений на назначенных Москвой чиновников на оккупированных Россией территориях Украины. Несколько из них погибли. Украина прямо на себя ответственность за атаки не берет.
- 29 августа в Херсонской области был убит перешедший на сторону России депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Алексей Ковалев. Он был застрелен из ружья. 24 августа был подорван в автомобиле назначенный российскими военными глава поселка Михайловка в Запорожской области Иван Сушко.
- 6 августа умер заместитель главы оккупационной администрации Новой Каховки Виталий Гура. Сообщалось, что он был застрелен у своего дома. За день до этого был госпитализирован глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Утверждалось, что он был отравлен. 11 июля был взорван российский глава администрации Великого Бурлука в Харьковской области Евгений Юнаков.
- В июне был ранен взрывом российский глава тюремной системы Херсонской области Евгений Соболев. В мае при взрыве бомбы в подъезде пострадал российский мэр Энергодара Андрей Шевчик. 20 апреля в Херсонской области был убит пророссийский блогер Валерий Кулешов. 20 марта в Херсоне был застрелен помощник Сальдо Павел Слободчиков.
Парламент Грузии досрочно прекратил депутатские полномочия Левана Варшаломидзе
Парламент Грузии сегодня, 6 сентября, досрочно прекратил полномочия депутата оппозиционного «Единого национального движения» Левана Варшаломидзе, сообщает агентство «Новости-Грузия». Причиной называется пропуск заседаний законодательного органа. Варшаломидзе не присутствовал ни на одном из них во время весенней сессии 2022 года.
Согласно регламенту, полномочия депутата парламента Грузии прекращаются, если без уважительных причин он не посещает более половины очередных заседаний.
Председатель парламента Шалва Папуашвили заявил, что, хотя Варшаломидзе и не участвовал в работе законодательного органа, в качестве зарплаты он получил из бюджета до 56 тысяч лари.
- Леван Варшаломидзе – бывший глава правительства Аджарии. Уже долгое время он живет и работает в Украине, занимая руководящую должность в Национальном инвестиционном совете при офисе президента Зеленского.
- Во время парламентских выборов осенью 2020 года Варшаломидзе был седьмым номером в партийном списке «Национального движения». Вместе с еще несколькими десятками оппозиционеров, которые не признали результаты выборов, он отказался от депутатского мандата в знак протеста.
- В феврале 2021 года Варшаломидзе и другие политики официально обратились к парламенту с просьбой прекратить их полномочия, однако всем им тогда было отказано.
Кара Макдональд провела встречу с депутатами «Грузинской мечты»
Заместитель помощника госсекретаря США Кара Макдональд сегодня, 6 сентября, провела в Тбилиси встречу с председателем комитета по внешним связям парламента Грузии Николозом Самхарадзе и его заместителем Георгием Хелашвили.
Стороны рассмотрели внутриполитическую ситуацию в Грузии, обсудили текущую войну в Украине, ее влияние на безопасность страны и угрозы со стороны России, сообщает пресс-служба парламента.
Как отмечается, Самхарадзе и Хелашвили «подробно проинформировали гостью» о плане властей по выполнению 12 рекомендаций Еврокомиссии. Стороны также говорили об укреплении существующего стратегического партнерства между Грузией и США. В этом контексте была подчеркнута важность проведения военных учений «Достойный партнер 2022».
Кара Макдональд - заместитель помощника госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда. Она прибыла в Грузию для участия в Тбилисской международной конференции, которую организуют Институт международного лидерства Маккейна, Институт Джорджа Буша и грузинский «Центр исследований экономической политики».
Выступая ранее на форуме, Макдональд говорила, что США обеспокоены откатом демократии в Грузии. Она также призвала власти Грузии «не упускать возможность» и сделать все для получения статуса кандидата в члены ЕС.
Лидеры «Грузинской мечты» не участвуют в конференции. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в последний момент отказался выступить перед гостями форума. Свое решение он объяснил нежеланием пересекаться с «радикальными группами», которые «выступают против европейского, западного и демократического будущего Грузии».
Парламент Грузии преодолел вето президента на критикуемый ЕС закон о слежке
Парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента Саломе Зурабишвили, которое она наложила на критикуемый Евросоюзом законопроект о прослушке.
На сегодняшнем заседании за преодоление вето проголосовали 68 депутатов. Только 20 членов парламента поддержали вето и мотивированные замечания к законопроекту, которые администрация президента подготовила на основании заключения Венецианской комиссии, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Непосредственно законопроект был принят 79 голосами, против проголосовали 27 депутатов.
Поправки к Уголовно-процессуальному кодексу парламент Грузии принял 7 июня 2022 года. Нововведения позволяют проводить негласные следственные действия по 27 дополнительным видам преступлений. При этом срок их проведения увеличивается с 6 до 9 месяцев, а зачастую – допускается и бессрочное производство.
Тогда до десяти местных НПО отметили, что эти изменения «значительно ухудшают уровень защиты прав человека при проведении негласных следственных действий».
В ЕС тогда указали, что парламент Грузии «продолжает реализовывать существенные законодательные изменения посредством ускоренных процедур и без надлежащего анализа их соответствия европейским стандартам».
Практически аналогичные выводы сделала Венецианская комиссия. Там указали, что «законопроект был принят в спешке и требует оценки воздействия и более глубокой проработки для обоснования необходимости и соразмерности предлагаемых положений».
Министр в Нидерландах заявил, что не подходит для этой работы – и уволился
Министр сельского хозяйства Нидерландов Хенк Стагхауэр неожиданно ушёл в отставку, проработав на этой должности девять месяцев. Он заявил, что не подходит для этой работы.
"Я задал себе вопрос: подхожу ли я как аграрный министр для выполнения задач, которые лежат передо мной? На прошлой неделе я пришёл к выводу, что я не тот человек", – написал 60-летний бывший пекарь Стагхауэр.
В конце июня 2022 года в Нидерландах приняли экологический закон о резком сокращении выбросов оксида азота и аммиака – газов, которые в больших объёмах производит отрасль животноводства. Правительство признало, что "не все фермеры смогут продолжить свой бизнес", а другим придётся адаптироваться. В стране начались массовые протесты аграриев.
Правительство отказалось идти на уступки, а перед Стагхауэром поставили задачу: к середине сентября представить план по выкупу ферм и переходу сельского хозяйства от интенсивных методов. На прошлой неделе он сообщил, что не сможет выполнить поставленные перед ним задачи в срок.
Кроме того, по итогам недавних переговоров, которые провёл Стагхауэр в Брюсселе, Еврокомиссия отказалась продлить разрешение Нидерландам на использование увеличенного количества удобрений. "Я понимаю, что это сообщение станет ударом для многих фермеров", – написал Стагхауэр.
"Я уважаю его смелое решение", – заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, поблагодарив Стагхауэра за работу, которую он проделал на своём посту. Должность министра сельского хозяйства временно займёт предшественница Стагхауэра 44-летняя Карола Схоутен.
- Сельское хозяйство – от молочного скотоводства до выращивания сельскохозяйственных культур на полях и в теплицах – составляет значительную часть экономики Нидерландов. Из-за небольших площадей в стране применяются интенсивные методы ведения сельского хозяйства с использованием большого количество удобрений.
Лиз Трасс вступила в должность главы правительства Великобритании
Новым премьером Великобритании стала экс-министр иностранных дел Лиз Трасс после того, как главой правительства её назначила британская королева Елизавета II.
Во вторник она поручила Трасс сформировать следующий кабинет. Встреча прошла в замке Балморал - летней королевской резиденции в Шотландии. Чуть ранее там же Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона. Традиционно британский монарх назначает премьеров в Букингемском дворце или Виндзорском замке, однако в этот раз врачи посоветовали 96-летней королеве не покидать Шотландию.
Позднее во вторник ожидается первое выступление Трасс в качестве премьера. Она сделает заявление в резиденции главы правительства на Даунинг-стрит в Лондоне. Ожидается, что уже 6 сентября Трасс проведет и первые назначения.
Утром Джонсон, об отставке которого стало известно в июле, выступил с прощальной речью. Он заявил о поддержке Трасс и выразил уверенность, что новое правительство поможет Британии преодолеть энергетический кризис. В этой связи Джонсон упомянул российского президента, подчеркнув, что Владимир Путин не сможет шантажировать и запугать британцев путём ограничений поставок топлива.
- Лиз Трасс стала 15-м премьером, которого назначила Елизавета II. Она третья женщина, возглавившая правительство, за всю историю Соединённого королевства.
- Новым лидером Консервативной партии её избрали 5 сентября. Трасс пообещала продолжить жёсткий курс отношений с Москвой. Борис Джонсон, которого она сменила, стал одним из самых проукраински настроенных европейских лидеров после начала российского вторжения в Украину.
Российские телеграм-каналы: ВСУ начали контрнаступление в Харьковской области
Ряд российских телеграм-каналов, близких к ЧВК Вагнера, утверждают, что украинская армия начала наступление на Балаклею – оккупированный Россией город между Харьковом и Изюмом.
По неподтвержденной информации, российские войска взорвали мосты для затруднения украинского наступления.
О том, что ВСУ стягивают силы и технику на этом направлении, эти же каналы писали начиная со второй половины августа.
Теоретически удар в направлении Балаклеи способен отрезать крупную российскую группировку вокруг Изюма, пишет Радио Свобода.
Ранее Украина начала контрнаступление в Херсонской области. Специалисты американского Института изучения войны (ISW) говорят, что украинские войска продвигаются по нескольким направлениям в западной части Херсонской области.
4 сентября стало известно, что поселок городского типа Высокополье на севере области перешел под контроль украинских военных.
Зурабишвили: Грузия не хочет объединять территории войной
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в очередной раз заявила, что Тбилиси не собирается открывать второй фронт против России и планирует решить территориальные конфликты лишь мирным путем. Об этом она сказала, обращаясь к участникам Тбилисской международной конференции, передает корреспондент «Эха Кавказа».
«Мы должны категорически противиться этой идее второго фронта. Эта [дезинформация] очень деструктивна, потому что она направлена в сторону оккупированных территорий, наших граждан, проживающих там, и их де-факто правительств; это попытка посеять страх перед тем, что может делать Грузия, а наша политика в отношении этих территорий очень четкая – они наши, они наши граждане, мы хотим воссоединения, мы не хотим объединять территории войной, мы хотим единую Грузию, которая будет объединена коллективным решением, а это наша твердая политика», – сказала грузинский лидер.
Зурабишвили назвала дезинформацией утверждения о том, что США и страны Запада подталкивают Грузию к войне.
«Невообразимо, чтобы сегодня кто-то сказал, что США, которые никогда не смотрели ни на один сантиметр территории Грузии, пытались начать войну и открыть второй фронт. Между тем Россия, которая заняла наши территории и в разное время вторглась практически ко всем соседям, как будто бы ни за что не несет ответственности», – отметила Зурабишвили.
В Тбилисской международной конференции «Слава Украине» принимают участие американские и европейские эксперты, дипломаты, депутаты Европарламента. Члены правящей партии «Грузинская мечта» от участия в конференции отказались.
Американская разведка сообщила о закупке Россией боеприпасов в КНДР
Американская разведка сообщила о закупке Россией артиллерийских снарядов и неуправляемых ракет в КНДР. Информация об этом содержится в рассекреченном докладе, оказавшемся в распоряжении редакции The New York Times. Предполагается, что закупки могут означать неспособность российской промышленности самостоятельно компенсировать потраченные в Украине боеприпасы.
КНДР обладает одной из крупнейших в мире группировок артиллерии, делая ставку на артудары по расположенной рядом с границей столице Южной Кореи Сеулу в потенциальной войне между странами. Большинство образцов северокорейских орудий используют снаряды калибра, идентичного советской, а значит, и российской артиллерии.
Россия обладает значительным превосходством в количестве артиллерийских систем перед украинской армией, в то же время это означает масштабные траты снарядов. По подсчётам аналитического Jamestown Foundation, за первые пять месяцев войны Россия могла использовать до 735 тысяч тонн артиллерийских снарядов. За год армия может потратить снаряды на 50 миллиардов долларов, оценили аналитики. Эти оценки не учитывают регулярные удары украинской армии по российским военным складам.
В статье The New York Times аналитик предположил, что закупки у КНДР показывают, что президент России Владимир Путин не может или не хочет мобилизовать экономику для войны, чтобы компенсировать эти расходы. По оценке Jamestown Foundation, Россия могла потратить до половины накопленных до войны артиллерийских боеприпасов. Ранее СМИ сообщали, что запасы заканчиваются и у стран бывшего советского блока, продающих снаряды либо России, либо Украине.
Венгрия настаивает на снятии санкций ЕС с трёх российских олигархов
Венгрия грозит воспрепятствовать обновлению части санкционных мер против России, если из списка лиц, в отношении которых действует запрет на выдачу виз и активы которых заморожены, не будут исключены имена трёх олигархов.
Речь идёт об ограничениях, наложенных на более чем тысячу человек с начала российского военного вторжения в Украину в конце февраля.
Как стало известно Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) от нескольких дипломатических источников, знакомых с ситуацией, Будапешт настаивает на удалении из санкционного списка Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова. До 15 сентября в ЕС должно быть принято решение по санкциям против Москвы на дальнейшие полгода. В среду на этой неделе вопрос будут обсуждать послы стран-членов европейского блока.
Сейчас в санкционном списке, решения по которому могут быть приняты только с согласия всех государств ЕС, фамилии 1217 человек, а также 108 юридических лиц.
Алишер Усманов и Пётр Авен находятся под европейскими санкциями с конца февраля, когда официальный журнал ЕС назвал первого "прокремлёвским олигархом, имеющим особо тесные связи с российским президентом Владимиром Путиным". Отмечалось, что Усманов - один из тех, кто пользуется особым расположением Путина и решает его деловые проблемы.
Авен также был назван близким к Кремлю и одним из примерно 50 богатых российских бизнесменов, которые регулярно встречаются с Путиным. "Он не действует независимо от воли президента", - подчёркивают в Брюсселе.
В марте в санкционный список попал Виктор Рашников как владелец и глава совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) - одного из крупнейших российских налогоплательщиков и источников бюджета.
Венгрия также настаивает на возможности для гуманитарных организаций поддерживать связи с некоторыми оказавшимися под санкциями российскими банками. Медиакорпорация RFE/RL направила запрос властям в Будапеште, но никто из официальных лиц пока не прокомментировал информацию от источников.
- Венгерского премьер-министра Виктора Орбана называют пророссийским политиком. Он критиковал позицию ЕС в отношении Москвы в связи с конфликтом в Украине, заявляя, что вводимые санкции ударят по самому ЕС, но не ослабят Россию и не помогут Киеву. Венгрия, среди прочего, не одобрила западные военные поставки Украине через свою территорию.
Навальный призвал голосовать против войны, коррупции и нищеты
Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий длительный срок заключения в колонии во Владимирской области, призвал россиян пойти на выборы 11 сентября и проголосовать против режима Путина и его партии разжигателей войны. Пост опубликован в соцсетях оппозиционного политика.
Навальный отметил, что после войны в России снова возникла дискуссия, имеет ли смысл ходить на выборы. Он утверждает, что смысл в этом есть.
Путин правит и смог устроить преступную войну, опираясь на репрессии, контроль над судебной системой, пропаганду и партию "Единая Россия", которая контролирует все советы народных депутатов в стране, говорится в обращении Навального.
Любое действие, направленное на ослабление путинской системы, правильное и является долгом гражданина, считает оппозиционный политик. Участие в выборах, по мнению Навального, остается хоть и не самым эффективным сегодня, но самым простым способом борьбы.
В конце августа команда сторонников Навального объявила о запуске "Умного голосования" на муниципальных выборах в Москве, призвав всех москвичей объединиться ради протестного голосования.
В своём обращении Навальный напоминает, что власти объявили проект экстремистским, а многих оппозиционных кандидатов отстранили от выборов.
По словам Навального, его команде удалось "сломать "все системы блокировок и цензуры и восстановить доступ пользователей к сайту и приложению "Умного голосования". Рекомендации кандидатов для голосования будут рассылать с помощью мобильных приложений, сайта и телеграм-бота "Умного голосования".
"Участвуя в умном голосовании вы голосуете против войны, коррупции, лжи и нищеты", - подчеркнул Навальный.
- "Умное голосование" - выборная стратегия, которую в 2018 году выдвинула команда Алексея Навального. В ней избирателям предлагается поддерживать оппозиционных кандидатов с наибольшими шансами на победу, тем самым снижая вероятность избрания кандидатов от партии власти. Сайт "Умного голосования" блокируется российскими властями наряду со всеми проектами Фонда борьбы с коррупцией, который признан в России экстремистской организацией. Сайт и приложение "Умного голосования" внесены Роскомнадзором в реестр запрещенных.
- На 11 сентября в России назначен единый день голосования. В 14 российских регионах пройдут прямые выборы губернаторов. Выборы в законодательные собрания должны пройти в шести регионах, в представительные органы муниципальных образований столиц областей — в 12.
Сергей Шамба: «Взаимоотношения России и Грузии меняются»
Секретарь Совета безопасности самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба выступил за ратификацию соглашения по передаче РФ госдачи «Пицунда». При этом, рассказывая о ситуации в регионе и мире, он указал, что «взаимоотношения России и Грузии меняются».
«Вы видите, что взаимоотношения России и Грузии меняются. Тоннель собираются строить, связать Россию с Грузией (тоннель Квешети-Коби на территории Грузии – ред.). Расширяют в Верхнем Ларсе пропускные способности. Эти аргументы очень важные, если вы хотите смотреть на картину в целом», – сказал Шамба на встрече общественных организаций с абхазским лидером Асланом Бжания.
Шамба говорит, что при разногласиях в обществе никакой перспективы для Абхазии быть не может.
«Давайте обсуждать, давайте думать о том, как сохранить наше государство в этом меняющемся мире. То, что происходит на Украине, нам однозначно показывает, что мир будет другим. И какова наша роль будет в этом регионе, все это нужно сейчас думать. Когда потрясения в мире были, мы всегда страдали, маленькие всегда страдают», – заявил Шамба.
По словам абхазского политика, земля в Пицунде передается России на 49 лет, после чего соглашение можно пересмотреть.
«Какие отношения будут с Россией через 49 лет, мы не знаем. Есть возможность пересмотреть его», – добавил он.
Как сообщалось ранее, абхазский президент Аслан Бжания предложил общественным организациям провести экспертизу соглашения, подписанного с Москвой. Ряд оппозиционных сил при этом призвал его отозвать из парламента соглашение, а также создать консультативный совет на базе Общественной палаты Абхазии.
Некоторые представители абхазской общественности опасаются, что в случае смены власти в России, госдача «Пицунда» может оказаться в руках третьих лиц.
- Вопрос передачи Пицундской государственной дачи снова актуализировался в связи с появлением нового текста Соглашения между правительством самопровозглашенной республики Абхазия и правительством Российской Федерации. Документ о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Абхазии и порядке его использования был подписан 19 января 2022 года. Данное соглашение требует ратификации абхазским парламентом.
- Предметом соглашения являются комплекс государственных дач в Пицунде под номерами 8, 9 и 10, а также военный городок 9-го Управления КГБ с объектами жизнеобеспечения, расположенные на территории Пицундо-Мюссерского биосферного заповедника.
- Соглашение также предусматривает передачу в аренду на 49 лет 186 га земли, относящейся к пицундскому заповеднику, вместе с ним Россия может получить и прилегающее к этой земле морское пространство по площади равной 115 га.
Иванишвили обвиняет Credit Suisse в убытках в размере $1,27 млрд
Самый богатый человек Грузии, экс-премьер Бидзина Иванишвили обвиняет крупнейший швейцарский банк Credit Suisse в убытках в размере 1,27 млрд долларов. Иванишвили обратился в Сингапурский международный коммерческий суд.
Издание Reuters сообщает, что слушания в сингапурском суде возобновятся 6 сентября.
Иванишвили считает, что Credit Suisse Trust Ltd не защитил свои инвестиции и не предпринял соответствующих шагов для предотвращения убытков.
Адвокаты Иванишвили в своем заявлении упоминают, что в 2005 году он вложил в траст «Credit Suisse» 1.1 млрд долларов.
По данным банка, эта потеря связана с мошенничеством бывшего банкира компании Патрика Лескадрона. При этом представители трастового подразделения банка утверждают, что сумма возмещения убытков, запрошенная истцами, завышена, и просят суд отклонить иск.
По словам его адвокатов, представительство банка оценило его убытки в 818,2 млн долларов.
По данным Reuters, Иванишвили сказал в суде: «Я думал, что пришел к экспертам, которые защитят мой капитал и мою семью».
Юристы отмечают, что судебный процесс в Сингапуре начался на фоне попыток нового генерального директора «Кредит Свисс» стабилизировать положение банка после череды скандалов. Ульриху Кернеру поручили сократить расходы более чем на миллиард долларов, чтобы помочь крупнейшему банку Швейцарии оправиться от банкротств и убытков.
Агентство Reuters также пишет, что банкир Патрик Лескадрон, курировавший бизнес Иванишвили, еще в 2007 году начал мошенническим образом управлять трастовыми инвестициями и присваивать трастовые фонды.
«В 2018 году швейцарский суд признал Лескадрона виновным в том, что он в течение восьми лет подделывал подписи бывших клиентов, в том числе Иванишвили. Он признался в фальсификации сделок и сокрытии убытков. Согласно судебным документам, Лескадрон позже покончил жизнь самоубийством. Швейцарский банк пытается возместить миллиардные убытки, полученные в 2021 году. После того, что с ним произошло в результате неудачных вложений и многочисленных судебных дел, в том числе судебного дела на Бермудских островах, которое также касается Иванишвили и которое может стоить банку 600 млн», – пишет Reuters.
Перевод статьи публикует агентство «Новости-Грузия».
В Абхазии утонули двое российских туристов
Двое российских туристов из Москвы и Тюменской области утонули в понедельник в акватории Гагры. Об этом сообщили в МЧС самопровозглашенной республики Абхазия.
«Двое россиян утонули сегодня в акватории Гагры. Это житель Тюменской области Корнейчук Виктор Викторович, 1992 года рождения, и москвич Бабич Владислав Юрьевич, 1985 года рождения. Причины гибели россиян устанавливаются», – говорится в сообщении.
По информации МЧС, сотрудники ведомства спасли в акватории Гагры жителя Уфы. Его в состоянии средней степени тяжести перевели в районную больницу.
На прошлой неделе в акватории Гагры утонул турист из Перми.
Ранее абхазские власти утвердили законодательные акты, которые предусматривают штрафы за нарушение правил поведения на водных объектах.
Рамзан Кадыров отказался покидать пост главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение, в котором он отказался от сделанных ранее заявлений о своей возможной отставке.
Кадыров утверждает, что целью предыдущего заявления, сделанного 3 сентября, в котором он говорил, что «засиделся» и «время пришло», было «узнать ваше мнение».
Теперь Кадыров ссылается на прежний рекорд пребывания на посту главы региона – он называет срок 27 лет – и заявляет, что «решил пойти на побитие этого рекорда».
«Я занимаю этот пост до тех пор, пока меня не попросит уйти мой народ или наш президент», – резюмировал Кадыров.
Ранее в комментариях Кавказ.Реалии эксперты выразили сомнения в серьезности заявления Кадырова о возможной отставке.
- Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. В мае 2021 года он уже говорил, что может покинуть пост руководителя республики, но той же осенью был переизбран сроком еще на пять лет. До этого о возможном уходе политик говорил в 2016 и 2017 годах.
- После начала полномасштабного вторжения России в Украину Кадыров стал одним из главных пропагандистов войны, он регулярно отчитывается об отправке наемников на фронт, угрожает президенту Владимиру Зеленскому. Кроме того, он допускал применение российскими войсками ядерного оружия.
- Кадырова неоднократно обвиняли в нарушении прав человека, возлагая на него ответственность за похищения и убийства его критиков. В отношении главы Чечни введены санкции США и ЕС.
- В январе 2021 года Кадыров и его окружение выступали с открытыми угрозами в адрес семьи Янгулбаевых, членов которой власти республики считают причастными к деятельности оппозиционного телеграм-канала 1ADAT. Кремль отказался вмешиваться в ситуацию, однако именно после встречи главы Чечни с президентом России в Москве 3 февраля Кадыров и его приближенные перестали публично упоминать Янгулбаевых.
- 7 февраля российский оппозиционный политик Илья Яшин разместил онлайн-петицию с требованием к президенту Владимиру Путину отправить Рамзана Кадырова в отставку. За сутки под обращением подписались более 100 тысяч пользователей платформы Change.org. В Кремле заявили, что не воспринимают это требование всерьез.
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